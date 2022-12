(NerdWallet) – Prácticamente todo el mundo odia las tarifas de limpieza de Airbnb: esos molestos cargos añadidos a la factura del alquiler vacacional que supuestamente cubren los costos para preparar el lugar para los próximos visitantes. A los viajeros no les gustan los gastos, y a los anfitriones tampoco les gusta cobrarles.

Dennis Shirshikov, un anfitrión de Airbnb que posee una propiedad de alquiler en el norte del estado de Nueva York, dice que las tarifas de limpieza son la queja más común que recibe de los clientes.

“Estamos considerando seriamente cortarlos”, dice.

Y Shirshikov podría salirse con la suya. Airbnb está listo para implementar grandes cambios que no eliminarán las tarifas de limpieza, pero podrían hacerlas más transparentes para los clientes e incentivar a los anfitriones a reducirlas o renunciar a ellas por completo.

Qué son las tarifas de limpieza de Airbnb y cuánto cuestan

Las tarifas de limpieza de Airbnb son un cargo único que los anfitriones se embolsan para cubrir costos como lavar la ropa o fregar los inodoros entre las estadías de los huéspedes. Son independientes del precio base y se suman a las tarifas de servicio o cargos por complementos opcionales.

Un análisis de NerdWallet de junio de 2022 de 1,000 reservas de Airbnb en EE.UU. con fechas de registro en 2022 o 2023 encontró que la tarifa de limpieza promedio por listado para una estadía de una noche era de $75.

Pero las tarifas de limpieza varían ampliamente. Un portavoz de Airbnb le dijo a NerdWallet que las tarifas de limpieza son en promedio menos del 10% del costo total de la reserva en las propiedades que las cobran. Mientras tanto, el análisis de NerdWallet encontró que las tarifas de limpieza ascendieron a alrededor del 25% del precio total pagado. De hecho, casi el 40% de los listados tenían tarifas de limpieza del 20% al 29.9% del precio de lista.

Y en algunos listados, las tarifas de limpieza eran más altas que la tarifa por noche.

Por qué las tarifas de limpieza de Airbnb son tan irritantes y el plan de Airbnb para solucionarlo

Además del costo, las tarifas de limpieza de Airbnb pueden parecer especialmente brutales simplemente dada su presentación. La página de búsqueda de Airbnb muestra la tarifa por noche en la mayoría de las interfaces en letras grandes y en negrita, ocultando el precio total. Por lo tanto, el precio total, presentado en letras de colores claros, puede pasarse por alto fácilmente.

Para aumentar la confusión, las tarifas por noche a menudo no se correlacionan con el precio total de todos modos. Una lista con una tarifa por noche de $40 podría totalizar $90 debido a una tarifa de limpieza de $40 y una tarifa de servicio de $10. Otro listado con una tarifa de $60 por noche podría resultar más barato ($73 en total) si tiene una tarifa de servicio de $13 y no tiene tarifa de limpieza. Un viajero con un presupuesto de $50 podría verse seducido por el listado de $40, solo para deber más que si hubiera reservado el listado de $60.

Pero eso cambiará en diciembre cuando Airbnb planee implementar una opción para que los viajeros puedan optar por los resultados de búsqueda para mostrar el precio total, incluidas todas las tarifas. Los usuarios que no cambien la visualización del precio total seguirán viendo solo las tarifas nocturnas.

En noviembre de 2022, la compañía también ajustó su algoritmo de búsqueda para clasificar los listados por el mejor precio total en lugar de simplemente contabilizar la tarifa por noche, lo que puede influir en los anfitriones para reducir o eliminar las tarifas de limpieza.

¿Qué pasaría si no hubiera gastos de limpieza?

Una minoría de listados no cobra tarifas de limpieza. Airbnb dice que el 45% de los listados en todo el mundo no cobran esas tarifas. Sin embargo, solo el 15% de los listados disponibles en el análisis de NerdWallet no tenían una tarifa de limpieza. La disparidad se debe en parte a que NerdWallet analizó solo los listados de EE.UU., mientras que el número de Airbnb se basa en los listados de todo el mundo, donde las tarifas son menos comunes.

Shirshikov dice que preferiría publicar un precio final que incluya la tarifa de limpieza por dos razones. En primer lugar, sospecha que la satisfacción de los huéspedes aumentaría y, en segundo lugar, cree que los huéspedes dejarían el lugar más limpio.

Airbnb ha advertido a los anfitriones que las tarifas de limpieza pueden ser contraproducentes al crear expectativas poco realistas de cuánto ofrecerán los huéspedes para ayudar al momento de pagar.

“Con una tarifa [de limpieza] más alta, los huéspedes pueden esperar simplemente alejarse de su espacio al momento de pagar como lo harían con una habitación de hotel”, según un memorando publicado en el sitio web de Airbnb antes de que se implementaran los cambios de limpieza.

Eso es exactamente lo que ha experimentado Shirshikov.

“Si pagan una tarifa de limpieza, a veces dejan el lugar como si hubiera estado habitado y sin limpiar durante meses”, dice, y agrega que al regresar encontró comida por todo el piso y bebidas derramadas en las camas .

Si todos odian las tarifas de limpieza de Airbnb, ¿por qué seguir cobrándolas?

Para los anfitriones que limpian los alquileres ellos mismos, el dinero podría cubrir el costo de los artículos de limpieza. A menudo, ese dinero simplemente se transfiere a los servicios profesionales de limpieza que se encargan de la limpieza.

Sébastien Long, fundador y director ejecutivo de la empresa de alquiler a corto plazo Lodgeur, con sede en Texas, dice que cree que la tarifa promedio de limpieza de $75 es bastante baja.

Teniendo en cuenta los salarios del personal, los suministros y los artículos de reemplazo, Long dice que estima que cuesta aproximadamente $22 entregar una habitación de hotel. Si los anfitriones de Airbnb subcontratan el trabajo, estima Long, podría costar $175 limpiar un apartamento de dos habitaciones, incluidos $100 para la empresa de limpieza, $50 para los servicios de lavandería y $25 para suministros, como café o minibotellas de tocador.

Los costos de limpieza para los anfitriones de Airbnb suelen ser más altos que los de los hoteles porque es probable que no puedan aprovechar las economías de escala. Por ejemplo, los hoteles tienen lavadoras de tamaño comercial. Además, los listados generalmente se distribuyen geográficamente, por lo que existe la ineficiencia de viajar millas entre propiedades. Y los alquileres a corto plazo suelen ser mucho más grandes y tienen más espacio para limpiar (como cocinas) que las habitaciones de hotel.

Pero otros anfitriones usan las tarifas simplemente como una forma de sacar más dinero a los viajeros, cobrando claramente de más por las tarifas de limpieza, que es una práctica contra la que advierte Airbnb.

“Trate de usar la tarifa de limpieza para cubrir los gastos de limpieza, no para ganar dinero adicional”, según un memorando de 2021 de Airbnb a los anfitriones.

Y luego están los anfitriones que cobran tarifas de limpieza y aún les piden a los huéspedes que limpien después de ellos mismos. Eso también probablemente terminará pronto. Junto con tarifas de limpieza más transparentes, Airbnb dijo que también planea exigir a los anfitriones que publiquen los requisitos de limpieza en la lista antes de que los huéspedes reserven. Los invitados también podrán dejar comentarios sobre el proceso de pago.

Airbnb también aclaró que las solicitudes de pago deben ser razonables. En su próxima estadía en Airbnb , si el anfitrión acepta los cambios, es posible que no tenga que pasar la aspiradora o desarmar las camas. Lo único que tendrás que hacer es apagar las luces, tirar la basura y cerrar la puerta.

Sin embargo, por ahora, Shirshikov dice que seguirá cobrando tarifas de limpieza porque no está seguro de si los usuarios activarán el interruptor.

“Me gustaría ver cuántas personas encienden activamente la pantalla de precio completo”, dice. “A menos que los huéspedes lo usen, no significará mucho para la forma en que fijamos los precios”.