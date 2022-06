SAN ANTONIO (AP) — Se han encontrado víctimas sin documentos de identificación y en un caso con una identificación robada. Las aldeas remotas carecen de servicio telefónico para comunicarse con los familiares y determinar el paradero de los migrantes desaparecidos. Los datos de huellas dactilares deben ser compartidos y combinados por diferentes gobiernos.

Más de un día después del descubrimiento de un asfixiante tráiler en San Antonio donde decenas de migrantes murieron después de ser abandonados bajo el calor sofocante, se han hecho públicas pocas identidades de las víctimas, lo que ilustra los desafíos que enfrentan las autoridades para rastrear a las personas que cruzan las fronteras clandestinamente.

El número de fallecidos aumentó a 53 el miércoles después de que murieran dos migrantes más, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar. Cuarenta de las víctimas eran hombres y 13 mujeres, dijo.

Los funcionarios tenían identificaciones potenciales de 37 de las víctimas hasta el miércoles por la mañana, pendiente de verificación con las autoridades de otros países.

“Es un proceso tedioso, tedioso, triste y difícil”, dijo la comisionada del condado de Bexar, Rebeca Clay-Flores, quien representa al distrito donde se abandonó el camión.

Los cuerpos fueron descubiertos el lunes por la tarde en las afueras de San Antonio en lo que se cree que es el episodio de contrabando más mortífero del país en la frontera entre Estados Unidos y México. Más de una docena de personas fueron trasladadas a hospitales, incluidos cuatro niños. Tres personas han sido detenidas.

El camión, que estaba registrado en Álamo, Texas, pero tenía placas y logotipos falsos, transportaba a 67 migrantes, dijo el miércoles Francisco Garduño, jefe del Instituto Nacional de Migración de México.

El conductor fue detenido después de intentar fingir que era uno de los migrantes, dijo Garduño. Otros dos hombres mexicanos también han sido detenidos, dijo.

Entre los muertos había 27 personas de México, 14 de Honduras, siete de Guatemala y dos de El Salvador, dijo. Una de las víctimas no tenía identificación, dijo Garduño.

La tragedia ocurrió en un momento en que un gran número de inmigrantes ha estado llegando a los EE.UU., muchos de ellos asumiendo riesgos peligrosos para cruzar ríos y canales rápidos y paisajes desérticos abrasadores. Los migrantes fueron detenidos casi 240,000 veces en mayo, un tercio más que hace un año.

Con poca información sobre las víctimas, las familias desesperadas de migrantes de México y América Central buscaban desesperadamente noticias de sus seres queridos.

Varios sobrevivientes se encontraban en estado crítico con lesiones como daño cerebral y hemorragia interna, según Rubén Minutti, el cónsul general de México en San Antonio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala dijo el martes por la noche que había confirmado dos guatemaltecos hospitalizados y estaba trabajando para identificar a tres posibles guatemaltecos entre los muertos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras dijo que estaba tratando de confirmar las identidades de cuatro de los muertos que portaban documentos hondureños.

Eva Ferrufino, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras, dijo que su agencia estaba trabajando con el Consulado de Honduras en el sur de Texas para comparar nombres y huellas dactilares y completar identificaciones.

El proceso es laborioso porque entre las trampas se encuentran los documentos falsos o robados.

El secretario de Relaciones Exteriores de México identificó el martes a dos personas que fueron hospitalizadas en San Antonio. Pero resultó que una de las tarjetas de identificación que compartió en Twitter había sido robada el año pasado en el sureño estado de Chiapas.

Haneydi Antonio Guzmán, de 23 años, estaba a salvo en una comunidad montañosa a más de 2,092 kilómetros (1,300 millas) de San Antonio cuando comenzó a recibir mensajes de familiares y amigos. Allí no hay señal de teléfono, pero tiene acceso a Internet.

Los periodistas comenzaron a aparecer en la casa de sus padres en Escuintla, la dirección en su identificación que fue robada y encontrada en la camioneta, esperando encontrar a sus familiares preocupados.

“Ese soy yo en la identificación, pero no soy la persona que estaba en el tráiler y dicen que está hospitalizado”, dijo Antonio Guzmán.

“Mis familiares me estaban contactando preocupados, preguntándome dónde estaba”, dijo. “Les dije que estaba bien, que estaba en mi casa y lo aclaré en mi página de Facebook.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, borró su tuit que la identificaba sin comentarios. La otra víctima que identificó Ebrard resultó ser precisa.

En el sureño estado mexicano de Oaxaca, funcionarios municipales de San Miguel Huautla viajaban el martes por la noche a la comunidad de José Luis Vásquez Guzmán, de 32 años, para saber si su madre quería viajar a San Antonio para estar con él en el hospital.

Manuel Velasco López, secretario municipal de San Miguel Huautla, dijo que un primo había estado viajando con Vásquez Guzmán y ahora se le da por desaparecido.

Otro primo, Alejandro López, dijo a la televisión mexicana Milenio que su familia trabajaba en la agricultura y la construcción y que migraron porque “no tenemos nada más que tejer sombreros, palmas y artesanías”.

“Cultivar maíz, trigo y frijol es lo que hacemos en esta región y eso lleva a que mucha de nuestra gente emigre y se vaya a Estados Unidos”, dijo.

Miguel Barbosa, el gobernador del estado vecino de Puebla, inició una carrera de información en el pueblo de Izúcar de Matamoros el martes cuando dijo que dos de los muertos eran de allí, aunque eso no fue confirmado.

En la ciudad con gran cantidad de inmigrantes, todos preguntaban si sus amigos o vecinos estaban entre los muertos encontrados en Texas. Intentar cruzar a Estados Unidos es una tradición tal que la mayoría de los jóvenes del pueblo al menos lo consideran.

“Todos los jóvenes comienzan a pensar en irse (a los EE. UU.) tan pronto como cumplen 18 años”, dijo el activista migrante Carmelo Castañeda, quien trabaja con la organización sin fines de lucro Casa del Migrante. “Si no hay más visas, nuestra gente va a seguir muriendo”.

Los migrantes suelen pagar entre $8,000 y $10,000 para que los lleven al otro lado de la frontera y los carguen en un camión con remolque y los lleven a San Antonio, donde se trasladan a vehículos más pequeños para sus destinos finales en los Estados Unidos, dijo Craig Larrabee, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio.

El representante federal Henry Cuellar dijo a The Associated Press el miércoles que los investigadores de Seguridad Nacional creen que los migrantes abordaron el camión en Laredo o sus alrededores, en suelo estadounidense, pero no lo han confirmado. Dijo que el camión pasó por un puesto de control de la Patrulla Fronteriza al noreste de Laredo en la Interestatal 35 el lunes.

Antes de emprender el viaje de más de dos horas a San Antonio, el camión había estado estacionado el lunes en el sur de Texas, justo al norte de la frontera, dijo Garduño.

Las autoridades creen que el camión tuvo problemas mecánicos cuando lo dejaron junto a una vía férrea en un área de San Antonio rodeada de desguaces de automóviles que rozan una autopista concurrida, dijo el juez del condado de Bexar, Nelson Wolff.

San Antonio ha sido un escenario recurrente de tragedia y desesperación en los últimos años que involucra a migrantes en semirremolques.

Diez migrantes murieron en 2017 luego de quedar atrapados dentro de un camión estacionado en un Walmart de San Antonio. En 2003, los cuerpos de 19 migrantes fueron encontrados en un camión sofocante al sureste de la ciudad.

Han ocurrido otras tragedias antes de que los inmigrantes llegaran a Estados Unidos. En diciembre, más de 50 personas murieron cuando un camión volcó en una carretera en el sur de México.

Durante una vigilia el martes en un parque de San Antonio, muchas de las más de 50 personas que asistieron expresaron tristeza y enojo por las muertes y lo que describieron como un sistema de inmigración que no funciona.

De vuelta en Puebla, el agricultor Juan Sánchez Carrillo, de 45 años, se asustó cuando se enteró de las muertes en Texas.

Escapó por poco de la muerte cuando él y sus amigos escaparon de los ladrones de migrantes que dormitaban en las montañas cerca de Otay Mesa, cerca de San Diego.

“Para los contrabandistas, los migrantes no somos humanos”, dijo Sánchez Carrillo. “Para ellos no somos más que mercancía”.

Los periodistas de Associated Press Juan Lozano en San Antonio; Elliot Spagat en San Diego; Edgar H. Clemente en Villa Comaltitlán, México; Sonia D. Pérez en Ciudad de Guatemala y Marlon González en Tegucigalpa, Honduras, contribuyeron a este despacho.