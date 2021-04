¡Boom!: Pareja de Carolina del Norte advierte a los propietarios sobre explosión de las puertas de vidrio de ducha

CONDADO LINCOLN, NC ( WJZY ) – Una pareja advierte a los propietarios sobre una explosión en el baño que hizo añicos los fragmentos de vidrio.

Kathy Loftin dice que ella y su esposo estaban en su casa de Carolina del Norte el sábado por la noche cuando escucharon un gran “¡boom!” Su esposo encontró vidrios rotos por todo el baño.

“Volaba, literalmente, hasta el piso del dormitorio”, dijo Loftin.

La puerta de cristal de la ducha se había roto aparentemente de la nada.

“Gracias a Dios no teníamos a nadie en el baño cuando sucedió”, dijo Loftin. “Cuando lo investigué, dije: ‘Oye, no somos una anomalía’. Esto ha sucedido antes y la gente no lo sabe “.

Según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, un promedio de 500 personas van a las salas de emergencia de los hospitales cada año debido a la rotura del vidrio de la ducha. Entre 2012 y 2016 (las estadísticas de los últimos años estuvieron disponibles), 2,300 personas acudieron a la sala de emergencias, dijo la agencia.

En 2016, la agencia envió una alerta de seguridad y requirió cambios en la fabricación para que los productos fueran más seguros.

En 2018, una instructora de yoga de Raleigh, Carolina del Norte, recibió 30 puntos de sutura después de que se lesionó cuando explotó la puerta de una ducha en su habitación de hotel de California, según el New York Post .

Las causas más comunes de explosión de las puertas de las duchas son el desgaste, el salto de la puerta y la instalación defectuosa, según los expertos en vidrio.

Loftin dijo que se necesitaron más de tres horas para limpiar el desorden.

Después de presentar un reclamo ante su compañía de seguros, Loftin dice que no está segura de volver a una ducha de vidrio.

Si lo hace, ya está haciendo planes.

“Hemos decidido que vamos a colocar una cortina de ducha resistente”, dijo Loftin. “Luego, cuando terminemos de ducharnos, la cerraremos. Porque entonces se detendrá al máximo.

“Si esto vuelve a suceder”.