Arkansas: Presentan proyecto de ley destinado a prohibir a los atletas transgénero participar en los deportes de niñas

CONDADO ASHTABULA, Ohio ( WJW ) - Según todos los informes, Carson Locher es un milagro que camina y habla. Se suponía que el niño de tercer grado no sobreviviría al nacimiento, y mucho menos viviría hasta los 9 años.

"Bueno, no se suponía que yo viviera más allá de un año, luego el médico dijo que no viviría más allá del 1, luego el médico dijo que no viviría más allá del 2, no 5", dijo el condado de Ashtabula, Ohio, niño.