(KTLA) — Bitcoin cayó el lunes a su nivel más bajo desde diciembre de 2020, lo que indica una vez más que las criptomonedas no son la cobertura efectiva contra la inflación que los entusiastas han afirmado.

En los últimos meses, la multitud de criptomonedas ha estado diciendo a los inversores que olviden el oro, olviden la plata y estacionen su dinero en criptomonedas durante tiempos económicos difíciles.

No tanto, y hay una razón para ello.

La mayoría de las criptomonedas no tienen valor inherente. Básicamente, valen lo que los dueños dicen que valen, que es un excelente ejemplo de lo que se conoce en el mundo financiero como la “teoría del gran tonto”.

Eso no quiere decir que no ganará dinero apostando con criptomonedas, pero es solo eso: apostar, no invertir.

Bitcoin cayó el lunes a $22,611, según CoinDesk. Eso es más del 20% menos que el viernes y una disminución del 67% desde su máximo de noviembre de $68,991.

De lo que estamos hablando aquí es de aproximadamente $2 billones que se borraron del mercado de cifrado desde fines del año pasado. Solo desde el sábado, han desaparecido alrededor de $200 mil millones.

Las cosas no mejoraron con la noticia de que la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network detuvo los retiros el lunes “debido a las condiciones extremas del mercado”. La empresa parecía preocupada por una corrida bancaria.

Celsius detuvo todos los retiros y transferencias entre cuentas para “honrar, con el tiempo, las obligaciones de retiro”. Celsius, con aproximadamente 1.7 millones de clientes y más de 10,000 millones de dólares en activos, no dio ninguna indicación en su anuncio sobre cuándo permitiría a los usuarios acceder a sus fondos.

A cambio de los depósitos de los clientes, la empresa paga rendimientos extremadamente generosos, superiores al 19% en algunas cuentas. Celsius toma esos depósitos y los presta para generar un rendimiento.

Las plataformas de préstamos como Celsius han sido objeto de escrutinio recientemente porque ofrecen rendimientos que los mercados normales no podrían respaldar. Los críticos los han comparado con esquemas Ponzi.

El criptofiasco reciente es el segundo colapso notable en el universo de las criptomonedas en menos de dos meses. La moneda estable Terra implosionó a principios de mayo, borrando decenas de miles de millones de dólares en cuestión de horas. Se ha considerado que las monedas estables son relativamente seguras, porque se supone que están respaldadas por activos tangibles, como una moneda u oro.

