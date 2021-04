Barco volcado frente a Luisiana: 12 desaparecidos, 1 muerto, 6 rescatados

PORT FOURCHON, Luisiana (AP) – Los barcos y aviones de la Guardia Costera cubrieron un área más grande que el estado de Rhode Island para buscar a 12 personas que aún estaban desaparecidas el miércoles frente a la costa de Luisiana después de que su embarcación petrolera en alta mar volcó con vientos huracanados.

El cuerpo de un trabajador fue recuperado el miércoles y seis personas fueron rescatadas el martes después de que Seacor Power volcara el martes por la tarde en el Golfo de México, dijo la Guardia Costera.

La búsqueda, interrumpida por la oscuridad y el mal tiempo, totalizó casi 40 horas y más de 1.440 millas cuadradas (3.730 kilómetros cuadrados) de aguas del Golfo para el miércoles por la tarde, según un comunicado de prensa. La búsqueda de los desaparecidos continuó hasta la noche, dijo el suboficial Carlos Galarza.

El capitán de la Guardia Costera Will Watson dijo anteriormente que los vientos eran de 80 a 90 mph (130 a 145 kph) y las olas aumentaron de 7 a 9 pies de altura (2,1 a 2,7 metros) cuando el bote se volcó.

“Eso es un desafío bajo cualquier circunstancia”, dijo Watson. “No sabemos hasta qué punto eso contribuyó a lo que sucedió, pero sabemos que esas son condiciones desafiantes para estar en el entorno marítimo”.

Darra Ann Morales, derecha, muestra una foto de su hijo Chaz Morales y su familia en su teléfono, mientras Chaz Jr., de 10 años, consuela a su abuela en su casa en Slidell, Luisiana, el miércoles 14 de abril de 2021. Darra Ann Morales es la madre y Chaz Jr. es el hijo de Chaz Morales, quien es uno de los tripulantes desaparecidos del buque volcado Seacor Power que partió de Port Fourchon cuando el clima severo golpeó el martes. (Max Becherer / The Times-Picayune / The New Orleans Advocate vía AP)

El voluminoso buque, también llamado plataforma elevadora porque tiene tres patas largas que puede bajar al fondo del mar para sacar el bote del agua como una plataforma en alta mar, volcó el martes por la tarde al sur de Port Fourchon, una base importante para los EE. UU. Industria de petróleo y gas.

Un trabajador fue encontrado muerto en la superficie del agua, dijo Watson en una conferencia de prensa el miércoles. Cuando se le preguntó sobre las perspectivas de los trabajadores desaparecidos, dijo: “Tenemos esperanzas. No podemos hacer este trabajo si no eres optimista, si no tienes esperanzas “.

Los buzos se dirigían al área local el miércoles por la tarde, dijo el portavoz de la Guardia Costera, el suboficial John Micheli.

Numerosas otras agencias ayudaron con la búsqueda.

Marion Cuyler, la prometida del operador de grúa Chaz Morales, estaba esperando con la familia de otros trabajadores desaparecidos en una estación de bomberos de Port Fourchon cerca de un lugar de aterrizaje donde los helicópteros iban y venían. Dijo que habló con su prometido antes de que se fuera el martes.

“Dijo que se estaban levantando y que estaban a punto de salir, y yo dije, ‘El clima es muy malo. Tienes que volver a casa ‘. Y él dice, ‘Ojalá pudiera’ “.

La relación de los que estaban a bordo con el propietario Seacor Marine no quedó clara de inmediato. El barco, capaz de trabajar en hasta 195 pies (casi 60 metros) de agua, puede transportar una tripulación de 12, dos “personal especial” y 36 pasajeros, según el sitio web de la empresa.

“Estamos profundamente entristecidos por la noticia del vuelco del barco y estamos trabajando en estrecha colaboración con la Guardia Costera de los Estados Unidos y las autoridades locales para apoyar todos los esfuerzos para localizar a nuestros valiosos miembros y socios”, dijo la compañía con sede en Houston en un comunicado.

Watson dijo que la Guardia Costera está investigando qué papel jugó el clima severo en el accidente. El barco partió de Port Fourchon a la 1:30 pm del martes, con destino a Main Pass frente a la costa sureste de Louisiana, dijo.

“Ayer tuvimos algunos informes meteorológicos de que habría un clima desafiante. Pero este nivel de clima no fue necesariamente anticipado ”, dijo.

El Servicio Meteorológico Nacional de Nueva Orleans emitió una advertencia marina especial antes de las 4 pm del martes que predijo olas pronunciadas y vientos superiores a 50 nudos (58 mph).

La Guardia Costera recibió un mensaje de socorro de un buen samaritano a las 4:30 pm y emitió una transmisión marítima urgente que provocó que varias embarcaciones privadas en el área respondieran, salvando a cuatro personas, dijo la agencia. Los equipos de la Guardia Costera rescataron a otras dos personas.

En un momento, el video mostró el bote, de 129 pies (39 metros) de largo en su haz, con una pierna apuntando torpemente hacia el cielo mientras los rescatistas buscaban el agua agitada.

Aunque la Guardia Costera dijo que el bote elevador zozobró durante una microrráfaga, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional dijo que el sistema era más como un derecho en alta mar, o una tormenta de vientos directos.

“Esto no fue una microrráfaga, solo un gran evento de viento en línea recta que barrió un área enorme”, dijo Phil Grigsby.

Dijo que el indicador oficial más cercano del servicio meteorológico, en Grand Isle, mostró unos 30 minutos de vientos de 75 mph (120 km / h), seguidos de horas de vientos de más de 50 mph (80 km / h).

El sistema de tormenta inicial fue seguido por un sistema de baja presión llamado estela baja, que amplificó los vientos y los hizo durar más, dijo Grigsby.

“Fue la estela más fuerte que he visto en casi 18 años aquí”, dijo.

El capitán del barco camaronero Aaron Callais dijo que el mal tiempo comenzó con pequeñas trompas de agua que se disipaban rápidamente y que azotaban el barco de su padre, el Ramblin ‘Cajun.

“No había nada que pudiéramos hacer. En un minuto estábamos mirando al norte, al siguiente al sur, luego al este y al oeste ”, dijo. “Las cosas volaban en la cabina”.

Callais publicó un video en Facebook del viento azotando el barco mientras hablaba por el teléfono satelital del barco con amigos y familiares, incluido su padre, “haciéndole saber la situación, que no se veía bien. No sabíamos si íbamos a salir adelante “.

___

Se ha corregido la longitud del buque volcado; tiene una manga de 129 pies, no de 265 pies.

___

La escritora de Associated Press Janet McConnaughey contribuyó a este informe desde Nueva Orleans. McGill informó desde Nueva Orleans y Martin informó desde Marietta, Georgia.