(The Hill) — El miércoles se entregaron cartones de leche llenos de desinfectante para manos a niños en un centro de preescolar y jardín de infantes en Nueva Jersey.

Las autoridades anunciaron en un tuit que una investigación sobre una “posible contaminación de la leche” en el Centro de Desarrollo Infantil Temprano en Camden mostró que los cartones de leche se llenaron con el desinfectante que se usa para limpiar las máquinas que llenan los cartones y se enviaron antes de que nadie se diera cuenta.

Aproximadamente a las 9 am del miércoles, el personal de la escuela llamó al 911 después de que 25 niños bebieran la leche de los cartones que, según los informes, tenían un olor antiséptico, según WPVI Philadelphia .

Once estudiantes fueron llevados al Hospital Virtua Our Lady of Lourdes para ser examinados y dados de alta poco después. Veintiún estudiantes adicionales fueron llevados al Centro Médico Cooper, donde también fueron dados de alta un par de horas después, según WPVI.

“Esta fue una situación aterradora, pero afortunadamente, todos los que estuvieron expuestos a la leche están en condiciones estables y de regreso en la escuela o en el hogar”, dijo el oficial de salud del condado de Camden, Paschal Nwako. “Esta investigación está en curso y nuestro departamento llegará al fondo de esta situación.

El distrito escolar de la ciudad de Camden dijo que el desinfectante no es tóxico y los estudiantes fueron enviados al hospital por precaución. También se enviaron equipos de emergencia a la escuela, dijeron las autoridades.

“Retiramos toda la leche hoy y NO se servirá leche hasta que se complete la investigación”.