S T. PARROQUIA DE LANDRY, La. ( KLFY ) — El alcalde de una parroquia de Luisiana que se postulaba para la reelección murió en un accidente el día de las elecciones apenas unas horas antes del cierre de las urnas.

La alcaldesa de Melville, Velma D. Hendrix, de 84 años, estuvo involucrada en un accidente de dos vehículos justo antes de las 2 pm CT cerca de Port Barre, aproximadamente a 33 millas al noreste de Lafayette, según la Policía Estatal de Luisiana .

La policía dice que un hombre que conducía una camioneta Ram hacia el sur por LA 741 no cedió el paso cuando trató de cruzar los carriles hacia el oeste de la US 190. Luego supuestamente chocó con el lado del pasajero de un SUV que viajaba hacia el oeste por la US 190.

Hendrix viajaba en la parte trasera del SUV del lado del pasajero.

El conductor del SUV y tres pasajeros adicionales sufrieron lesiones moderadas a críticas y fueron transportados a hospitales locales para recibir tratamiento.

Hendrix murió como resultado del accidente, según la oficina forense de la parroquia de St. Landry.

El hombre que conducía la camioneta no resultó herido, según la policía, y no tenía signos de discapacidad. Ha sido citado por no ceder el paso y no usar el cinturón de seguridad.

Hendrix se postuló para la reelección en las elecciones del martes contra las retadoras Sheila “Sam” Londerno y Caretta Robertson. Con un 100% de informes, se proyecta que Loderno gane en la carrera por la alcaldía de Melville a partir de las 10 p. m. CT del martes.