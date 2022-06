Tampa, Fla. (WFLA) — Un video recientemente publicado por la policía muestra el momento preciso en el que un vehículo se estrella contra una tienda de artículos pro-Trump en Easton, Massachusetts, el jueves.

La policía de Easton acudió a la escena respondiendo a un reporte de un choque vehicular contra un edificio. El incidente ocurrió aproximadamente a las 5:10 p.m. en la tienda “New England for Trump” en Easton, cuando un Volkswagen Jetta 2015, condujo hacia la tienda y se estrelló.

El video de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) fue compartido por el Departamento de Policía de Easton, Massachussets el jueves, en su cuenta oficial de Facebook.

El conductor fue identificado como un hombre de 46 años de Raynham, Massachusetts. El individuo fue transportado al Centro Médico Good Samaritan con “lesiones que no amenazan su vida”. Había un empleado en la tienda en el momento del accidente, pero no resultó herido.

El medio local WCVB informó que el vehículo tenía una calcomanía anti-Trump en el parachoques.

New England for Trump es una tienda que vende productos que apoyan a Donald Trump y su sitio web indica que la tienda no está afiliada ni respaldada por Trump o su campaña.

La policía dice que el accidente está actualmente bajo investigación.