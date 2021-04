‘Buddy the Beefalo’ se está ajustando en su nueva casa en Florida, se escapó del corral dos veces después de meses de carrera

GAINESVILLE, Fla. (WTNH) – “Buddy the Beefalo”, quien estuvo huyendo en Connecticut durante varios meses, llegó a su “hogar para siempre” en un santuario en Florida el jueves pasado, pero los rescatistas dicen que su adaptación no ha sido liso.

Buddy estuvo huyendo en Plymouth durante ocho meses después de escapar de un matadero en Massachusetts en agosto de 2020. Con la ayuda de algunos vecinos y el Departamento de Policía de Plymouth dejando comida y vigilándolo, Buddy sobrevivió al frío invierno de Connecticut. .

La saga de Buddy capturó la imaginación de todos en Connecticut y la nación.

Finalmente llegó a su “hogar para siempre” en Critter Creek Farm Sanctuary en Gainesville el jueves 22 de abril de 2021.

El santuario publicó el jueves, “El biso-moo (¿o moo-son?) Más famoso de Connecticut llegó esta mañana”.

Dicen que dudaba un poco en salir del remolque que lo había transportado desde el estado de Nuez moscada al estado del sol. Añadieron: “De hecho, estaba tan indeciso que en unos dos minutos había saltado la cerca del corral y se había metido en el pasto de los caballos”.

Dicen que parecía querer estar cerca de otras vacas y toros, por lo que trasladaron algunos al corral de retención de Buddy. Funcionó, hasta que Buddy volvió a escapar de su pluma, casi aplastando a un par de empleados.

Después de eso, terminó en un corral con algunas vacas y parecía contento allí, dice el santuario.

Critter Creek dijo el viernes que “Buddy the biso-cow”, como lo llaman, diciendo que es el nombre más exacto ya que es una mezcla de vaca y bisonte, no búfalo, estaba significativamente más cómodo en su nuevo hogar. Los rescatistas dicen que esperaban este cambio ya que los viajes y los nuevos lugares tienden a estresar a todos los animales, pero “los animales tienden a relajarse cuando están rodeados de otros animales que están relajados y felices”.

El capitán Ed Benecchi del Departamento de Policía de Plymouth visitó a Buddy en Critter Creek el sábado y compartió fotos de su visita. El departamento de policía agradece a todos los involucrados en mantener vivo a Buddy durante el invierno, su captura y su transporte a Florida.

“Gracias a todos los involucrados en su captura y transporte seguro a Florida y gracias a todos los que donaron”, dijeron. “Sin su generosidad, esta aventura hubiera sido aún más difícil de llegar a este final feliz”.

El Capitán Benecchi de Plymouth PD visitó a Buddy y amigos en Critter Creek Farm Sanctuary en Florida – 042421

Buddy en Critter Creek Farm Sanctuary – 042421

“Tenemos muchas personas a las que agradecer por este rescate. En particular al Capitán Ed Benecchi, el Departamento de Policía de Plymouth y la comunidad de Plymouth, Connecticut. Gracias a todos por mostrar la compasión y el cuidado de Buddy”, dijo Critter Creek en Facebook. “También fuimos asistidos en este rescate de manera significativa por otra organización santuario. Esta organización quiere permanecer en el anonimato, por lo que no podemos agradecerles por su nombre, pero aún así me gustaría reconocer todo lo que hicieron por Buddy. No solo lo transportaron a nosotros gratis, pero coordinaron su visita al veterinario y se aseguraron de que todo estuviera en orden para su transporte “.