Biden y Harris ofrecen consuelo a los estadounidenses de origen asiático en duelo

ATLANTA (AP) – Para los estadounidenses de origen asiático, 2020 fue un año de éxito político y nueva influencia. Pero también fue una época de vulnerabilidad a los ataques racistas .

Esa dolorosa dicotomía se mostrará el viernes cuando el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, la primera persona de ascendencia del sur de Asia en ocupar un cargo nacional, visiten Atlanta pocos días después de que un pistolero blanco mató a ocho personas , la mayoría de ellas mujeres asiático-americanas, en tres negocios de masajes en el área metropolitana. Los asesinatos se producen después de un aumento de la violencia contra los asiáticos a nivel nacional.

El viaje presidencial se planeó antes del tiroteo, como parte de una vuelta de la victoria destinada a vender los beneficios de la legislación de ayuda pandémica . Pero Biden y Harris pasarán su visita consolando a una comunidad cuyo creciente poder de voto ayudó a asegurar su victoria en Georgia y más allá.

Como el grupo demográfico racial de más rápido crecimiento en el electorado estadounidense, la influencia política de los estadounidenses de origen asiático se sintió en todo el país. En California, dos mujeres republicanas coreanas americanas hicieron historia con sus victorias en el Congreso. El Caucus Congressional Asian Pacific American Caucus, típicamente dominado por demócratas, tiene su lista más grande hasta la fecha, incluyendo miembros asiáticos americanos e isleños del Pacífico y otros que representan un número significativo de asiáticos americanos.

“Nos estamos volviendo cada vez más visibles y activos en el ecosistema político”, dijo la senadora estatal de Georgia Michelle Au, una demócrata que representa parte de los suburbios en crecimiento y diversificados al norte de la ciudad. Sin embargo, Au dijo: “Lo que he escuchado personalmente, y lo que he sentido, es que la gente a veces no tiende a escucharnos”.

Au dijo que un centro de atención de la Casa Blanca, especialmente en medio de la tragedia, es bienvenido por una comunidad cuya influencia y luchas a menudo se ven eclipsadas en las conversaciones nacionales sobre la diversidad. Ella señala que el presidente Donald Trump y otros republicanos simplemente ignoraron las acusaciones de racismo cuando llamaron al coronavirus el “virus de China” debido a sus orígenes.

Los activistas dicen que vieron un aumento de los ataques racistas. Se han reportado casi 3.800 incidentes a Stop AAPI Hate , un centro de informes con sede en California para estadounidenses de origen asiático e isleños del Pacífico, y sus grupos de defensa asociados, desde marzo de 2020.

En su primer discurso en horario estelar a la nación como presidente, Biden el jueves pasado, cinco días antes de los asesinatos de Atlanta, calificó los ataques contra los estadounidenses de origen asiático como “antiamericanos”.

“Que hablen de ello de esta manera, tan públicamente, y que digan AAPI, o que se den cuenta de que nuestras comunidades están atravesando tiempos difíciles, es enorme”, dijo Au.

La Casa Blanca dijo que Biden y Harris se reunirán el viernes con legisladores estatales asiático-estadounidenses y otros líderes comunitarios sobre la retórica racista y las acciones contra los asiático-estadounidenses y los isleños del Pacífico. Biden también visitará el campus principal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Atlanta.

El evento político originalmente planeado para promocionar el proyecto de ley de ayuda COVID-19 de $ 1.9 billones ha sido descartado. La Casa Blanca confirmó que el presidente también se reunirá con la defensora de los derechos de voto de Georgia Stacey Abrams, la probable candidata demócrata a gobernadora en 2022, mientras los republicanos en la legislatura estatal impulsan varias propuestas para dificultar la votación en el estado.

El número de votantes negros y latinos supera con creces el número de votantes asiático-americanos a nivel nacional y en Georgia, pero la población de AAPI está creciendo a un ritmo más rápido. De los más de 7,3 millones de votantes registrados de Georgia, más de 300.000 se identifican como asiáticoamericanos o isleños del Pacífico, según datos del Asian American Advocacy Fund.

La campaña coordinada de los demócratas para 2020 en Georgia, el esfuerzo conjunto de la campaña de Biden y los demócratas estatales, adaptó un esfuerzo de participación específicamente para los asiáticoamericanos y los isleños del Pacífico. El análisis del Fondo de Defensa concluyó que más de 185.000 votaron en 2020, un aumento del 63% con respecto a cuatro años antes. Biden finalmente ganó el estado por menos de 13,000 votos de los casi 5 millones emitidos. Los demócratas también forzaron dos elecciones en el Senado que finalmente ganaron, dando al partido el control de la cámara.

Ahora, el personal del Partido Demócrata de Georgia ha comenzado a ofrecer su programa de alcance asiático-estadounidense como modelo para otros partidos estatales.

“Ciertamente no damos por sentada a la comunidad”, dijo la representante Carolyn Bourdeaux.

La congresista de primer año perdió en el distrito 7 suburbano de Atlanta por menos de 1,000 votos en 2018. En noviembre, ganó por 10,000 votos, volteando lo que alguna vez fue un bastión republicano. Dijo que los datos de su campaña muestran que la proporción de votantes asiático-americanos aumentó en el distrito del 7% en 2016 al 11% en 2020, lo suficiente como para considerar a la comunidad decisiva en su suerte política.

Esa influencia no solo beneficia a los demócratas. En California, donde la comunidad de la AAPI ha sido durante mucho tiempo una fuerza política, las Representantes de primer año, Young Kim y Michelle Steele, ambas republicanas, se convirtieron en las primeras mujeres coreano-americanas electas al Congreso y le dieron al Partido Republicano dos grandes premios.

Los estadounidenses de origen asiático son particularmente importantes ya que los demócratas apuntan a los votantes suburbanos en todo el Sun Belt, incluidas las comunidades en crecimiento alrededor de Charlotte, Houston y Phoenix, dijo Guy Cecil, jefe de las prioridades demócratas del PAC Priorities USA.

Por ejemplo, la revisión de Priorities de los resultados de las elecciones de noviembre encontró que los estadounidenses de origen asiático aumentaron su participación en el voto suburbano en Georgia en 2.5 puntos porcentuales en comparación con 2016. También representaron una proporción notable de nuevos votantes en Arizona y Wisconsin, lugares donde los nuevos los votantes favorecieron a Biden y ayudaron a impulsar sus victorias, encontró el grupo.

“Debemos movilizar a estas mismas personas en 2022. Esto será fundamental para que los demócratas mantengan nuestras mayorías (en el Congreso) y ganen las elecciones para gobernador”, dijo Cecil.

Au, el senador del estado de Georgia, y Bourdeaux dijeron que también es importante que los funcionarios electos y otros comprendan la amplitud de la comunidad de AAPI y no la traten simplemente como un bloque al que recurrir para obtener votos.

Aunque la población asiática del área de Atlanta es abrumadoramente suburbana, atraída en parte por las escuelas públicas de alto rendimiento, Au dijo que los políticos deben reconocer su diversidad y desafíos económicos. “Lo entiendo, cierto, yo también soy médico”, dijo. “Así que todos piensan que todos los asiáticos son médicos y abogados y lo están haciendo muy bien … pero eso eclipsa a una gran parte de la población de AAPI”.

Bourdeaux elogió una “comunidad diversa que es del sur de Asia, China, Vietnamita, Corea, una serie de religiones diferentes, cristiana, hindú, musulmana, católica, budista, no religiosa, etc., solo un grupo de personas extraordinariamente diverso”.

Pero esa misma diversidad significa que algunos estadounidenses ven esas diferencias como una amenaza.

“Hemos enfrentado racismo sistémico, exclusión y violencia antes”, dijo el jueves el representante estatal de Georgia Sam Park, de pie junto a sus colegas legislativos de la AAPI. “A pesar de todo, hemos prosperado”.

Lemire informó desde Washington.