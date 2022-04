CONDADO DE CHATTAHOOCHEE, Ga. ( WRBL ) – La Oficina de Investigación de Georgia ha anunciado cargos en un caso sin resolver del asesinato de un soldado de Fort Benning en 1982.

En una conferencia de prensa el jueves por la tarde, los funcionarios de GBI dijeron que Marcellus McCluster, de 64 años, está siendo acusado del asesinato de René Dawn Blackmore.

Blackmore estaba estacionada como soldado raso del ejército en Fort Benning en el momento de su muerte. Desapareció después de abandonar el cuartel la noche del 29 de abril de 1982.

McCluster está siendo acusado de un cargo de homicidio doloso y cuatro cargos de homicidio grave por la muerte de Blackmore.

La billetera y el suéter de Blackmore fueron encontrados al costado de una carretera en Cusseta, Georgia, casi un mes después de su desaparición. No fue sino hasta el 28 de junio de 1982, cuando sus restos fueron encontrados en un camino forestal donde las autoridades dicen que fue asesinada.

Las autoridades del GBI hablaron sobre la muerte de Blackmore en la conferencia de prensa, destacando el próximo 40 aniversario de su desaparición.

“Sabemos que tendría 59 años si hubiera podido estar con nosotros hoy. Pero no sabemos a quién podría haber amado, qué relaciones podría haber construido, qué sueños podría haber realizado. Todas esas cosas se extinguieron con el disparo de una escopeta barata a unas dos millas del medio de la nada en el sur del condado de Chattahoochee”, dijo Kim Schwartz, asistente del fiscal de distrito del circuito judicial de Chattahoochee.

La madre de Blackmore, Donna Reitman, emitió la siguiente declaración:

“Incluso después de 40 años, no me siento emocionalmente capaz de responder a las preguntas de los medios, pero he preparado esta declaración para ellos.

“Me gustaría expresar mi agradecimiento a la Unidad de casos sin resolver de GBI por su dedicación y determinación para encontrar, probar y finalmente ver acusado al hombre que asesinó a mi hija.

“René no vivió para celebrar su cumpleaños número 21, que habría sido el 5 de mayo. Fue asesinada el 29 de abril, y este año marca el 40 aniversario de su muerte. René era una joven enfocada; no siempre seria, ella Le encantaba reír y divertirse con sus amigos, cuando tenía 12 años, uno de sus amigos fue asesinado por un conductor ebrio, lo que la llevó a escribir su propio testamento, en el que expresó el deseo de que sus cenizas fueran esparcidas en el bosque más cercano. , porque le gustaba mucho la vida al aire libre. Le encantaba caminar, acampar y cazar, y solo mirar un cielo lleno de estrellas. Sentía que había encontrado su lugar en el programa ROTC de su escuela secundaria y, en su último año, comandaba el unidad.

“He vivido estos 40 años siempre sintiendo el dolor que causa su ausencia, y creyendo que a nadie fuera de su familia y amigos le importaba. Es con un corazón agradecido que el 28 de marzo de 2022, se demostró que esta creencia no era cierta. Estos Los detectives de la unidad GBI Cold Case habían pasado los últimos 18 meses trabajando para resolver su caso, porque a ellos también les importaba y creían que René merecía justicia.

“Nada puede devolverme a René, pero encuentro consuelo al saber que estos hombres se preocuparon lo suficiente como para buscar esa justicia.

“Gracias.”