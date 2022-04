HYGIENE, Colo. (KDVR) — Ser bombero requiere una cierta cantidad de fuerza mental y física. Pero es una parte del trabajo que el bombero Dylan Miraglia de Hygiene, Colorado, se toma más en serio que algunos.

“Es un trabajo físico, es un trabajo de cuello azul”, dijo Miraglia. “Tienes que ser fuerte, y ese es uno de los aspectos del trabajo”.

Cuando Miraglia no está trabajando, normalmente puedes encontrarlo haciendo ejercicio en un pequeño gimnasio escondido detrás de la estación de bomberos rural del condado de Boulder.

“He estado levantando pesas toda mi vida, y no hay un día en el que me vaya y me relaje. Es solo una parte de mí”, dijo.

Miraglia dijo que siempre soñó con establecer un récord mundial de levantamiento de pesas y se topó con un desafío mientras hojeaba el Libro Guinness de los récords mundiales.

“Tenían un récord de quién podía levantar la mayor cantidad de peso con Atlas Stone en sesenta minutos”, dijo. “Y lo vi y dije: ‘Está bien, puedo vencer esto, sé que puedo vencer esto’”.



En septiembre pasado, Miraglia se dispuso a cumplir la tarea, levantando una piedra de atlas de 193 libras 194 veces en una hora.

Miraglia tuvo que filmar el intento desde múltiples ángulos y hacer que un cronómetro certificado verificara el proceso. Al final, levantó más de 37 000 libras en el transcurso de una hora, superando el récord anterior en aproximadamente 8000 libras.

Después de semanas de espera, dijo que el registro se verificó hace unas semanas.

“En realidad estaba de turno en la estación y recibí este correo electrónico, y dije: ‘¡Ahh, esto es increíble!'”, dijo.

Miraglia ya tiene los ojos puestos en otro récord que involucra pesas rusas. También espera estar en años consecutivos en el calendario de perros de rescate de Lifeline Puppy Fire Rescue.