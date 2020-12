Barr: No hay motivo para un abogado especial en las elecciones e investigar el hijo de Biden

Attorney General William Barr speaks during a news conference, Monday, Dec. 21, 2020 at the Justice Department in Washington. (Michael Reynolds/Pool via AP)

WASHINGTON (AP) – Rompiendo con el presidente Donald Trump, el fiscal general saliente William Barr dijo el lunes que no veía ninguna razón para nombrar un fiscal especial para investigar las denuncias del presidente de fraude electoral o la investigación fiscal sobre el hijo del presidente electo Joe Biden.

En su conferencia de prensa final, Barr también socavó a Trump cuando reforzó la creencia de los funcionarios federales de que Rusia estaba detrás de la operación de ciberespionaje dirigida al gobierno de Estados Unidos. Trump había sugerido sin pruebas que China podría ser responsable.

Barr dijo que la investigación sobre los tratos financieros de Hunter Biden se estaba “manejando de manera responsable y profesional”.

“No he visto una razón para nombrar un abogado especial y no tengo ningún plan para hacerlo antes de irme”, dijo.

Barr también le dijo a The Associated Press en una entrevista anterior que no había visto evidencia de fraude electoral generalizado, a pesar de las afirmaciones de Trump en sentido contrario. Trump ha seguido impulsando afirmaciones infundadas incluso después de que el Colegio Electoral formalizó la victoria de Biden el 14 de diciembre.

Trump, enojado porque Barr no anunció que había una investigación de dos años sobre Hunter Biden , ha consultado sobre consejos especiales con el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone y aliados externos, según varios gobiernos de Trump. funcionarios y republicanos cercanos a la Casa Blanca que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir asuntos que no estaban autorizados a discutir públicamente.

Más allá de nombrar un fiscal especial para investigar al joven Biden, las fuentes dijeron que Trump estaba interesado en que se nombrara a otro fiscal especial para investigar sus propias afirmaciones infundadas de fraude electoral. Trump incluso ha planteado la idea de nombrar a la abogada Sidney Powell como asesora en casos de fraude electoral, aunque Powell fue expulsada del equipo legal de Trump después de que hizo una serie de afirmaciones conspirativas cada vez más salvajes sobre las elecciones.

Nombrar a un fiscal especial dificultaría que Biden cierre las investigaciones. Pero no está claro cómo se podría hacer sin la aceptación de los funcionarios de Justicia. Y si Trump esperaba que su fiscal general interino recién nombrado, Jeff Rosen, fuera más lejos que Barr en cualquiera de los dos asuntos, podría terminar rápidamente decepcionado.

Barr dijo que el hackeo de las agencias gubernamentales de Estados Unidos “ciertamente parece ser de los rusos”.

Al implicar a los rusos, Barr se puso del lado de la creencia generalizada dentro del gobierno de EE. UU. Y la comunidad de ciberseguridad de que los piratas informáticos rusos eran responsables de infracciones en múltiples agencias gubernamentales, incluidos los departamentos del Tesoro y Comercio.

Horas después de que el secretario de Estado Mike Pompeo dijera en una entrevista de radio que Rusia estaba “bastante claramente” detrás de los ataques, Trump buscó socavar ese mensaje, y restar importancia a la gravedad, al tuitear que el “Cyber Hack es mucho mayor en las noticias falsas”. Medios que en la actualidad “. También dijo que China podría ser responsable a pesar de que no ha surgido evidencia creíble que sugiera que alguien más que Rusia podría ser el culpable.

