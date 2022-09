TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) — Bank of America anunció que ahora está ofreciendo hipotecas a compradores primerizos de vivienda, en un grupo selecto de ciudades en los Estados Unidos, sin pago inicial ni costo de cierre para ayudar a aumentar la propiedad de vivienda entre las comunidades afroemericanas y latinas.

La opción estará disponible primero en ciertos vecindarios de Charlotte, Carolina del Norte; Dallas, Texas; Detroit, Michigan; Los Ángeles, California; y Miami, Florida. La nueva hipoteca, llamada Community Affordable Loan Solution, tiene como objetivo ayudar a las personas y familias elegibles a obtener un préstamo asequible para comprar una casa, dijo el banco en un comunicado.

“La propiedad de vivienda fortalece a nuestras comunidades y puede ayudar a las personas y las familias a crear riqueza con el tiempo”, dijo AJ Barkley, jefe de préstamos comunitarios y vecinales de Bank of America. “Nuestra (hipoteca) Community Affordable Loan Solution (Solución de Préstamo Asequible para la Comunidad, por su traducción al español) ayudará a que más familias afroamericanas e hispanas puedan alcanzar el sueño de la propiedad de vivienda sostenida, y es parte de nuestro compromiso más amplio con las comunidades a las que servimos”.

Los préstamos no requieren seguro hipotecario, mejor conocido como PMI (Seguro Privado para Hipotecas), y no requerirán de un puntaje de crédito mínimo. En cambio, la elegibilidad se basará en factores como pagos de alquiler oportunos y pagos de facturas de servicios públicos, teléfono y seguro de automóvil a tiempo. Los compradores potenciales también deben completar un curso de certificación para compradores de vivienda proporcionado por Bank of America y socios de asesoramiento de vivienda aprobados por el gobierno federal antes de solicitar el programa de préstamo, detalló el banco en el comunicado.

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés), la brecha racial en las tasas de propiedad de vivienda en los Estados Unidos siguió siendo considerable en 2020, el año más reciente para el que se dispone de datos.

Para los hogares blancos, la tasa de propiedad de vivienda fue del 72.1% versus un 51.1% de hogares hispanos y el 43.4% de hogares afroamericanos.

De acuerdo a un reporte de Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios Hispanos (NAHREP, por sus siglas en inglés), los compradores de vivienda primerizos de origen latino experimentaron un “mercado hostil” utilizando productos con bajos pagos de entrada. En el reporte NAHREP indica que, según datos hipotecarios, “19.1% de los aplicantes latinos fueron rechazados al aplicar para una hipoteca convencional y tuvieron un 81% más de probabilidad de ser rechazados que sus contrapartes no latinos”