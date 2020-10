Cara a cara: Trump y Biden se reunirán para el debate final

NASHVILLE, Tenn. (AP) – El presidente Donald Trump y su rival demócrata, Joe Biden, se enfrentarán en su debate final el jueves, una de las últimas oportunidades de alto perfil para que el actual titular cambie la trayectoria de una política cada vez más polémica. Campaña.

Preocupados por perder la Casa Blanca, algunos asesores instan a Trump a cambiar su comportamiento agresivo del primer debate por un estilo discreto que ponga a Biden más directamente en el centro de atención. Pero no está claro si el presidente escuchará.

Biden, quien se ha salido de la campaña a favor de la preparación del debate, espera que Trump se vuelva intensamente personal. El exvicepresidente y su círculo íntimo ven el enfoque del presidente principalmente como un esfuerzo por distraer la atención del coronavirus, sus consecuencias económicas y otras crisis.

Con menos de dos semanas para el día de las elecciones, Biden lidera la mayoría de las encuestas nacionales y tiene una ventaja más estrecha en los estados de campo de batalla que podrían decidir la carrera. Más de 42 millones de personas ya han emitido sus votos. El debate, moderado por Kristen Welker de NBC, es una última oportunidad para que ambos hombres presenten su caso ante una audiencia televisiva de decenas de millones de votantes.

“La regla es que los últimos debates antes de las elecciones tienen un gran impacto”, dijo el historiador presidencial Michael Beschloss, quien dejó en claro el legado del primer enfrentamiento de los candidatos: “Ese fue el debate presidencial más fuera de control que hemos visto. “

Trump, quien protagonizó una remontada notable en los últimos días de la campaña de 2016, cree que puede volver a hacerlo utilizando el poder de la presidencia para atacar a su rival.

Trump pidió el martes al fiscal general William Barr que inicie de inmediato una investigación sobre las afirmaciones no verificadas sobre Biden y su hijo Hunter, exigiendo efectivamente que el Departamento de Justicia enturbie a su oponente político y abandone su histórica resistencia a involucrarse en las elecciones.

El presidente ha promovido un informe no confirmado del New York Post publicado la semana pasada que cita un correo electrónico en el que un funcionario de la compañía ucraniana de gas Burisma agradeció a Hunter Biden, quien se desempeñó en el directorio de la compañía, por organizarle una reunión con Joe Biden durante una visita de 2015 a Washington. La campaña de Biden ha rechazado la afirmación de Trump de irregularidades y señaló que el calendario de Biden no mostraba una reunión con el funcionario de Burisma.

Algunos exfuncionarios de seguridad nacional y otros expertos dijeron que el episodio levantó múltiples señales de alerta de un posible esfuerzo de desinformación extranjera, especialmente dada la participación de Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, y el papel activo de Giuliani en la promoción de una narrativa anti-Biden en Ucrania.

Pero John Ratcliffe, director de inteligencia nacional, desestimó esa teoría de la desinformación. Y el FBI pareció respaldar la posición de Ratcliffe en una carta a un comité del Senado que había solicitado información sobre una computadora portátil que supuestamente pertenecía a Hunter Biden.

Los ataques de Trump a la familia Biden han sido implacables, incluidos sus esfuerzos para que Ucrania investigue a Joe Biden, lo que llevó al juicio político de Trump. Es parte de un esfuerzo decidido, pero hasta ahora infructuoso, para levantar los negativos de su oponente, como lo hizo con Hillary Clinton hace cuatro años.

El director de comunicaciones de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, dijo: “Trump sigue siendo el forastero político, mientras que Biden es el último informante. Ahora sabemos que Biden permitió que su hijo le vendiera el acceso mientras era vicepresidente”.

Si bien Biden defenderá su propio historial y el de su hijo, dijeron asistentes, espera centrarse en argumentar que Trump no es apto para el cargo y defraudará a la nación durante una confluencia de crisis.

“Él sabe que la gente quiere saber cómo vamos a ayudar a las familias trabajadoras a pasar el fin de mes y pagar el alquiler”, dijo el miércoles en Carolina del Norte su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris. “Eso es lo que le importa a la gente, y una de las cosas que me encantan de Joe Biden: no se ocupa de los niños de otras personas ni habla de ellos”.

El doblete del primer debate y la estadía de tres días en el hospital del presidente después de contraer el COVID-19 sacudieron su base de apoyo y activaron la alarma entre los republicanos que temen que la Casa Blanca y el Senado se estén escapando.

El debate inicial fue el más tumultuoso de la historia moderna, con un tono beligerante que era persistente y de alguna manera apropiado para lo que ha sido una campaña extraordinariamente fea. En medio de los acalorados enfrentamientos por la pandemia, la Corte Suprema y la integridad de la elección en sí, Trump se negó a condenar a los supremacistas blancos que lo han apoyado, y le dijo a un grupo conocido como los Proud Boys que “retroceda y permanezca al margen”.

Los dos hombres hablaban frecuentemente entre sí y Trump interrumpía, casi gritaba, tan a menudo que Biden finalmente le gritó: “¿Quieres callarte, hombre?”.

Los asesores han instado a Trump, que se saltó la preparación del debate, a mostrar cierta moderación esta vez, permitiendo que Biden hable más y se meta en problemas con errores y lapsus verbales. Pero el presidente no ha hecho promesas.

“Algunas personas piensan, ‘Déjenlo hablar’, porque pierde el hilo (del pensamiento), simplemente lo pierde y no habla el hilo del pensamiento”, dijo Trump en una discusión en el ayuntamiento grabada en el White House Rose. Garden y transmitido por Sinclair Broadcast Group el miércoles por la noche. “Pero veremos qué pasa. Quiero decir, tendrás que estar allí “.

Fue dos días después del primer debate en Cleveland cuando Trump dio positivo por el coronavirus. La Casa Blanca se ha negado a revelar cuándo el presidente dio negativo por última vez antes del debate, lo que plantea dudas sobre si ya estaba infectado cuando subió al escenario.

Tras el diagnóstico, la Comisión de Debates Presidenciales dictaminó que el segundo debate, que debía realizarse la semana pasada, sea virtual. Trump se resistió, lo que provocó la cancelación del debate y, en cambio, los dos hombres celebraron duelos en los ayuntamientos, hablando al mismo tiempo a más de 1.600 kilómetros de distancia.

En el escenario del debate del miércoles, se colocaron dos grandes escudos de plexiglás frente a los atriles de los candidatos.

El jueves por la noche, en un esfuerzo por reducir las interrupciones, a Trump y Biden se le cortará el micrófono a cada uno mientras su rival da una respuesta inicial de dos minutos a cada uno de los seis temas de debate, anunció la comisión. El botón de silencio no figurará en la parte de discusión abierta del debate, pero ha generado críticas de Trump.

“El mudo es muy injusto”, dijo el miércoles al salir de la Casa Blanca para un mitin de campaña.

___

Lemire informó desde Washington. Barrow informó desde Atlanta. Información adicional de Alexandra Jaffe y Zeke Miller en Washington y Aamer Madhani en Chicago.

ÚLTIMAS HISTORIAS: