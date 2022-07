ROCHESTER, NY (WROC) — Es como el Black Friday para el verano: Prime Day con algunas de las mejores ofertas en línea este martes y miércoles, y el Better Business Bureau advierte que los estafadores están al acecho y piden a los compradores que estén atentos en línea.

Prime Day ha crecido más allá de Amazon.com y ahora incluye grandes tiendas como Walmart y Target. El BBB dice que cuando compra en línea y agrega cosas a su carrito con toda esta emoción, es fácil perder la noción de lo que compró.

Le piden que tenga cuidado con la publicidad engañosa, los sitios web falsos y los correos electrónicos. Los estafadores a menudo crean sitios web similares que, a primera vista, parecen ser una tienda confiable.

Esto es lo que BBB dice en resumen para tener en cuenta:

-Ten cuidado con los sitios web falsos parecidos

-Las fotos profesionales no significan que sea una oferta real.

-Asegúrate de que sea un sitio web seguro. Busque el “HTTP-S” en la barra. La “S” significa que es seguro.

-Paga siempre con tarjeta de crédito. NO use una tarjeta de débito en línea.

Melanie McGovern con BBB dice que use su cabeza y no se abrume demasiado con todas las ofertas y simplemente comience a hacer clic en todo.

“Entonces, de nuevo, con la gente emocionada por intentar obtener estas ofertas en Prime Day, de Amazon, Walmart u otros minoristas, esta es una muy buena oportunidad para que los estafadores le roben su dinero. Así que solo le estamos diciendo a la gente que realmente tenga cuidado cuando esté comprando, especialmente si está viendo un anuncio en las redes sociales o por correo electrónico, lo mejor que puede hacer es ir directamente al sitio web del minorista”, dice ella.

McGovern dice que para esos correos electrónicos con buenas ofertas que llegan a su bandeja de entrada, antes de hacer clic, piénselo dos veces.

“Recibo correos electrónicos falsos todo el tiempo de Amazon y Walmart… ahora hay uno en marcha. Gana una tarjeta de gasolina de $500 si completas una encuesta. Así que realmente debes tener cuidado con cualquiera de estos correos electrónicos. Pasa el cursor sobre la dirección, y asegúrate de que sea legítimo. Si se ve un poco elaborado apresuradamente, las fuentes no coinciden, las imágenes se ven pixeladas, entonces definitivamente no es ese minorista. Vaya directamente a su sitio web para asegurarse de que está comprando donde necesita ser”, dice ella.

McGovern dice que también hay llamadas telefónicas y mensajes de texto para estar alerta. Los estafadores le dirán que ha ganado un regalo gratis. Trate de no caer en la trampa, si le piden información personal, es probable que sea demasiado bueno para ser verdad.