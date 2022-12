“ Avatar: The Way of Water ” no causó tanto revuelo como muchos supusieron, pero el espectáculo de gran presupuesto de James Cameron aún ayudó a dar vida a la taquilla este fin de semana. La secuela recaudó 134 millones de dólares en los cines de América del Norte y 300,5 millones de dólares a nivel internacional para un debut mundial de 434,5 millones de dólares, según estimaciones del estudio el domingo.

Empató con “The Batman” como el cuarto debut nacional más alto del año, detrás de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ( $187.4 millones en mayo ), “Black Panther: Wakanda Forever” ( $181 millones en noviembre ) y “ Thor: Love and Thunder” (144,2 millones de dólares en julio).

Las expectativas eran enormes para “Avatar 2”, que tenía un precio de más de $350 millones, la presión de continuar con la película más taquillera de todos los tiempos (gracias en parte a varios relanzamientos) más de una década después y la abrumadora tarea de apuntalar un negocio de exposiciones que todavía está lejos de la normalidad. Sin embargo, todo “Avatar” es de gran tamaño: los personajes de Na’vi, el tiempo de ejecución (la asombrosa cantidad de tres horas y 12 minutos), los avances técnicos y la estrategia de lanzamiento de 20th Century Studios y The Walt Disney Co.

Antes del fin de semana, muchos esperaban un debut nacional de al menos $ 150 millones. Algunos incluso dijeron $ 175 o más, pero el seguimiento tampoco ha sido una métrica tan confiable durante la pandemia.

Disney vio desde el principio que “The Way of Water” iba a ser un tipo diferente de bestia cuando miraron las preventas. Para una película normal y repleta de spoilers como muchas ofertas de Marvel, las ventas del fin de semana posteriores al estreno suelen rondar el 5 %. Para “El Camino del Agua”, estaban al 20%. En otras palabras, la empresa sabía que el seguimiento estaba demasiado inflado.

“Tenemos una película fabulosa que se proyecta en todos los grupos demográficos y tiene un excelente boca a boca”, dijo Tony Chambers, vicepresidente ejecutivo de distribución cinematográfica de Walt Disney Co. “Tenemos las pantallas y tenemos una carrera clara. No se trata del día de apertura o del fin de semana de apertura. Se trata de toda la carrera”.

La película comenzó su presentación internacional el miércoles y debutó en Norteamérica el jueves por la noche. A nivel nacional, “Avatar: The Way of Water” se estrenó en 4202 cines en más de 12 000 pantallas, 400 de las cuales eran IMAX 3D. El estudio y los cineastas apostaron fuerte por el atractivo y los precios más altos del formato 3D y las pantallas grandes premium.

Para fines del viernes, “Avatar: The Way of Water” ya había ganado $53 millones en los EE. UU. y Canadá y $180,1 millones en todo el mundo, con la ayuda de un estreno en China, el primer gran estreno de Hollywood en el país desde “Minions: The Rise of Gru” en agosto. Sopla el primer día de 26,7 millones de dólares de “Avatar” en 2009, aunque eso no incluye los avances del jueves.

Se estima que el 66 % de los 435 millones de dólares de ingresos del fin de semana de apertura provinieron de la venta de entradas en 3D en todo el mundo.

Travis Reid, director ejecutivo de la empresa 3D RealD, estableció un “nuevo punto de referencia para el mercado 3D actual”.

Más de 48,8 millones de dólares del total global provinieron solo de las pantallas IMAX (1543 en 80 mercados), el segundo fin de semana más grande de la empresa.

“Tan emocionados como estamos por estos primeros resultados, anticipamos una carrera larga y exitosa para ‘Avatar: The Way of Water’”, dijo Rich Gelfond, CEO de IMAX, en un comunicado.

Al igual que con muchos proyectos ambiciosos de Cameron, desde “Titanic” hasta el primer “Avatar”, los nervios estaban altos por la costosa secuela, una de las más caras de todos los tiempos, que comenzó a producirse hace cinco años. Enfrentó repetidos retrasos y resistió la adquisición de 21st Century Fox por parte de The Walt Disney Co en 2019 . También es una de las cuatro secuelas de “Avatar” que Cameron tenía en mente. La filmación de la tercera película, que se rodó simultáneamente con “The Way of Water”, está lista, con un estreno previsto para diciembre de 2024.

En los 13 años transcurridos desde la primera película, “Avatar” también ha sido objeto de bromas por la percepción de que la película más grande de todos los tiempos, una que ha recaudado casi 3.000 millones de dólares, ha dejado una huella relativamente pequeña en la cultura. Pero aun así, los críticos han estado de acuerdo en gran medida con “The Way of Water”, no solo por las imágenes sino también por mejorar la historia del primero. Tiene una calificación positiva del 78% de los críticos de Rotten Tomatoes.

La pregunta de si “Avatar 2” ganará lo suficiente es complicada y tiene respuestas variadas. ¿Es suficiente para los expositores, que han tenido varios éxitos significativos este año, incluidos “Top Gun: Maverick”, “Black Panther 2” y “Doctor Strange 2”, pero que todavía están sufriendo? ¿Es suficiente para justificar el inicio de la producción de la cuarta y quinta película? ¿Es suficiente para el negocio en su conjunto, que busca un total nacional de fin de año en el rango de $ 8 mil millones, en lugar de un normal anterior a la pandemia de $ 11 mil millones?

Pero al igual que los críticos que gritan “nunca dudes de James Cameron”, el estudio y los analistas están cantando una melodía similar.

“Avatar: The Way of Water” tiene el beneficio de un corredor de vacaciones que, en términos relativos, carece de las principales películas de gran éxito. La próxima semana verá el debut de “Babylon” de Damien Chazelle y “El gato con botas: El último deseo”, ideal para familias, pero no hay éxitos de taquilla comparables hasta “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” en febrero. La esperanza es que el público continúe buscando “Avatar 2” durante las próximas semanas y meses, de manera similar a la primera película.

“Históricamente, las películas de James Cameron son sobre el largo plazo, no sobre el primer fin de semana”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “’Avatar’ va a desarrollar su taquilla con el tiempo. Se trata de dónde terminará dentro de unos meses”.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore, con el miércoles a domingo entre paréntesis. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. “Avatar: The Way of Water,” $134 milones.

2. “Black Panther: Wakanda Forever,” $5.4 milones.

3. “Violent Night,” $5 milones.

4. “Strange World,” $2.2 milones.

5. “The Menu,” $1.7 milones.

6. “Devotion,” $825,000.

7. “The Fabelmans,” $750,000.

8. “Black Adam,” $500,000.

9. “I Heard the Bells,” $308,893.

10. “Empire of Light,” $235,000.