CONDADO DE GARLAND, Ark. – La Policía Estatal de Arkansas emitió una Alerta Ámber o Amber Alert para una niña de 17 años que fue vista por última vez en Hot Springs el lunes por la noche.

Según los funcionarios, Trynytee Case salió del trabajo en la panadería Pour Some Sugar on Me aproximadamente a las 9:15 p.m.

Las autoridades describieron a Case como una mujer blanca que medía 5 pies y 6 pulgadas y pesaba 115 libras, con ojos color avellana y cabello castaño. Las autoridades también notaron que fue vista por última vez con una sudadera con capucha azul con el logo “Pour Some Sugar on Me”, pantalones tipo calzas y tenis blancos.

Las autoridades dijeron que ella y otro compañero de trabajo caminaban hacia sus vehículos estacionados a una cuadra de distancia cuando se encontraron con una mujer blanca desconocida parada cerca de un vehículo estacionado.

Los investigadores dijeron que la mujer desconocida le preguntó a la víctima si podía usar su teléfono, afirmando que estaba perdida y que sus padres se estaban quedando en un condominio en Hot Springs.

Las autoridades dijeron que la mujer luego dijo que cambió de opinión y le dijo a Case que necesitaba usar las coordenadas del GPS y le pidió a Case que caminara más cerca del vehículo de la mujer.

La policía dijo que durante ese tiempo, la amiga de Case dijo que ella fue a buscar su vehículo, estacionado en el estacionamiento propiedad de la ciudad de Hot Springs. Cuando la amiga llegó para recoger a Case, los investigadores dijeron que no la encontraban por ninguna parte.

Según las autoridades, el amigo intentó llamar a Case, pero no obtuvo respuesta. Luego llamó a la madre de Case para informarle.

Los investigadores dijeron que la madre de Case intentó varias veces llamar al teléfono de Case, y ella respondió y dijo “todo está bien” antes de que una voz masculina cruzara el teléfono y dijera que están exigiendo $10,000 por su devolución o matarían y cortarían a Case.

Las autoridades dijeron que el teléfono se apagó en ese momento y no se ha hecho ningún contacto desde entonces.

Según las autoridades, el teléfono celular de Case fue detectado y fue visto por última vez en dirección sur por la autopista US 7 al sur de Hot Springs.

