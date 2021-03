Adolescente de 14 años es arrestado por la muerte de una niña de 6 años desaparecida

(Credit: PAUL J. RICHARDS/AFP via Getty Images)

NEW CARLISLE, Indiana (AP) – Un joven de 14 años fue arrestado por la muerte de una niña del norte de Indiana de 6 años cuyo cuerpo fue encontrado en un área boscosa.

La Unidad de Homicidios Metropolitana del Condado de St. Joseph dice que Grace Ross fue encontrada muerta el viernes por la noche en New Carlisle unas dos horas después de que se reportara su desaparición.

Las autoridades no han dicho cómo murió. La Oficina del Fiscal del Condado de St. Joseph dice que el nombre del joven de 14 años no se ha publicado porque no ha sido acusado como adulto.

Más de 100 personas se reunieron para una vigilia por la niña y su familia el domingo por la noche en New Carlisle, a unas 75 millas al este de Chicago.