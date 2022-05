AUSTIN ( KXAN ) — Como compradora de antigüedades, Laura Young, residente de Austin, conoce bien el arte antiguo. Tiene un título en historia y ha tomado muchas clases de arte.

Entonces, cuando descubrió un busto de mármol de $35 en una tienda Goodwill en agosto de 2018, supo que había un pedazo de historia en esa tienda. Lo que no esperaba era que la historia rastreara sus raíces hasta el siglo I d.C. en Roma.

“Claramente, esta cosa es antigua”, dijo. “Así que hice una búsqueda de imágenes de Google y busqué bustos de mármol romanos. Y fue como, oh, sí, ese se parece a mi chico”.

Descubriendo un trozo de historia romana

Young solicitó la ayuda del subastador de renombre mundial Sotheby’s para ayudar a analizar el busto. A través de la familiaridad de la compañía con las antigüedades romanas, estimaron que la pieza era una auténtica obra de arte romana de aproximadamente 2,000 años de antigüedad.

Ahí es donde las cosas se complicaron, dijo Young. Debido a sus orígenes desconocidos y a las preguntas sobre cómo llegó a Texas, Young se acercó al departamento de obras clásicas de la Universidad de Texas en Austin y contrató a un abogado centrado en el arte para ayudar a navegar la ley internacional y la ética que rodea al busto.

Laura Young, residente de Austin, descubrió un busto romano de 2000 años de antigüedad en un Goodwill local. (Cortesía: Laura Young)

“Sabían que había una historia más grande aquí”, dijo. “Y en ese momento, me di cuenta de que iba a tener que tratar de hacer arreglos para que lo devolvieran”.

Los profesores de UT, el Dr. Rabun Taylor, el Dr. Adam Rabinowitz y la Dra. Stephennie Mulder ayudaron a conectar a Young con el Museo de Arte de San Antonio (SAMA) para determinar los próximos pasos para su antiguo hallazgo y proporcionar un poco más de historia sobre cómo apareció exactamente. en austin

¿Cómo llega a Texas un busto romano de 2000 años de antigüedad?

La última ubicación conocida de este busto se remonta a un museo en Aschaffenburg, Alemania, durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, dijo Lynley McAlpine, becaria curatorial postdoctoral en SAMA. No es raro que durante el caos extremo y la guerra los museos sean saqueados y las piezas de arte robadas por ejércitos infiltrados.

(Cortesía: Retrato de un hombre, mármol romano, finales del siglo I a. C.-principios del siglo I d. C., prestado por la Administración bávara de palacios, jardines y lagos estatales)

“Aschaffenburg, que es la ciudad alemana donde estaba ubicado el museo donde se exhibía esta cabeza, fue una ciudad estratégicamente importante durante la Segunda Guerra Mundial para los alemanes. Y como resultado, fue bombardeada mucho por los bombarderos aliados”, dijo.

En enero de 1944 fue bombardeado el Pompejanum, el museo alemán que servía como réplica de la villa romana Pompeya. Las fuerzas de EE. UU. permanecieron en la región hasta el final de la Guerra Fría, dejando una gran ventana para cuando se tomara el artículo.

“Definitivamente hubo mucha presencia estadounidense. Y, por lo tanto, parece probable que, sin importar cómo se apoderaron [the bust] , que algún estadounidense que estaba estacionado allí probablemente lo consiguió y lo trajo de regreso a Texas de alguna manera”, McAlpine. dicho.

Una reunión años en la fabricación

Han pasado casi cuatro años desde que Young descubrió el busto romano, y las complicaciones en el derecho internacional del arte junto con la pandemia de coronavirus retrasaron su tan esperado regreso a la posesión de un museo.

Durante ese lapso de tiempo, Young y su esposo tuvieron un poco de ligereza con el busto, una obra de arte que, según ella, tenía una presencia pronunciada en su hogar.

Llamó al busto Dennis Reynolds en honor al personaje de televisión “It’s Always Sunny in Philadelphia”, un tributo apropiado, dijo, al feliz caos que la presencia del busto tenía en su vida.

“El chiste es que me hizo el sistema Dennis: demostró valor, fomentó la dependencia, me descuidó emocionalmente. Me infundió esperanza. Y luego se separó por completo cuando salió de la casa”, dijo riendo.

“Ha sido Dennis Reynolds casi desde el primer día”, agregó. “Tan pronto como me di cuenta del lío que iba a haber detrás de esto, el lío feliz, pero solo la historia desordenada y todo”.

Después de tres años y medio del efecto Dennis en su casa de Austin, el busto encontró un nuevo hogar temporal. Durante el próximo año, estará en exhibición en SAMA antes de regresar a Alemania.

El regreso es agridulce, dijo Young. Su esposo tenía una réplica en miniatura impresa en 3D hecha de “Dennis”, por lo que siempre puede ocupar un espacio en la casa de Young.

Pero a pesar del espacio que falta en su casa, dijo que está en paz sabiendo que el busto puede compartir su historia con los tejanos centrales antes de emprender el viaje legítimo de regreso a Alemania.

“Me alegro de que otras personas puedan verlo”, dijo. “Ha estado escondido desde la Segunda Guerra Mundial, ya sabes, sobrevivió al bombardeo. Ha sobrevivido a la caída de Roma. Merece ser visto”.