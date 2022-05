"No tiene sentido" poder comprar rifles de asalto de alto calibre, dijo el presidente a los periodistas afuera de la Casa Blanca.

(NBC News) — El presidente Joe Biden, presionado sobre posibles vías para el control de armas a raíz del devastador tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, señaló la prohibición de las armas de asalto el lunes por la mañana.

“No tiene sentido poder comprar algo que puede disparar hasta 300 rondas”, dijo a los periodistas fuera de la Casa Blanca después de viajar desde Delaware. “La idea de estas armas de alto calibre, simplemente no hay una base racional para ello en términos de autoprotección, caza y supongo, y, recuerden, la Constitución, la Segunda Enmienda nunca fue absoluta. No podías comprar un cañón cuando se aprobó la Segunda Enmienda. No podías salir y comprar muchas armas”.

El presidente y la primera dama visitaron Uvalde el domingo , se reunieron con los socorristas y consolaron a las familias de los 19 niños y dos maestros asesinados en el tiroteo en la Escuela Primaria Robb. Él y Jill Biden visitaron la escuela y asistieron a misa en una iglesia local, donde los manifestantes cercanos corearon “Haz algo”. Biden respondió: “Lo haremos”.