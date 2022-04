( The Hill ) – La invasión rusa de Ucrania y las sanciones resultantes impuestas a Moscú están contribuyendo al aumento de los precios globales que los estadounidenses están sintiendo en toda la economía, particularmente en la tienda de comestibles y en la gasolinera.

El estatus de Rusia como importante exportador de materias primas, especialmente petróleo y gas natural, junto con la posición de Ucrania como proveedor agrícola clave para regiones como África y Oriente Medio, hacen que el conflicto entre los dos países sea un punto álgido para los precios de las materias primas, que ya estaban en aumento debido a la pandemia.

“Estos países exportan muchas materias primas”, dijo en una entrevista William Reinsch, ex subsecretario de Comercio que ahora se desempeña como analista de negocios internacionales en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Tienden a tener un precio mundial. Entonces, cuando la oferta se restringe, la consecuencia para los estadounidenses es que el precio sube porque sube en todas partes”.

Es probable que los nuevos datos del índice de precios al consumidor (IPC) que publicará el martes el Departamento de Trabajo muestren otro fuerte salto en la inflación mensual y anual. Los precios al consumidor aumentaron un 7,9 por ciento en el año que finalizó en febrero, y aumentan las señales de alta inflación en marzo.

El viernes, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) registró un aumento del 12,6 por ciento en su índice de referencia de precios de los alimentos de febrero a marzo, un repunte que describió como un “salto gigante”. Las cifras de marzo representan máximos históricos para los granos de cereales, los aceites vegetales y las carnes, mientras que los sectores del azúcar y los lácteos también registraron importantes ganancias.

El índice de precios de los cereales de la FAO, en particular, experimentó un aumento del 17,1 % de febrero a marzo, marcando su nivel más alto desde 1990. El aumento fue “impulsado en gran medida por las interrupciones en las exportaciones relacionadas con el conflicto de Ucrania y, en menor medida, de la Federación Rusa”. según una evaluación de la FAO.

Las cifras globales son consistentes con la situación en los Estados Unidos, donde los precios de los alimentos aumentaron un 7,9 por ciento en febrero en comparación con el año anterior, el mayor aumento en 12 meses desde julio de 1981, según datos de consumo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. El índice de alimentos en el hogar de febrero, que analiza los precios relacionados con la preparación de alimentos en el hogar, subió casi un 9 % en el mismo período, mientras que los precios mayoristas de los bienes subieron un 2,4 % en febrero, el mayor avance desde que se calcularon los datos por primera vez en 2009. .

La guerra en Ucrania también aceleró un aumento constante de los precios del petróleo impulsado en gran medida por la recuperación de la pandemia. Los precios del fuel oil aumentaron un 6,7 por ciento y los precios de la gasolina aumentaron un 6,6 por ciento solo en febrero, según el IPC, ya que los precios del petróleo crudo subieron a $ 100 por barril.

El precio del barril de crudo West Texas Intermediate alcanzó su punto máximo cerca de $ 130 el 8 de marzo antes de caer a aproximadamente $ 94 el lunes, pero los precios de la gasolina no han caído tan rápido. Un galón de gasolina regular sin plomo cuesta aproximadamente $4.10, según el promedio nacional AAA, solo 20 centavos menos que hace un mes.

Si bien los precios de la gasolina ajustados a la inflación todavía están por debajo de los picos observados tras la Gran Recesión, los costos más altos de la energía pueden afectar a los consumidores más que la inflación en otros sectores. Los precios más altos de la gasolina no solo son difíciles de evitar para los conductores, sino que también pueden aumentar los costos de transporte de los productos comprados en las tiendas.

Más allá de los efectos acumulativos del aumento de los precios de las materias primas, que pueden afectar a la economía y magnificarse a medida que ascienden en los canales de producción global, Rusia produce ciertos bienes que las empresas estadounidenses y, por extensión, los consumidores de la nación, utilizan directamente.

“El paladio, el vanadio y el titanio son tres de esos productos”, dijo Reinsch. \

El paladio es un componente de los convertidores catalíticos, que convierten los gases tóxicos producidos por los motores de combustión interna en contaminantes menos tóxicos. El vanadio se agrega al acero para hacerlo más fuerte, y el titanio tiene numerosas aplicaciones, incluidas las carcasas de los aviones.

“Hay otros que producen estos productos”, dijo Reinsch. “Pero, de nuevo, se trata de interrupciones en la cadena de suministro, y tenemos que luchar para encontrarlas en otros lugares”.

Juego de la culpa

A medida que más estadounidenses sienten el aguijón de la inflación, el aumento de los precios se ha convertido en un tema importante de campaña antes de las elecciones intermedias de 2022, y los republicanos y demócratas se turnan para culpar por la tendencia al alza de los costos.

Los republicanos han culpado del aumento de la inflación a las políticas respaldadas por los demócratas, incluido el Plan de Rescate Estadounidense de $1,9 billones que el presidente Biden promulgó en marzo de 2021, aproximadamente un año después de que el expresidente Trump firmara un paquete bipartidista de ayuda por el coronavirus de $2 billones .

Varios demócratas, a su vez, han culpado a las corporaciones y la concentración del mercado, acusando a las empresas más grandes de aprovechar las condiciones económicas para aumentar los costos.

Por el contrario, los expertos han señalado una combinación de factores que han contribuido a los precios más altos.

“Parte de esto son las interrupciones en la cadena de suministro debido a la pandemia. No podemos obtener los bienes que teníamos antes, por ejemplo, como chips de computadora, etc. ”, dijo a The Hill Desmond Lachman, miembro principal del American Enterprise Institute.

“Pero también se dio el caso de que la política presupuestaria era demasiado laxa y la política monetaria era demasiado laxa. Así que teníamos las tres cosas empujando en la misma dirección”, dijo.

Ben Page, investigador principal del Centro de Política Fiscal de Urban-Brookings, también le dijo a The Hill que la política fiscal estimulante contribuyó a la inflación, pero agregó que no la llamaría la “causa raíz de la mayor parte de la inflación”.

“Creo que la forma en que se puede ver que no es puramente impulsado por la política estadounidense es que no es solo un fenómeno estadounidense”, dijo Page. “El aumento de la inflación es algo que hemos visto en todo el mundo, o ciertamente en todo el mundo desarrollado”.

En las últimas semanas, países como China , Egipto y Francia han experimentado un aumento de las tasas de inflación, una tendencia que, según los expertos, se ve exacerbada por la guerra en curso entre Rusia y Ucrania.

Impacto de las sanciones

Estados Unidos se ha unido a sus aliados para desatar una serie de sanciones contra Rusia en respuesta a su invasión de Ucrania.

Rachel Ziemba, investigadora principal adjunta del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, le dijo a The Hill que muchas de las sanciones tenían como objetivo aumentar los costos para Rusia y restringir la forma en que su gobierno accede al sistema financiero global.

“Entonces, limitando la capacidad de su banco a la capacidad del gobierno para usar bancos globales”, continuó Ziemba. “Y el programa de sanciones se estableció de una manera que intentaba usar las áreas de asimetría que dañarían a Rusia más de lo que dañarían a Estados Unidos y Europa”. Rusia instala a un nuevo general mientras prepara el próximo paso Energía y medio ambiente: cómo las sanciones rusas podrían acelerar el cambio de energía

Por otro lado, Ziemba dijo que algunos de los impactos que Estados Unidos ha visto como resultado de las sanciones han sido “algo indirectos”, mientras que Rusia ha enfrentado más desafíos de pago.

“El otro problema, por supuesto, la administración Biden está tratando de hacer todo lo posible para aliviar algunos de estos costos. Los desafíos son que estamos en un mercado ajustado… y creo que uno de los desafíos será que varios de los productores, en particular de petróleo y gas, no toman decisiones rápidamente para cambiar su producción”, dijo Ziemba.

“Creo que ahí es donde los debates con países como Arabia Saudita y los EAU [United Arab Emirates] han sido reacios a desviarse de su política de suministro adicional lento y han sido decepcionantes para la administración”, agregó.