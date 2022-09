NUEVA YORK (NEXSTAR) – Bed Bath & Beyond dijo el miércoles que cerrará tiendas y despedirá a trabajadores en un intento por recuperar su asediado negocio.

Sue Grove, directora ejecutiva interina, calificó la medida como una filosofía de “regreso a lo básico” que permitiría a la empresa concentrarse en brindar un mejor servicio a los clientes e impulsar el crecimiento.

El minorista de artículos para el hogar con sede en Union, Nueva Jersey, dijo que cerrará alrededor de 150 de sus tiendas homónimas y reducirá su fuerza laboral en un 20%. Estimó que esos recortes ahorrarían $250 millones en el año fiscal actual de la compañía. También dijo que está considerando vender más acciones para apuntalar sus finanzas y que ha obtenido más de 500 millones de dólares en nueva financiación. Cuando se le preguntó qué ubicaciones cerrarían, un portavoz de Bed Bath & Beyond le dijo a Nexstar que compartiría la información “cuando esté disponible”.

Pero mantendrá su cadena Baby buy buy, que a principios de este año consideró vender.

“Hemos analizado detenidamente nuestro negocio y hoy estamos anunciando acciones inmediatas destinadas a aumentar la participación del cliente, impulsar el tráfico y recuperar la participación de mercado”, dijo Grove. “Esto incluye cambiar nuestra estrategia de comercialización e inventario, que se basará en las marcas nacionales. Además, nos centramos en impulsar el tráfico digital y peatonal, así como en optimizar nuestra flota de tiendas. Creemos que estos cambios tendrán un impacto positivo generalizado en todos los clientes”. experiencia, surtido de inventario, ejecución de la cadena de suministro y estructura de costos”.

Las acciones de Bed Bath & Beyond cayeron más del 21% el miércoles y han bajado un 65% en los últimos 12 meses.

A fines de junio, un informe de analistas de Bank of America afirmó que, entre otras tendencias preocupantes, la compañía supuestamente apagó el aire acondicionado en las tiendas para ahorrar dinero. Un portavoz le dijo a Nexstar en ese momento que “no se ordenó a ninguna tienda Bed Bath & Beyond que ajustara su aire acondicionado y no ha habido cambios en la política corporativa con respecto al uso de servicios públicos”.

Atrapada en una caída prolongada de las ventas, la compañía también anunció el miércoles que volverá a su estrategia original de centrarse en las marcas nacionales, en lugar de impulsar las etiquetas de sus propias tiendas. Eso revierte una estrategia adoptada por su ex director ejecutivo Mark Tritton, quien fue despedido en junio después de menos de tres años al mando. Dijo que se desharía de un tercio de las marcas de su tienda, que habían comenzado a implementarse en el último año más o menos.

“Todavía hay un grado increíble de amor por Bed Bath & Beyond”, dijo Mara Sirhal, la recién nombrada presidenta de marca de Bed Bath & Beyond, a los analistas de la industria el miércoles. “Debemos volver al lugar que nos corresponde como el destino de la categoría hogar, y nuestro objetivo es lograr esto liderando con los productos y marcas que nuestros clientes quieren”.

Hasta mayo, el minorista operaba un total de 955 tiendas, incluidas 769 tiendas Bed Bath & Beyond, 135 tiendas Buybuy Baby y 51 tiendas con los nombres Harmon, Harmon Face Values o Face Values. En febrero, tenía aproximadamente 32.000 empleados.

El tiempo es esencial para la empresa que se dirige a la crítica temporada de compras navideñas. Dijo que espera una disminución del 26% en las ventas comparables para su segundo trimestre fiscal, que finalizó el sábado. Quemó $ 325 millones de efectivo en el trimestre.

Sirhal dijo que el minorista quiere volver a ser un lugar donde los compradores encuentren artículos innovadores. Por ejemplo, Bed Bath & Beyond fue el primero en ofrecer artículos como la freidora y la cafetera de una sola porción a sus clientes, dijo.

Neil Saunders, director gerente de GlobalData Retail, dijo que aplaude el cambio estratégico. Pero dijo que la tarea es “más fácil decirlo que hacerlo” y requerirá relaciones mucho más cercanas con los proveedores para asegurar ofertas únicas.

“Si Bed Bath & Beyond simplemente almacena el mismo tipo de cosas que se pueden encontrar en Target, Walmart o Amazon, entonces tendrá dificultades para diferenciarse y encontrará márgenes reducidos, ya que necesita igualar el precio”, dijo.

Bed Bath & Beyond se ha enfrentado a muchas turbulencias recientemente. Sus acciones hicieron una subida monstruosa de 5,77 dólares a 23,08 dólares en poco más de dos semanas en agosto, en un comercio que recordaba la moda de las acciones de los memes del año pasado , cuando las empresas desfavorecidas de repente se convirtieron en los favoritos de los inversores de bolsillo.

Pero las acciones volvieron a caer después de que un inversionista acaudalado, el activista Ryan Cohen, el multimillonario cofundador del minorista en línea de productos para mascotas Chewy Inc., vendió toda su participación en la compañía. En marzo, Cohen había comprado una participación de casi el 10% en Bed Bath & Beyond, dando a los inversionistas la esperanza de que podría cambiar las finanzas de la empresa.

La acción cerró el miércoles con una baja de $2.58 a $9.53.

La compañía dijo que todavía está buscando un director ejecutivo permanente. La miembro de la junta Sue Gove asumió el cargo de directora ejecutiva interina, en reemplazo de Tritton. El director de operaciones, John Hartmann, dejará la empresa y eliminará ese puesto.

Associated Press contribuyó a este informe.