CONDADO DE WASHINGTON, Ind. — Durante seis meses, un niño encontrado muerto dentro de una maleta tirada al costado de una carretera en el sur de Indiana permaneció sin nombre.

El miércoles, la Policía Estatal de Indiana reveló que identificaron al niño como Cairo Ammar Jordan, de 5 años, de Atlanta, Georgia, poniendo fin al misterio de meses.

Los abuelos paternos y el tío abuelo de Cairo le dijeron a FOX59 que su familia se enteró de la noticia un día antes de que se hiciera el anuncio. Llaman a Cairo un “niño dulce” que habría cumplido seis años esta semana.

“Ni siquiera han pasado 24 horas completas y, sin embargo, todavía no se ha asimilado”, dijo Andrew Mayo, el tío abuelo de Cairo.

El cuerpo del niño fue descubierto el 16 de abril por un cazador de hongos. Los investigadores dijeron que lo encontraron dentro de una maleta rígida con el tema de Las Vegas aproximadamente a 80 pies de un camino sin salida en el condado rural de Washington.

ISP había dicho previamente que el cuerpo era el de un niño negro de aproximadamente 5 años de edad, de complexión delgada y cabello corto. En mayo, una autopsia descubrió que murió debido a un “desequilibrio de electrolitos”, muy probablemente por una “gastroenteritis viral”.

Según un informe de la autopsia, no hubo lesiones traumáticas significativas y ninguna “causa anatómica de la muerte”. Los resultados de toxicología dieron negativo.

Mientras los investigadores buscaban respuestas sobre la identidad del niño, los miembros de la comunidad realizaron vigilias y un servicio conmemorativo para honrar al niño, entonces anónimo. Fue enterrado en el cementerio de Crown Hill en Salem con un marcador que lleva la inscripción: “En memoria amorosa de un niño amado conocido solo por Dios. Dormido en los brazos de Jesús”.

“Saber que han pasado seis meses, leer estos artículos, ver a la gente pasar en un estado diferente que no lo conocían de una lata de pintura, muestra lo que realmente es la humanidad”, dijo Mayo.

“Definitivamente queremos agradecer a la gente de Indiana que le dio un entierro adecuado. Eso fue muy amable de su parte y lo apreciamos”, dijo Kimberly Jordan, la abuela paterna de Cairo.

La familia del niño por parte de su padre también quería agradecer a los investigadores por su diligencia en el caso y nunca renunciar a descubrir quién era Cairo.

ISP dijo que el niño nunca había sido reportado como desaparecido y que no estaba en una base de datos nacional, lo que retrasó la investigación del caso. A pesar de las miles de pistas recibidas después de establecer una línea directa para generar pistas sobre la identidad del niño, los investigadores dijeron que fueron las huellas dactilares las que proporcionaron la ruptura significativa en la investigación.

Según la policía, los científicos forenses obtuvieron coincidencias de huellas dactilares de dos personas en bolsas de basura encontradas con la maleta.

La policía dijo que una persona, Dawn Elaine Coleman, de 40 años, fue arrestada en San Francisco en relación con la investigación. La relación de Coleman con Cairo no está clara en los documentos judiciales.

Una segunda persona, la madre del niño, Dejaune Ludie Anderson, de 37 años, de Georgia, sigue prófuga. Los intentos de localizarla no han tenido éxito hasta el momento, dijeron las autoridades.

Los miembros de la familia le dijeron a FOX59 que no reportaron su desaparición porque no sabían que Cairo estaba en peligro. Afirman que su madre tenía la custodia de El Cairo y no lo había traído en varios años, a pesar de los intentos de conectarse con ella.

“Estuvimos en contacto con su madre en un momento y, por lo general, su madre venía aquí periódicamente y le preguntábamos dónde estaba Dejaune y muchas veces su madre no sabía, al menos nos dijo que no sabía dónde. ella era. Sabía que me había dicho en un momento que me había dicho que había estado en Las Vegas, pero también había estado en muchos lugares a los que no teníamos idea de que podría haber ido “, dijo Kimberly.

Kimberly dijo que su hijo quería un acuerdo de custodia compartida para poder ver El Cairo.

“Lo siguiente que supe es que ella desapareció. No pensé que fuera raro en ese momento porque siempre se está moviendo. Nunca está en un solo lugar, por lo que no tenía una dirección a donde pudiéramos ir además de ella”. casa de mi madre”, dijo Kimberly. “Cuando hizo eso, ella intentó llamar a la policía, hizo que a mi hijo le resultara muy difícil ver a su hijo, hasta el punto en que pensó que tenía que pasar por los tribunales para hacerlo”.

La familia también dijo que no había señales de alerta importantes sobre Anderson que les hubieran dado algún indicio, a pesar del silencio, de que el bienestar de El Cairo estaba en riesgo.

“Si lo hubiéramos sabido, nos hubiera gustado llevarlo y traerlo a casa con nosotros. Nunca habría habido ningún problema, no habría habido preguntas. Lo hubiéramos llevado”, dijo Kimberly.

La familia dijo que desearían haber podido ayudar antes de que fuera demasiado tarde.

“Ella no mostró signos de ser una mala madre por lo que veo”, dijo Vincent Jordan, el abuelo paterno de Cairo. “Que esto suceda, te deja boquiabierto. Parecía que era una buena madre”.

Kimberly le dijo a FOX59 que Anderson tenía otro hijo, que es otra razón por la que no tenían ninguna razón para creer que algo malo estaba pasando.

“Aunque ella no tenía la custodia de él, se aseguraba de cumplir todos sus deseos. Lo llamaba todos los días, hablaba con él por teléfono. Iban e hacían cosas juntos. Se portaba muy bien con su otro hijo”. dijo Kimberly. “No teníamos idea de que esto podría haber estado en el fondo de su mente, incluso los pensamientos de los que he oído hablar, él era un demonio. Ella no se presentó con nosotros como una adoradora o algo relacionado con el mal”. o brujería o algo por el estilo”.

Anderson, a quien se busca por una orden de asesinato en relación con la muerte de su hijo, indicó a través de una serie de publicaciones en las redes sociales que creía que un demonio vivía dentro de él, según mostraron los registros judiciales.

Las transcripciones de las publicaciones en las redes sociales dicen que Anderson escribió en Facebook y Twitter entre diciembre de 2021 y abril de 2022, compartiendo que creía que su hijo necesitaba ser exorcizado o asesinado.

Ella escribió sobre maleficios y maldiciones, “hechizos de protección” y “hechizos de inversión”, según documentos judiciales. En una publicación del 5 de enero de 2022, escribió: “Estoy usando mi sangre para este ritual”.

El tío de Cairo dijo que desearía que cualquiera que fuera amigo de Anderson en las redes sociales y viera alguna señal de alarma hubiera alertado a alguien. Él llama a la muerte de Cairo ‘prevenible’.

“Se necesita una persona, y lo he hecho antes y contactado a las personas con las que me asocio en las redes sociales, que estoy aquí. Puede que no siempre obtenga una respuesta, pero es el hecho de que intenté decir , ‘aunque no somos tan cercanos, veo por lo que estás pasando, así que si necesitas algo o hablar, puedo ayudarte de esa manera'”, dijo Mayo.

“Eso podría haber salvado a El Cairo, podría haber salvado a su madre, podríamos haberlo traído de vuelta a Georgia, podríamos haberlo ayudado en lo que fuera necesario, pero la cuestión es que si ella no lo pidió, es más como ella huyó de todos sus problemas. Tus problemas se pueden resolver si pides ayuda. Ahora somos un miembro de la familia corto”, dijo Mayo.

“Esté atento si ve a alguien que está en problemas. Diga algo, no se aleje. Eso podría significar la vida o la muerte”, dijo Kimberly.

La familia dijo que recuerdan a Cairo como un niño feliz, a quien le encantaba jugar con dinosaurios cuando era más joven.

“No creo que tuviera muchos niños con los que jugar a su alrededor. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de conocer a sus primos y sus tías y tíos, pero no tuvimos la oportunidad de llegar tan lejos”. dijo Kimberly. “Hubiera querido saber qué tipo de persona habría llegado a ser. Cómo se vería cuando tuviera 15 o 20 años. Hay muchas cosas que nos vamos a perder”.

La familia compartió que esperaban ver a Cairo crecer algún día para ser jugador de fútbol, como lo fue su padre, o poder ir de caza con su abuelo.

“Es una de las cosas que transmites. Quieres ver a tu hijo hacer lo que tú haces y enseñarle las cosas que tú quieres enseñarle, y se interrumpió”, dijo Mayo.

Los abuelos paternos de Cairo dijeron que deja atrás a varios hermanos que nunca tuvo la oportunidad de conocer bien.

“Tiene hermanos, hermanos y hermanas, que realmente no tuvieron la oportunidad de conocerlo, que no lo conocerán”, dijo Mayo. “Ningún padre debería tener que enterrar a un niño, especialmente a esta edad”.

Los investigadores se enteraron de que Anderson había tenido enfrentamientos previos con la ley, incluido un arresto por un cargo de poner en peligro a un niño en Carolina del Sur. Lideró a la policía en una persecución en marzo, yendo a 92 mph en una zona de 60 mph con Cairo en el automóvil, según documentos judiciales. Coleman, quien está bajo arresto en relación con este caso, estaba con ellos.