TAMPA, Fla. (WFLA) – Carnival Cruise Line anunció el lunes las pautas revisadas de COVID-19 para simplificar el proceso de vacunación y prueba para pasajeros vacunados y no vacunados.

Ya no se requerirá que los huéspedes vacunados proporcionen una prueba negativa para viajes de menos de 16 noches. La línea de cruceros también eliminó el proceso de solicitud de exención para los pasajeros no vacunados, quienes solo deberán mostrar un resultado negativo en la prueba al momento del embarque.

Todas las nuevas pautas son efectivas para los cruceros que salen el martes 6 de septiembre de 2022 o más tarde.

Invitados vacunados

Los pasajeros vacunados deben seguir proporcionando pruebas de su estado de vacunación antes del embarque; sin embargo, ya no se requerirán pruebas previas al crucero.

Los viajes a Canadá, Bermudas, Grecia y Australia (según las pautas locales) no seguirán las nuevas pautas. Los viajes de 16 noches o más mantendrán sus requisitos de vacunación y pruebas que son específicos del itinerario.

Invitados no vacunados

Los invitados no vacunados ya no tendrán que solicitar una exención de vacunas. Los pasajeros que no proporcionen un comprobante de vacunación deberán mostrar un resultado negativo de la prueba de antígeno o PCR realizado dentro de los tres días posteriores al embarque.

Los cruceros en Australia o en viajes de 16 noches o más no seguirán las nuevas pautas.

Los huéspedes menores de cinco años están exentos de los requisitos de vacunación y pruebas en los Estados Unidos y los menores de 12 años en Australia. Los viajes de 16 noches o más seguirán teniendo requisitos de vacunación y pruebas que son específicos del itinerario.

Según Carnival’s Have Fun. Cuidate. página, los protocolos de COVID-19 seguirán evolucionando según los consejos de los asesores médicos y de salud pública.

Los requisitos para viajes largos y los protocolos específicos de destino están disponibles en la página de Carnival Have Fun. Be Safe.