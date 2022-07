HIGHLAND PARK, Illinois, EE.UU. (AP) — El jefe de policía de Highland Park dijo que el hombre de 22 años identificado como una persona de interés en el tiroteo que mató al menos a seis personas, hirió al menos a 30 e hizo que cientos de personas huyeran del desfile del Día de Independencia en un suburbio de Chicago el lunes ha sido detenido.

La policía dijo anteriormente que Robert E. Crimo III debería considerarse armado y peligroso, y que la policía lo detuvo el lunes por la noche después de una breve persecución.

Esta foto sin fecha proporcionada por el Departamento de Policía de la Ciudad de Highland Park muestra a Robert (Bobby) E. Crimo III. El jefe de policía de Highland Park, Lou Jogmen, dijo el lunes 4 de julio de 2022 que la policía identificó a Crimo, de 22 años, como una persona de interés en un tiroteo del desfile del Día de la Independencia en los suburbios de Chicago. (Departamento de Policía de la Ciudad de Highland Park vía AP)

ESTA ES UNA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE NOTICIAS

HIGHLAND PARK, Illinois, EE.UU. (AP) — Un hombre armado disparó el lunes desde un techo en un desfile del Día de la Independencia en los suburbios de Chicago, matando al menos a seis personas, hiriendo al menos a 30 y enviando a cientos de manifestantes, padres con cochecitos y niños en bicicleta. huyendo aterrorizado, dijo la policía. El sospechoso permaneció prófugo horas después mientras las autoridades registraban el área.

El jefe de policía de Highland Park, Lou Jogmen, dijo el lunes por la tarde que la policía identificó a Robert E. Crimo III, de 22 años, como una persona de interés y advirtió que debe considerarse armado y peligroso. La policía se negó a responder preguntas sobre cómo identificaron a Crimo. Las autoridades describieron su automóvil como un Honda Fit plateado con matrícula de Illinois DM 80653.

El tiroteo del 4 de julio fue solo el último en romper los rituales de la vida estadounidense. Las escuelas, las iglesias, las tiendas de comestibles y ahora los desfiles comunitarios se han convertido en campos de exterminio en los últimos meses. Esta vez, el derramamiento de sangre se produjo cuando la nación trató de encontrar motivos para celebrar su fundación y los lazos que aún la mantienen unida.

La alcaldesa Nancy Rotering dijo que la violencia “nos ha sacudido hasta la médula”, y agregó: “En un día en el que nos reunimos para celebrar la comunidad y la libertad, en cambio estamos de luto por la trágica pérdida de vidas y luchando con el terror que nos trajo. .”

El tiroteo ocurrió en un lugar de la ruta del desfile donde muchos residentes habían apostado puntos de observación privilegiados temprano en el día para la celebración anual. Docenas de balas disparadas enviaron a cientos de asistentes al desfile, algunos visiblemente ensangrentados, a huir. Dejaron un rastro de artículos abandonados que mostraban la vida cotidiana súbita y violentamente interrumpida: una bolsa de papas fritas a medio comer; una caja de galletas de chocolate derramada sobre la hierba; una gorra infantil de los Cachorros de Chicago.

“No hay un lugar seguro”, dijo Barbara Harte, de 73 años, residente de Highland Park, quien se había mantenido alejada del desfile por temor a un tiroteo masivo, pero luego se aventuró a salir de su casa.

El portavoz de la Fuerza Especial contra el Crimen Mayor del condado de Lake, Christopher Covelli, dijo en una conferencia de prensa que “varias de las víctimas fallecidas” murieron en el lugar y una fue llevada a un hospital y murió allí. La policía no ha dado a conocer detalles sobre las víctimas o heridos.

La forense del condado de Lake, Jennifer Banek, dijo que las cinco personas que murieron en el desfile eran adultos y que no tiene información sobre la sexta víctima que fue llevada a un hospital y murió allí.

Roberto Velasco, director de asuntos norteamericanos de México, dijo en Twitter el lunes que un ciudadano mexicano murió en Highland Park y agregó que otros dos mexicanos resultaron heridos.

El Dr. Brigham Temple, director médico de preparación para emergencias del Centro de Salud de la Universidad de NorthShore, dijo que el hospital de Highland Park recibió a 26 pacientes después del ataque y que todos menos uno tenían heridas de bala. Sus edades oscilaban entre los 8 y los 85 años, y Temple estimó que cuatro o cinco pacientes eran niños.

Dijo que 19 de ellos fueron tratados y dados de alta. Otros fueron trasladados a otros hospitales, mientras que dos pacientes, en condición estable, permanecieron en el hospital de Highland Park.

El tirador abrió fuego alrededor de las 10:15 a.m., cuando el desfile estaba a las tres cuartas partes, dijeron las autoridades.

El comandante de policía de Highland Park, Chris O’Neill, el comandante del incidente en la escena, dijo que el hombre armado aparentemente usó un “rifle de alta potencia” para disparar desde un lugar en lo alto de un edificio comercial donde era “muy difícil de ver”. Dijo que el rifle fue recuperado en la escena. La policía también encontró una escalera adjunta al edificio.

“Muy al azar, muy intencional y un día muy triste”, dijo Covelli.

El presidente Joe Biden dijo el lunes que él y la primera dama Jill Biden estaban “conmocionados por la violencia armada sin sentido que una vez más ha causado dolor a la comunidad estadounidense en este Día de la Independencia”. Dijo que había “solicitado a las fuerzas del orden público federales que ayudaran en la búsqueda urgente del tirador, que sigue prófugo en este momento”.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaban rastreando urgentemente el rifle, dijo la portavoz de la agencia, April Langwell. Los agentes federales realizan esos rastreos para identificar cuándo, dónde ya quién se vendió el arma por última vez.

Biden firmó el proyecto de ley sobre violencia con armas de fuego de mayor alcance aprobado por el Congreso en décadas, un compromiso que mostró tanto el progreso en un tema intratable durante mucho tiempo como la división partidista profundamente arraigada que persiste.

La policía cree que solo hubo un tirador, pero advirtió que aún debe considerarse armado y peligroso. Varias ciudades cercanas cancelaron eventos, incluidos desfiles y fuegos artificiales, y algunos señalaron que el tirador de Highland Park todavía estaba prófugo. Evanston, Deerfield, Skokie, Waukegan y Glencoe cancelaron eventos. Los Medias Blancas de Chicago también anunciaron en Twitter que un espectáculo de fuegos artificiales planeado después del juego se canceló debido al tiroteo.

“Hay un trágico acto masivo de violencia que fue aleatorio aquí hoy en un evento comunitario donde la gente se reunió para celebrar, y el delincuente no ha sido detenido hasta el momento”, dijo Covelli, el portavoz del grupo de trabajo contra el crimen. “Entonces, ¿podría volver a suceder esto? No sabemos cuáles son sus intenciones en este momento, así que ciertamente no estamos seguros de eso”.

Más de una docena de policías rodearon el lunes por la noche una casa que figuraba como dirección de Crimo en Highland Park. Algunos oficiales sostenían rifles mientras miraban fijamente la casa. Un vehículo blindado también estaba estacionado en medio de la carretera.

Más de 100 agentes de la ley fueron llamados a la escena del desfile o enviados para encontrar al presunto tirador.

Horas después del tiroteo, los agentes del orden registraron un edificio de oficinas cerca de donde ocurrió el tiroteo. Cerca de allí, agentes armados del FBI vestidos de camuflaje también escoltaron a una familia con dos niñas pequeñas a través de Central Avenue. Los niños parecían visiblemente asustados incluso cuando su madre intentó asegurarles que los agentes que los lideraban y los flanqueaban los protegerían.

“No se preocupen, ahora están a salvo”, les dijo. “Estos tipos te protegerán”.

Signos siniestros de un evento alegre que repentinamente se convirtió en horror llenaron ambos lados de Central Avenue donde ocurrió el tiroteo. Decenas de cochecitos de bebé, algunos con banderas estadounidenses, bicicletas de niños abandonadas y un casco adornado con imágenes de Cenicienta quedaron atrás. Mantas, sillas de jardín, cafés y botellas de agua fueron derribadas mientras la gente huía.

Highland Park es una comunidad muy unida de unas 30,000 personas ubicada a orillas del lago Michigan, justo al norte de Chicago, con mansiones y extensas propiedades junto al lago que han atraído durante mucho tiempo a los ricos y, a veces, a los famosos, incluida la leyenda de la NBA Michael Jordan, que vivió en el ciudad durante años cuando jugaba para los Chicago Bulls. John Hughes filmó partes de varias películas en la ciudad, incluyendo “Ferris Bueller’s Day Off”, “Sixteen Candles” y “Weird Science”.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo en un comunicado: “No hay palabras para el tipo de monstruo que acecha y dispara contra una multitud de familias con niños que celebran un día festivo con su comunidad”.

Gina Troiani y su hijo estaban alineados con su clase de guardería listos para caminar hacia la ruta del desfile cuando escuchó un fuerte sonido que creyó que eran fuegos artificiales, hasta que escuchó a la gente gritar sobre un tirador. En un video que Troiani grabó con su teléfono, algunos de los niños están visiblemente sobresaltados por el fuerte ruido y se apartan a un lado de la carretera mientras una sirena suena cerca.

“Empezamos a correr en la dirección opuesta”, dijo a The Associated Press.

Su hijo de 5 años montaba su bicicleta decorada con cintas rizadas rojas y azules. Él y otros niños del grupo sostenían pequeñas banderas estadounidenses. La ciudad dijo en su sitio web que las festividades incluirían un desfile de mascotas y bicicletas para niños.

Troiani dijo que empujó la bicicleta de su hijo, corriendo por el vecindario para volver a su auto.

“Fue una especie de caos”, dijo. “Hubo personas que se separaron de sus familias, buscándolos. Otros simplemente dejaron sus carros, agarraron a sus hijos y comenzaron a correr”.

Debbie Glickman, residente de Highland Park, dijo que estaba en una carroza del desfile con sus compañeros de trabajo y que el grupo se preparaba para girar hacia la ruta principal cuando vio a personas que salían corriendo del área.

“La gente comenzó a decir: ‘Hay un tirador, hay un tirador, hay un tirador’”, dijo Glickman a la AP. “Así que simplemente corrimos. Solo corrimos. Es como un caos masivo ahí abajo”.

No escuchó ningún ruido ni vio a nadie que pareciera estar herido.

“Estoy tan asustada”, dijo. “Es tan triste”.