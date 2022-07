Nota del editor: algunos de los siguientes detalles pueden ser perturbadores.

AKRON, Ohio (WJW) – Jayland Walker recibió 46 disparos de la policía cuando los agentes en Akron, Ohio, lo mataron después de una persecución el 27 de junio.

Los hallazgos fueron publicados el viernes por la Dra. Lisa Kohler, médico forense del condado de Summit.

Una persona sale del funeral de Jayland Walker en el Teatro Cívico de Akron el miércoles 13 de julio de 2022 en Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal vía AP)

La policía trató de detener a Walker por una infracción de tráfico menor la noche en que lo mataron. Walker llevó a la policía a una persecución, donde los oficiales dijeron que disparó. Finalmente, Walker salió del vehículo y corrió a pie. Estaba desarmado y con un pasamontañas. Ocho agentes que se encontraban en el lugar dijeron que percibieron una amenaza y abrieron fuego.

Walker recibió disparos en la cabeza, el torso, la pelvis, las piernas, los brazos y las rodillas, mostró la autopsia.

Inicialmente, el médico forense dijo que el joven de 25 años tenía más de 60 heridas en el cuerpo. En la conferencia de prensa del viernes, el médico forense dijo que 46 de ellos fueron entradas de bala o heridas por rasguños, balas que golpearon a Walker pero no perforaron la piel. La autopsia mostró que Walker tenía 15 heridas de bala en el torso, 17 en la pelvis y la parte superior de las piernas, ocho en los brazos y la mano, cinco en las rodillas y una en la cara.

El informe de toxicología de Walker no mostró signos de drogas o alcohol.

La familia de Jayland Walker emitió un comunicado a través de sus abogados luego de los hallazgos de la autopsia.

“El informe del médico forense del condado de Summit de hoy sobre la muerte de Jayland Walker confirma el uso violento e innecesario de la fuerza por parte del departamento de policía de Akron en un joven desarmado que, como esperaba la familia, no estaba bajo la influencia de drogas o alcohol. Que Jayland sufriera 46 heridas de bala en su cuerpo es horrible. El hecho de que después de haber sido golpeado casi cuatro docenas de veces, los oficiales todavía lo esposaron mientras yacía inmóvil y sangrando en el suelo es absolutamente inhumano. La familia está devastada por los hallazgos del informe y aún esperan una disculpa pública del departamento de policía”.

El médico forense no determinó si Walker había disparado. Dijeron que las pruebas de residuos de disparos no son confiables y, por lo tanto, no realizaron dicha prueba para ver si disparó el arma que estaba en su vehículo.

La autopsia se completó el 27 y 28 de junio, dijo el médico forense.

Los hallazgos también indicaron que los oficiales en la escena intentaron una intervención médica. El cuerpo de Walker tenía torniquetes, vendajes de gasa y almohadillas de desfibrilador en el pecho, señaló el forense.

Walker también estaba esposado cuando llegó a la oficina del médico forense. El médico forense indicó que esta no es una práctica inusual y dijo que la oficina mantiene una llave de esposas para ese mismo propósito.

Los ocho oficiales que le dispararon a Walker están en licencia administrativa de rutina.

La Oficina de Investigaciones del Estado de Ohio está investigando el asesinato policial de Walker. El médico forense dijo que la autopsia será entregada a OSBI. Un comunicado de prensa del médico forense ofrece más detalles de los resultados de la autopsia.