DES MOINES, Iowa (AP) — Las autoridades de Iowa dicen que una víctima de tráfico sexual de 18 años que se declaró culpable de matar a un hombre que dijo que la violó escapó de un centro para mujeres donde cumplía su sentencia de libertad condicional.

Se vio a Pieper Lewis saliendo del edificio del Fresh Start Women’s Center en Des Moines poco después de las 6:15 am del viernes, y en algún momento de ese día su monitor GPS se cortó, según un informe de violación de libertad condicional.

Se emitió una orden de arresto contra Lewis y el informe de libertad condicional pedía que se revocara su sentencia diferida y se impusiera su sentencia original, informó KCCI. Podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Los fiscales calificaron la sentencia de libertad condicional que recibió en septiembre como misericordiosa para una adolescente que soportó abusos horribles, aunque algunos cuestionaron la restitución de $150,000 que se le ordenó pagar. Una campaña de GoFundMe recaudó más de $560,000 para cubrir la restitución y pagar sus otras necesidades.

El juez del condado de Polk, David Porter, le dijo a Lewis que su sentencia de libertad condicional “fue la segunda oportunidad que usted pidió. No obtienes un tercio”, informó el Registro de Des Moines.

Si Lewis hubiera completado con éxito cinco años de libertad condicional supervisada de cerca, su sentencia de prisión habría sido cancelada.

Lewis se declaró culpable el año pasado de homicidio involuntario y lesiones intencionales en el asesinato en junio de 2020 de Zachary Brooks, de 37 años, casado y padre de dos hijos. Lewis tenía 15 años cuando apuñaló a Brooks más de 30 veces en un departamento de Des Moines.

Lewis ha dicho que fue traficada en contra de su voluntad con Brooks para tener relaciones sexuales varias veces y lo apuñaló en un ataque de ira. La policía y los fiscales no negaron que Lewis fue agredido sexualmente y traficado.

The Associated Press no suele nombrar a las víctimas de agresión sexual, pero Lewis accedió a que se usara su nombre anteriormente en artículos sobre su caso.