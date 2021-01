Biden repudia la supremacía blanca y pide justicia racial

Raro para un discurso inaugural, el presidente Joe Biden emitió un fuerte repudio a la supremacía blanca y el terrorismo interno visto en aumento bajo Donald Trump.

En su discurso del miércoles, Biden denunció el “racismo, nativismo, miedo, demonización” que impulsó el asalto al Capitolio por una multitud abrumadoramente blanca de partidarios de Trump que portaban símbolos de odio, incluida la bandera de batalla confederada.

“Un grito de justicia racial hace unos 400 años nos conmueve”, dijo Biden en el discurso de casi 23 minutos que prometió sanar a una nación dividida. “Un grito que no puede ser más desesperado ni más claro. Y ahora un aumento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo interno que debemos enfrentar y derrotaremos ”.

En comparación con sus predecesores inmediatos, tres de los cuales asistieron a la toma de posesión del miércoles, Biden es el primer presidente que aborda directamente los males de la supremacía blanca en un discurso inaugural. En su segundo discurso inaugural en 1997, el ex presidente Bill Clinton calificó las divisiones raciales como “la constante maldición de Estados Unidos”, pero no mencionó a los culpables.

Las palabras de Biden siguen a meses de protestas y disturbios civiles por la brutalidad policial contra los afroamericanos, así como a un reconocimiento más amplio del racismo sistémico e institucional que ha plagado a los estadounidenses no blancos durante generaciones.

“Para ser perfectamente claro, fue increíblemente poderoso”, dijo a The Associated Press Rashad Robinson, presidente de Color of Change, una organización nacional de justicia racial. “No debemos subestimar el cambio cultural que tuvo que ocurrir para que eso suceda en uno de los escenarios políticos más grandes del mundo”.

“Creo que es realmente importante que, como resultado de nuestro movimiento, la justicia racial se haya convertido en un tema mayoritario este verano”, agregó Robinson. “Ahora el trabajo comienza traduciendo ese tema retórico en un tema de gobierno”.

Biden pronunció su discurso inaugural en la misma plataforma que la mafia insurreccional escaló hace dos semanas para violar el edificio del Capitolio, destrozar propiedades federales y tomarse selfies en el Senado. El motín dejó al menos cinco personas muertas, incluido un oficial de policía del Capitolio.

Los alborotadores, algunos que defienden puntos de vista racistas y antisemitas y teorías de la conspiración, fueron incitados por afirmaciones infundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones presidenciales de noviembre. Algunos intentaron evitar que el Congreso certificara los resultados del Colegio Electoral, en el que los votantes negros y latinos desempeñaron un papel importante en la entrega de la victoria a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris.

La supresión de votantes, junto con otras formas de racismo sistémico, es una prioridad para los grupos de derechos civiles y partidarios de Black Lives Matter, que el año pasado se convirtió en el mayor movimiento de protesta en la historia de Estados Unidos.

“Para superar estos desafíos, restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos, se requiere mucho más que palabras”, dijo Biden en su discurso. “Requiere lo más esquivo de todas las cosas en una democracia. Unidad.”

Biden también destacó la naturaleza histórica de la juramentación de Harris, la primera mujer y la primera persona negra y del sur de Asia en ocupar ese cargo.

“Es emocionante ver a una mujer negra convertirse en vicepresidenta y, sin embargo, debemos responsabilizarla a ella y al presidente Biden para garantizar la liberación de los negros y la erradicación de la supremacía blanca”, dijo Patrisse Cullors, cofundadora y directora ejecutiva de Black Lives Matter Global. Fundación de la red.

“Debemos curarnos del racismo anti-negro y los graves impactos económicos y de salud del COVID-19”, dijo Cullors en un comunicado. “Entonces, podemos enfocarnos en prosperar las vidas de los negros a través de inversiones en salud, educación, vivienda y justicia ambiental”.

Biden comenzó a abordar algunos de estos problemas en una serie de órdenes ejecutivas firmadas después de la inauguración.

Ordenan a las agencias federales dar prioridad a la equidad racial y revisar las políticas que refuerzan el racismo sistémico, que según la fundación BLM refleja una propuesta contenida en la Ley BREATHE, una propuesta de ley defendida por la fundación y el Movimiento por Vidas Negras. Requiere reformas federales radicales, incluida la revisión de la policía, el sistema de justicia penal y la aplicación de la ley de inmigración.

Susan Rice, la asesora entrante de política interna de Biden, dijo que el nuevo presidente también revocaría el informe recién publicado de la “Comisión 1776” de Trump que minimiza el legado histórico de la esclavitud. La comisión fue creada en respuesta al “Proyecto 1619” de The New York Times, que destaca las consecuencias a largo plazo de la esclavitud y las contribuciones de los afroamericanos.

Los comentarios de Biden también se produjeron un día después de que la nación marcara otro hito sombrío al superar las 400.000 muertes en Estados Unidos como resultado de la pandemia de COVID-19. La pandemia ha matado de manera desproporcionada a afroamericanos y otras personas de color y ha puesto al descubierto las disparidades raciales de larga data en el sistema de salud del país.

“Estamos entrando en lo que puede ser el período más duro y mortal del virus”, dijo Biden. “Debemos dejar de lado la política y finalmente enfrentar esta pandemia como una sola nación”.

En su discurso, Biden invocó la Proclamación de Emancipación de Abraham Lincoln comprometiéndose a liberar a los africanos esclavizados durante la Guerra Civil.

“Cuando puso la pluma sobre el papel, el presidente dijo y citó: ‘Si mi nombre alguna vez pasa a la historia, será por este acto y toda mi alma está en él. Mi alma entera está en eso ‘”, dijo Biden.

“Hoy, en este día de enero, toda mi alma está en esto”, declaró.

____

Stafford informó desde Detroit y Morrison informó desde la ciudad de Nueva York.

____

Stafford y Morrison son miembros del equipo de raza y etnia de AP. Siga a Morrison en Twitter: https://www.twitter.com/aaronlmorrison . Siga a Stafford en Twitter: https://www.twitter.com/kat__stafford .