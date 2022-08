AUSTIN, Texas (AP) — El teórico de la conspiración Alex Jones testificó el miércoles que ahora entiende que fue irresponsable de su parte declarar que la masacre de la escuela primaria Sandy Hook fue un engaño y que ahora cree que fue “100% real”.

Hablando un día después de que los padres de un niño de 6 años que murió en el ataque de 2012 testificaran sobre el sufrimiento, las amenazas de muerte y el acoso que han sufrido debido a lo que Jones ha anunciado en sus plataformas de medios, el presentador de Infowars le dijo a un Tribunal de Texas que definitivamente cree que ocurrió el ataque.

“Especialmente desde que conocí a los padres. Es 100% real”, dijo Jones en su juicio para determinar cuánto deben él y su compañía de medios, Free Speech Systems, por difamar a Neil Heslin y Scarlett Lewis. Su hijo Jesse Lewis estaba entre los 20 estudiantes y seis educadores que murieron en el ataque en Newtown, Connecticut, que fue el tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos.

Pero Heslin y Lewis dijeron el martes que una disculpa no sería suficiente y que Jones debía rendir cuentas por difundir repetidamente falsedades sobre el ataque. Están buscando al menos $ 150 millones.

Jones le dijo al jurado que cualquier compensación por encima de $2 millones “nos hundirá”, pero agregó: “Creo que es apropiado para lo que sea que decidas hacer”.

El testimonio concluyó alrededor del mediodía y se esperaba que los argumentos finales comenzaran el miércoles por la tarde.

Jones fue la única persona que testificó en su propia defensa. Su abogado le preguntó si ahora entiende que fue “absolutamente irresponsable” impulsar las afirmaciones falsas de que la masacre no ocurrió y nadie murió.

Jones dijo que sí, pero agregó: “Ellos (los medios) no me dejarán retractarme”.

También se quejó de que ha sido “encasillado como alguien que anda hablando de Sandy Hook, gana dinero con Sandy Hook, está obsesionado con Sandy Hook”.

Bajo un contrainterrogatorio fulminante del abogado Mark Bankston, Jones reconoció su historial de denuncias de conspiración con respecto a otras tragedias masivas, desde los atentados con bombas en la ciudad de Oklahoma y el maratón de Boston hasta los tiroteos masivos en Las Vegas y Parkland, Florida.

Bankston luego buscó la credibilidad de Jones, mostrando un videoclip de Infowars de la semana pasada cuando un presentador, no Jones, afirmó que el juicio estaba amañado y mostraba una foto del juez en llamas. Luego vino otro clip de Jones preguntando si el jurado fue seleccionado de un grupo de personas “que no saben en qué planeta” viven. Jones dijo que no quiso decir esa parte literalmente.

Bankston dijo que Jones no había cumplido con las órdenes judiciales de proporcionar mensajes de texto y correos electrónicos para la recopilación de pruebas previas al juicio. Jones dijo: “No uso el correo electrónico”, luego se le mostró uno recopilado de otra fuente que provenía de su dirección de correo electrónico. Él respondió: “Debo haberlo dictado”.

En un momento, Bankston le informó a Jones que sus abogados habían enviado por error a Bankston los mensajes de texto de los últimos dos años desde el teléfono celular de Jones.

El abogado también mostró al tribunal un correo electrónico de un funcionario comercial de Infowars que informaba a Jones que la compañía había ganado $800,000 brutos con la venta de sus productos en un solo día, lo que ascendería a casi $300 millones en un año. Jones dijo que ese fue el mejor día de ventas de la empresa.

El testimonio de Jones se produjo un día después de que Heslin y Lewis dijeran en la sala del tribunal de Austin, donde tienen su sede Jones y sus empresas, que Jones y las falsas afirmaciones falsas que él e Infowars impulsaron convirtieron sus vidas en un “infierno viviente” de amenazas de muerte, abuso en línea y acoso.

Dirigieron un día de testimonio cargado el martes que incluyó al juez regañando al rimbombante Jones por no ser sincero con algo de lo que dijo bajo juramento.

En un intercambio apasionante, Lewis habló directamente con Jones, quien estaba sentado a unos 10 pies de distancia. Más temprano ese día, Jones estaba en su programa de transmisión diciéndole a su audiencia que Heslin es “lento” y está siendo manipulado por malas personas.

En un momento, Lewis le preguntó a Jones: “¿Crees que soy actor?”

“No, no creo que seas actor”, respondió Jones antes de que el juez le advirtiera que se callara hasta que lo llamaran a declarar.

Heslin le dijo al jurado que sostuvo a su hijo con un agujero de bala en la cabeza, e incluso describió la extensión del daño en el cuerpo de su hijo. Un segmento clave del caso es una transmisión de Infowars de 2017 que decía que Heslin no sostuvo a su hijo.

Al jurado se le mostró una foto de la escuela de un Jesse sonriente tomada dos semanas antes de que lo mataran. Los padres no recibieron la foto hasta después del tiroteo. Describieron cómo Jesse era conocido por decirles a sus compañeros de clase que “¡corrieran!” que probablemente salvó vidas.

Jones inicialmente subió al estrado más tarde el martes. En un momento, el juez envió al jurado fuera de la sala del tribunal y reprendió enérgicamente a Jones por decirle al jurado que había cumplido con la recopilación de pruebas previas al juicio a pesar de que no lo hizo y que está en bancarrota, lo cual no se ha determinado. Los abogados de los demandantes estaban furiosos por la mención de Jones de que está en bancarrota, por lo que les preocupa que afecte las decisiones del jurado sobre los daños.

“Este no es su programa”, le dijo la jueza Maya Guerra Gamble a Jones. “Tus creencias no hacen que algo sea verdadero. Estás bajo juramento.

En septiembre pasado, la jueza amonestó a Jones en su fallo en rebeldía por no haber entregado los documentos solicitados por las familias de Sandy Hook. Un tribunal de Connecticut emitió una sentencia en rebeldía similar contra Jones por las mismas razones en una demanda separada presentada por otros padres de Sandy Hook.

Lo que está en juego en el juicio es cuánto pagará Jones. Los padres han pedido al jurado que otorgue $ 150 millones en compensación por difamación e imposición intencional de angustia emocional. Luego, el jurado considerará si Jones y su compañía pagarán daños punitivos.

Jones ya ha tratado de proteger financieramente a Free Speech Systems. La compañía se acogió a la protección federal por bancarrota la semana pasada. Las familias de Sandy Hook han demandado por separado a Jones por sus reclamos financieros, argumentando que la compañía está tratando de proteger a los millones que son propiedad de Jones y su familia a través de entidades ficticias.

El periodista de Associated Press Paul J. Weber contribuyó a este despacho.