(WJW) – Un pequeño ensayo clínico sobre el cáncer está mostrando resultados notables. Cada persona en el ensayo, 14 hasta ahora, está en remisión completa.

El ensayo dirigido por médicos del Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering de Nueva York estudió el tratamiento de pacientes con cáncer rectal que tomaron dostarlimab, un anticuerpo monoclonal diseñado para combatir la enfermedad, y los resultados se publicaron recientemente en The New England Journal of Medicine.

Los 14 pacientes, que tenían tumores con una mutación genética específica, ahora están en remisión, según un comunicado de prensa del centro oncológico.

El ensayo clínico de MSK estaba investigando si la inmunoterapia por sí sola podía vencer el cáncer rectal que no se había propagado a otros tejidos.

Los investigadores explicaron que las células cancerosas pueden confundir a las células inmunitarias para evitar ser atacadas. Esto permite que un tumor se oculte y crezca. La inmunoterapia con medicamentos como dostarlimab ayuda a las células inmunitarias a detectar y atacar esas células cancerosas. Dosarlimab se ha utilizado anteriormente para tratar el cáncer en el revestimiento del útero.

“La inmunoterapia redujo los tumores mucho más rápido de lo que esperaba”, dijo la Dra. Andrea Cercek en el comunicado. “Mi enfermera de investigación, Jenna Sinopoli, me decía: ‘El paciente solo recibió un tratamiento y ya no sangra más, y su terrible dolor se ha ido’”.

Los pacientes informaron sentirse normales nuevamente después de unos pocos tratamientos, anotó Cercek.

“Un joven y su familia se quedaron sentados en un silencio atónito cuando les dije que su cáncer había desaparecido”, agregó. “Luego nos agradecieron una y otra vez”.

Después de la inmunoterapia, cada paciente recibió la misma noticia: su cáncer de rectal había desaparecido. Ninguno de los pacientes requirió tratamientos estándar de radiación, cirugía o quimioterapia, y todos han estado libres de cáncer por hasta dos años, informaron los investigadores esta semana.

¿Qué es lo siguiente? MSK está buscando más pacientes para inscribirse en el ensayo clínico.

Los participantes en el estudio de MSK tienen tumores en el recto en etapa 2 o 3 con una composición genética específica: reparación deficiente de errores de emparejamiento (MMRd) o inestabilidad de microsatélites (MSI). De todos los pacientes con cáncer rectal, se cree que entre el 5% y el 10% tiene tumores MMRd. Cada año, 45,000 estadounidenses son diagnosticados con cáncer de colon, según MSK.

“Nuestro mensaje es: hágase la prueba si tiene cáncer rectal para ver si el tumor es MMRd”, dijo el coautor del estudio, el Dr. Luis Díaz, en el comunicado del domingo. “No importa en qué etapa se encuentre el cáncer, tenemos un ensayo en MSK que puede ayudarte”.

El Dr. Díaz dice que espera que “sea la punta del iceberg” en la lucha contra el cáncer. Agregó que “actualmente están inscribiendo pacientes con cáncer gástrico (estómago), de próstata y de páncreas”.

Puede encontrar más detalles sobre el estudio aquí, y el texto completo del estudio se puede encontrar en The New England Journal of Medicine .

Matt Adams de WXIN contribuyó a este informe.