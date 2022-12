CARTHAGE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Decenas de miles de personas se prepararon el lunes para pasar días sin electricidad en un condado de Carolina del Norte donde, según las autoridades, una o más personas dispararon contra dos subestaciones eléctricas con aparente intención criminal.

En todo el condado de Moore, muchas empresas y restaurantes mostraban carteles de “Cerrado” en las ventanas y tenían estacionamientos vacíos en una época del año en la que normalmente están llenos de turistas y compradores navideños. Otros repartieron comida o café gratis, o pudieron abrir realizando transacciones en efectivo.

El condado, ubicado a unas 60 millas (95 kilómetros) al suroeste de la capital estatal de Raleigh, anunció que las escuelas cerrarían el martes por segundo día.

Duke Energy ha restablecido la energía a aproximadamente 9,000 clientes después de un pico de aproximadamente 45,000 clientes sin electricidad en el condado de aproximadamente 100,000 habitantes. Jeff Brooks, un portavoz de Duke, dijo que la recuperación será gradual y señaló que “una reparación bastante sofisticada con algunos equipos bastante grandes” continuará hasta el jueves.

El gobernador Roy Cooper dijo que los investigadores estatales y federales “no están dejando piedra sin remover en esta investigación para encontrar a los responsables.

“Proteger la infraestructura crítica como nuestro sistema de energía debe ser una prioridad principal”, dijo Cooper en una conferencia de prensa. “Este tipo de ataque plantea un nuevo nivel de amenaza. Evaluaremos formas de trabajar con nuestros proveedores de servicios públicos y nuestros funcionarios estatales y federales para asegurarnos de fortalecer nuestra infraestructura donde sea necesario”.

El alguacil del condado de Moore, Ronnie Fields, se negó a dar más detalles el lunes sobre los tiroteos, aparte de decir que el daño fue causado por disparos. Pero quienquiera que haya sido el responsable, dijo, “sabía exactamente lo que estaban haciendo para… causar el apagón que causaron”.

Mientras tanto, los semáforos estaban apagados en todo el condado. Los conductores trataron las intersecciones como paradas de cuatro vías, enredando el tráfico en lugares como el centro de Carthage en medio de un zumbido constante de bocinazos en cada semáforo que no funcionaba.

Noah Hartford, un estudiante de ingeniería civil de 18 años en Sandhills Community College, dijo que su familia ha estado luchando para mantenerse caliente desde que se quedó sin electricidad en su casa en Aberdeen. Las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación el lunes temprano y se esperaban mínimos de 40 grados durante la semana.

“Hace mucho frío”, dijo Hartford mientras se calentaba junto a una hoguera en las cercanías de Southern Pines. “Solo somos yo, mi mamá y mi hermano. Tenemos un fuego y otras cosas afuera y una chimenea, pero realmente esperamos recuperar el calor pronto”.

Kalai y Christine Balutski de Pinebluff se sentaron bajo un calentador el lunes por la mañana bebiendo bebidas calientes en el lote de camiones de comida Red’s Corner en Southern Pines. La pareja ha estado sin electricidad desde las 7 pm del sábado. Dijeron que habían estado conduciendo a restaurantes del condado de al lado para comer comidas calientes y ver fútbol mientras esperaban actualizaciones.

“Tenemos dos perros en casa, así que no podemos simplemente levantarnos e irnos”, dijo Kalai Balutski. “Estamos trabajando con un bloque de energía para mantener nuestros teléfonos cargados y velas en una habitación para mantenerla lo suficientemente caliente como para dormir”.

Ataviada con un gorro, botas y una chaqueta de los Pittsburgh Steelers, Christine Balutski dijo que ha estado luchando para hacer su trabajo de TI remoto para el sistema hospitalario sin acceso WiFi en el hogar.

Unas 20 personas pasaron la noche en un refugio de emergencia en el complejo deportivo del condado en Carthage, dijo Phil Harris, director ejecutivo del capítulo local de la Cruz Roja Estadounidense. Harris dijo que muchos más han pasado por comida, calor o para cargar sus dispositivos.

“Si no tiene electricidad, probablemente no tenga calefacción, así que con la llegada del clima invernal, es un buen lugar para quedarse”, dijo Harris.

El Pinehurst Resort & Country Club también se vio afectado. Con una capacidad de generación de energía limitada en The Carolina Hotel, el resort reunió a todos los huéspedes en habitaciones con energía disponible. Los campos de golf permanecieron abiertos, pero la casa club principal estaba cerrada.

El golf se juega durante todo el año en la región de Sandhills y el resort Pinehurst es el tercer empleador en el condado de Moore, detrás de los sistemas escolares y de hospitales locales, según datos de empleo del gobierno. El condado de Moore generó un récord en el gasto de visitantes en 2021, lo que generó un impacto económico de $673 millones de la industria del turismo, dijo la oficina de desarrollo económico del condado.

El condado de Moore tiene docenas de campos de golf, anclados por nueve en Pinehurst Resort. El famoso campo No. 2 de Pinehurst ha albergado tres US Open masculinos. El Salón de la Fama del Golf Mundial también se mudará pronto de Florida a Pinehurst.

Andrew Wilkins, un defensor de la conservación que creció en el condado de Moore, conducía el sábado por la noche desde Washington a la pequeña granja de sus padres en Whispering Pines cuando notó que las luces de la calle estaban apagadas en Carthage. Llegó a una “calle completamente negra”.

Wilkins pasó el fin de semana ayudando a sus padres a prepararse para las noches frías sin calefacción y conectó un generador a su pozo para bombear agua potable.

Wilkins dijo: “La gente realmente va a sentir el pellizco de esto a medida que avanza”.

Hannah Schoenbaum es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a los periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas encubiertos.

El periodista de Associated Press Gary D. Robertson en Raleigh, Carolina del Norte, contribuyó a este despacho.

_ Una versión anterior de este informe decía incorrectamente que Pinehurst Resort tiene ocho campos de golf en lugar de nueve.