SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Un segundo sospechoso fue arrestado el martes en relación con el tiroteo masivo en Sacramento que mató a seis personas e hirió a 12 en la capital de California, y la policía dice que es el hermano del primer sospechoso.

Smiley Martin, de 27 años, hermano del primer sospechoso, fue arrestado mientras estaba hospitalizado con heridas graves por los disparos. Cuando esté en condiciones de ir a la cárcel, será fichado por posesión de un arma de fuego por una persona prohibida y posesión de una ametralladora, según un comunicado de la policía.

Se realizaron más de 100 disparos la madrugada del domingo en el centro de Sacramento, creando una escena caótica con cientos de personas tratando desesperadamente de ponerse a salvo. Un día después, la policía anunció el arresto de Dandrae Martin, de 26 años, como “sospechoso relacionado” por cargos de agresión con un arma mortal y ser un convicto que portaba un arma cargada. Se fijó una comparecencia ante el tribunal para el martes.

Los detectives y los miembros del equipo SWAT encontraron una pistola durante los registros de tres casas del área.

La policía dijo que Smiley Martin fue localizado en la escena y fue llevado a un hospital.

“Smiley Martin fue identificado rápidamente como una persona de interés y ha permanecido bajo la supervisión de un oficial en el hospital mientras continúa su tratamiento. Según la información desarrollada durante esta investigación, los detectives del Departamento de Policía de Sacramento detuvieron a Smiley Martin el 5 de abril de 2022”, dice el comunicado.

Los arrestos se produjeron cuando se identificaron las tres mujeres y los tres hombres asesinados. El tiroteo ocurrió alrededor de las 2 am del domingo cuando los bares estaban cerrando y los clientes llenaban las calles cerca del Capitolio estatal. Entre los caídos había un padre de cuatro hijos, una mujer joven que quería ser trabajadora social, un hombre descrito como el alma de la fiesta y una mujer que vivía en las calles cercanas y buscaba vivienda.

El forense del condado de Sacramento identificó a las mujeres asesinadas como Johntaya Alexander, de 21 años; Melinda Davis, 57; y Yamile Martinez-Andrade, 21. Los tres hombres eran Sergio Harris, 38; Joshua Hoye-Lucchesi, 32; y De’vazia Turner, de 29.

El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, leyó sus nombres durante una vigilia el lunes por la noche a la que asistieron familiares, amigos y miembros de la comunidad en duelo.

“Así que nos reunimos aquí para recordar a las víctimas y comprometernos a hacer todo lo posible para poner fin a la mancha de violencia, no solo en nuestra comunidad sino en todo el estado, en todo el país y en todo el mundo”, dijo Steinberg.

Turner, que tenía tres hijas y un hijo, era un “protector” que trabajaba como gerente nocturno en una empresa de inventario, dijo su madre, Penelope Scott, a The Associated Press. Rara vez salía, y ella no tenía motivos para creer que estaría en peligro cuando salió de su casa después de visitarla el sábado por la noche.

“Mi hijo estaba caminando por la calle y alguien comenzó a disparar, y le dispararon. ¿Por qué va a suceder eso? dijo Scott. “Siento que tengo un agujero en mi corazón”.

La ráfaga de disparos hizo que la gente corriera aterrorizada en el vecindario a pocas cuadras del estadio donde juegan los Sacramento Kings de la NBA.

La policía estaba investigando si el tiroteo estaba relacionado con una pelea callejera que estalló justo antes de que estallaran los disparos. Se podía ver a varias personas en videos peleando en una calle bordeada de un hotel de lujo, clubes nocturnos y bares cuando los disparos hicieron que la gente se dispersara.

Los detectives también estaban tratando de determinar si un arma de fuego robada encontrada en la escena del crimen estaba relacionada con el tiroteo, dijo la jefa de policía Kathy Lester. Los testigos respondieron a su pedido de ayuda proporcionando más de 100 videos y fotos de evidencia.

La fiscal de distrito Anne Marie Schubert señaló que Dandrae Martin no fue arrestada bajo sospecha de homicidio, pero sugirió que los investigadores estaban progresando.

“La investigación es muy compleja e involucra muchos testigos, videos de numerosos tipos y evidencia física significativa”, dijo Schubert en un comunicado. “Esta es una investigación en curso y anticipamos más arrestos en este caso”.

Dandrae Martin fue detenida sin derecho a fianza y estaba programada para comparecer ante el Tribunal Superior del Condado de Sacramento el martes, según los registros de la cárcel.

Fue liberado de una prisión de Arizona en 2020 después de cumplir poco más de un año y medio por violar la libertad condicional en casos separados que involucraron una condena por delito grave por asalto agravado en 2016 y una condena por un cargo de marihuana en 2018. Los registros judiciales muestran que se declaró culpable de golpeando, pateando y asfixiando a una mujer en una habitación de hotel cuando se negó a trabajar para él como prostituta.

No quedó claro de inmediato si los Martin tenían abogados que pudieran hablar en su nombre.

De los 12 heridos, al menos cuatro sufrieron heridas graves, dijo el Departamento de Bomberos de Sacramento. Al menos siete de las víctimas habían sido dadas de alta de los hospitales el lunes.

En el lugar donde estalló el caos, comenzaron a crecer monumentos con velas y flores en las mismas aceras donde el video mostraba a personas gritando y corriendo en busca de refugio mientras otros yacían en el suelo retorciéndose de dolor.

Se dedicó un pequeño ramo de rosas moradas a Melinda Davis, quien vivió en la calle durante años, con una nota que decía “Melinda descansa en paz”.

Los políticos denunciaron el tiroteo y algunos demócratas, incluido el presidente Joe Biden, pidieron medidas más duras contra la violencia armada.

California tiene algunas de las restricciones más duras del país sobre las armas de fuego, que requieren verificaciones de antecedentes para comprar armas y municiones, limitan los cargadores a 10 balas y prohíben las armas de fuego que entran en su definición de armas de asalto.

Pero los legisladores estatales planean ir más allá. Un proyecto de ley que tendrá su primera audiencia el martes permitiría a los ciudadanos demandar a quienes posean armas ilegales, una medida inspirada en un controvertido proyecto de ley de Texas destinado a los abortos.

Otra legislación propuesta por California este año facilitaría que las personas demanden a las compañías de armas y apunten a las “armas fantasmas” no registradas, armas de fuego hechas con kits de construcción.

La Asamblea de California guardó un minuto de silencio el lunes en honor a las víctimas. El asambleísta Kevin McCarty, un demócrata que representa a Sacramento, señaló que los legisladores podían ver la escena del crimen desde el balcón del edificio.

“Trágico es una palabra demasiado pequeña para describir lo que ocurrió hace solo dos noches como una pérdida devastadora para nuestra ciudad”, dijo McCarty.