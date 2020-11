Biden pronunciará su discurso de Acción de Gracias en medio de un fuerte aumento en los casos de Covid

(NEXSTAR) - En los hogares donde se celebra la Navidad, hay tres tipos de padres: aquellos que han evitado con éxito la tradición Elf on the Shelf, aquellos que la aman y aquellos que simplemente están haciendo todo lo posible para no olvidar que el elfo necesita moverse. TODAS las noches de diciembre.

Con la pandemia planteando posibles problemas de salud en torno a una extraña criatura mágica que viene de visita, los dos últimos grupos de padres ya están comenzando a tomar medidas antes de la llegada típica del elfo. Parece que tanto los que aman a las criaturas como los que no han aterrizado en gran parte en el mismo lugar. Ese elfo necesita estar encerrado.