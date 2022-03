(The Hill) — La legislación para hacer que el horario de verano sea permanente fue aprobada por el Senado la semana pasada, pero la Cámara no está lista para poner su sello, lo que significa problemas potenciales para su aprobación en la cámara baja.

Los líderes de ambos lados del pasillo han dejado en claro que no tienen prisa por actuar sobre la legislación, y algunos citan el enfoque en la crisis que se desarrolla en Ucrania, así como la necesidad de una revisión adicional por parte de los miembros antes de aceptar la propuesta.

Y aunque la idea ha contado con el apoyo bipartidista en todo el Congreso, su camino en la cámara baja es incierto, ya que algunos miembros han comenzado a pedir más investigación sobre la medida propuesta antes de firmar el impulso.

La representante Pramila Jayapal (D-Wash.) le dijo a The Hill el viernes que, si bien en el pasado apoyó la eliminación del cambio de hora semestral, sus electores reaccionaron de forma mixta sobre la idea.

“He escuchado mucho sobre esto de mis electores recientemente porque estamos en Seattle y está muy oscuro”, dijo, “y si hacemos que el horario de verano sea permanente, estará oscuro hasta las nueve en punto de la mañana”.

Aunque Jayapal dijo que cree que “tener una zona horaria es más fácil”, agregó que quiere “prestar atención a lo que dice la gente”, al tiempo que señaló las preocupaciones que algunos han compartido sobre el impacto potencial que el cambio propuesto podría tener en el aprendizaje.

Presionado sobre su postura sobre la propuesta, el representante Al Green (D-Texas) enfatizó la necesidad de evidencia adicional antes de tomar una posición.

“Voy a pedirle a mi personal algunos estudios empíricos sobre esto”, dijo.

En comentarios a The Hill el viernes, el representante Hakeem Jeffries (NY), jefe del Caucus Demócrata de la Cámara, dijo que asume que la legislación “será discutida más ampliamente tanto por los comités relevantes como dentro del caucus más temprano que tarde”.

“Diferentes miembros han articulado una perspectiva diferente. Tendremos que llegar a algún consenso. El Senado nos envió inesperadamente este proyecto de ley. Ahora, estamos tratando de absorberlo”, dijo Jeffries.

La legislación fue aprobada por unanimidad en el Senado el martes. Cualquier senador puede usar el procedimiento para acelerar la aprobación de un proyecto de ley sin votación, pero solo se necesita un senador para objetarlo y bloquearlo.

Un miembro del personal del Senador Marco Rubio (R-Fla.), patrocinador principal de la medida, dijo que su oficina administró lo que se conoce en Capitol Hill como una “línea directa” sobre la legislación la semana pasada, informando a todas las oficinas de los senadores que el republicano de Florida estaba buscando pedir el consentimiento unánime para que se apruebe el proyecto de ley.

El miembro del personal dijo que el senador Roger Wicker (R-Miss.) tenía una objeción a la medida y esperaban que él objetara su aprobación. Rubio retrasó el intento de aprobar el proyecto de ley hasta el martes, señaló el miembro del personal, para darle tiempo a Wicker, que tenía un vuelo retrasado, de regresar a Washington.

“Pero para el martes por la tarde, cuando habíamos programado todo, [Wicker] había dicho que no cumpliría, así que cuando el senador Rubio bajó a la sala el martes por la tarde, se sentía bastante seguro de que todo iba bien. pasar”, dijo el miembro del personal.

The Hill se ha comunicado con la oficina de Wicker para hacer comentarios.

Según la propuesta recién aprobada, el horario de verano se haría permanente a partir de noviembre de 2023, lo que significa que la mayoría de los que cambiaron sus relojes en esa época del año ya no tendrían que hacerlo.

Rubio ha presionado para que la Cámara tome medidas rápidas sobre la legislación; el representante Vern Buchanan (R-Fla.) también se ha hecho eco de un llamado, quien dice que está presionando para que se apruebe pronto un proyecto de ley complementario en la Cámara.

Buchanan le dijo a The Hill el viernes que confía en que la legislación podría aprobarse este año, al tiempo que reconoce los comentarios recientes de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), expresando su apertura a la idea como una buena señal.

He oído al Portavoz. Mucha gente tiene la mente abierta”, dijo Buchanan, antes de agregar que cree que es probable que la cámara baja vea “un fuerte voto” a favor de la medida si se lleva al pleno.

Pero el representante John Yarmouth (D-Ky.) el viernes por la tarde puso en duda cualquier posibilidad de que la Cámara aprobara la medida de inmediato y le dijo a The Hill que “no puede imaginar” que el proyecto de ley se acelere de la misma manera en la cámara baja. que tuvo recientemente en el Senado.

“No sé si muchos miembros realmente lo han pensado”, dijo Yarmouth, y agregó que la mayoría de los miembros estaban un poco “sorprendidos” por la rapidez con que el Senado aprobó la propuesta. Pero anticipa mucha más opinión sobre el asunto en el futuro cercano a medida que ha crecido el interés público en torno al impulso.

“Ahora, lo que sucederá es que obtendrá toda esta avalancha de estudios y la gente dirá: ‘Sí, estamos de acuerdo en que no debe cambiar dos veces al año, pero ¿cuál es, el horario estándar o el horario diurno?’ Y luego están las oficinas agrícolas y las asociaciones de padres”, dijo, mientras predecía que “cuanto más tiempo pase, las posibilidades de aprobación disminuirán”.

“Se volverá más controvertido cuanto más tiempo pase”, dijo Yarmouth. También recordó su experiencia pasada como miembro del personal del Congreso a principios de la década de 1970, cuando dijo que el cambio de hora surgió como un “problema emocional”.

En 1973, el presidente Nixon promulgó una legislación para poner a la nación en horario de verano durante unos dos años, un esfuerzo que, según dijo, estaba destinado a ayudar a satisfacer las necesidades de una crisis energética en ese momento. Pero la medida fue rechazada inmediatamente poco después de su promulgación, lo que llevó a la nación a volver al cambio de hora semestral antes de que terminaran los dos años.

David Prerau, el autor de “Seize the Daylight: The Curious and Conflictious Story of Daylight Saving Time”, le dijo a The Hill que si bien la idea había sido popular cuando se propuso, a gran parte del público le empezó a disgustar durante el invierno.

“De repente, todos se dieron cuenta de que no les gustaba nada. Hizo que las mañanas fueran muy, muy oscuras. Todos los amaneceres fueron una hora más tarde de lo que habría sido”, dijo Prerau. “Muchas, muchas personas se levantaban en la oscuridad total, iban a trabajar en la oscuridad total, lo cual no les gustaba. Y tampoco les gustaba enviar a sus hijos a la escuela en la oscuridad, tener que caminar por caminos rurales oscuros… por lo que se volvió muy impopular muy rápidamente”.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, más de una docena de estados han aprobado o promulgado leyes que buscan hacer que el horario de verano sea permanente en los últimos años, incluidos Idaho, Luisiana, Carolina del Sur y Utah.

Buchanan, quien ha estado presionando por el cambio durante años, dijo que una fuerza impulsora detrás de su campaña fue la aprobación de la legislación de la Legislatura de Florida que buscaba el mismo movimiento. Pero para que esa legislación entre en vigor, la oficina de Rubio ha dicho que “se requiere un cambio en el estatuto federal”.

“Estoy en el estado del sol. Queremos más sol. … Así que vamos a seguir trabajando en ello, y tal vez sacarlo de aquí, cuanto antes mejor. Pero estamos construyendo el impulso para ello en este momento”, dijo.

Mike Lillis, Tobias Burns y Jordain Carney contribuyeron a este informe, que se actualizó a las 8:31 a.m.