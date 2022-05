(NewsNation) — Lo que se suponía que iba a ser un momento divertido en Disney World se convirtió en un descubrimiento inquietante para una familia de Tennessee.

La madre, Jennifer Gaston, y su familia estaban disfrutando de Magic Kingdom cuando apareció una alerta misteriosa en el teléfono de su hija adolescente. Alguien estaba usando un Apple AirTag para rastrear cada movimiento de Madison Gaston, de 17 años.

Madison le dijo a NewsNation Prime que notó la alerta que decía que se detectó un AirTag moviéndose con ella. Tocó la alerta y reveló un mapa de todos los lugares en los que había estado en Disney World en el transcurso de cuatro horas.

La familia regresaba a su vehículo en ese momento, ya que el parque había cerrado por el día. Mientras tanto, AirTag los seguía desde el tren hasta su camión.

“Comenzamos frenéticamente, sacudiendo la ropa y vaciando nuestras bolsas”, recordó Jennifer Gaston. “Subimos a la camioneta, cerramos las puertas y nos alejamos. Nosotros… no pudimos encontrar seguridad en el parque”.

La familia Gaston terminó llamando a la oficina del alguacil local para denunciar el acoso y los oficiales se reunieron con ellos en su hotel para presentar un informe. Las autoridades revisaron la última ubicación del AirTag que tenía la familia, que estaba en su lugar de estacionamiento en Disney.

“Creo que lo que pasó fue entre nosotros sacudiéndonos la ropa y vaciando nuestras bolsas, se cayó en algún lugar de ese lugar de estacionamiento. Si supiéramos entonces lo que sabemos ahora, nos habríamos tomado el tiempo de buscar la etiqueta para poder informarlo a las autoridades y que pudieran hacer una investigación. Pero en ese momento, simplemente no teníamos ni idea y no sabíamos”, dijo Jennifer Gaston.

Después de volver sobre sus pasos mentalmente, Madison dijo que cree que alguien pudo haberle colocado el AirTag mientras estaba en una fila llena de gente, hombro con hombro para un paseo por la jungla. Ella dijo que la primera ubicación que AirTag detectó estaba en línea para esa atracción específica.

AirTag es un accesorio pequeño y de diseño elegante que se puede personalizar con un grabado gratuito y permite a los usuarios de iPhone localizar y realizar un seguimiento seguro de sus objetos de valor mediante la aplicación Find My. (Foto: Business Wire)

“Estábamos realmente conmocionados. Estoy agradecida de que Madison… estaba un poco familiarizada con qué hacer y un poco familiarizada con lo que era un AirTag”, dijo Jennifer Gaston. “Yo, por otro lado, no tenía ni idea. no lo sabía entonces, cuando recibió la notificación y me dijo que la estaban rastreando porque se la colocaron y la conectaron a su dispositivo en algún lugar, me sorprendió. Estaba aterrada. Y, por supuesto, nuestro primer instinto fue, ya sabes, encuéntralo, sácalo de nosotros, aléjate de nosotros para que nadie pueda rastrearnos más. Definitivamente fue una situación aterradora”.

Gaston dijo que después de pasar por la experiencia aterradora, le decía a la gente que siempre estuviera en guardia y se informara sobre AirTags.

“Infórmese para saber que tiene la configuración adecuada en su teléfono, para que reciba la notificación porque una vez que AirTag está lejos de su propietario durante un cierto período de tiempo, alertará al dispositivo que ha estado con usted, pero debe tener ciertas configuraciones en su teléfono para poder hacer eso”, dijo Gaston. “Entonces solo sé consciente de tu entorno”.

Apple dice que si se ve un AirTag moviéndose con usted con el tiempo, se le notificará si ha activado ciertas notificaciones en su dispositivo individual.

El gigante tecnológico dice que para recibir alertas, asegúrese de:

-Vaya a Configuración > Privacidad > Servicios de ubicación y active los Servicios de ubicación.

-Vaya a Configuración > Privacidad > Servicios de ubicación > Servicios del sistema. Activa Buscar mi iPhone.

-Vaya a Configuración > Privacidad > Servicios de ubicación > Servicios del sistema. Active Ubicaciones significativas para recibir una notificación cuando llegue a una ubicación importante, como su casa.

-Vaya a Configuración > Bluetooth y encienda Bluetooth.

– Vaya a la aplicación Find My, toque la pestaña Yo y active las Notificaciones de seguimiento.

Para encontrar el AirTag desconocido, Apple dice que puede reproducir un sonido si sigue estos pasos:

-Toca la alerta.

-Toca Continuar y luego toca Reproducir sonido.

-Escucha el sonido. Puedes volver a jugarlo si necesitas más tiempo para encontrar el objeto.

Para deshabilitar AirTag y evitar que comparta su ubicación, Apple dice que toque “Instrucciones para deshabilitar” y siga las instrucciones en pantalla. Obtenga más información sobre cómo identificar el AirTag aquí.

“AirTag, AirPods y otros accesorios de red Find My incluyen funciones para protegerse contra el seguimiento no deseado”, dice Apple en un comunicado en su sitio web de soporte. “No deben usarse para rastrear personas, y no deben usarse para rastrear propiedad que no no te pertenece. El uso de estos productos para rastrear personas sin su consentimiento es un delito en muchos países y regiones del mundo. Si se descubre que un AirTag, un conjunto de AirPods o un accesorio de red Find My está rastreando ilegalmente a una persona, la policía puede solicitar cualquier información disponible de Apple para respaldar su investigación”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange le dijo a WKRN, afiliada de NewsNation, que dado que la familia no encontró físicamente el AirTag, su oficina no identificó ninguna infracción penal. Sin embargo, sí tomaron un reporte de incidente al respecto.