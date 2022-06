CONDADO DE ADAMS, Colo. ( KDVR ) — Bailey Jones, de 19 años, fue diagnosticada con cáncer cerebral en etapa cuatro a fines de mayo. El lunes se casó en una hermosa ceremonia.

En su lista de deseos había una boda de ensueño, y la comunidad respondió dando un paso al frente para ayudar a planificar toda la boda en casi dos semanas.

El nervioso novio Daniel Pinson le dijo a KDVR que estaba más que listo para casarse con el amor de su vida.

Bailey Jones y Daniel Pinson comparten sus votos matrimoniales el 20 de junio de 2022, solo unas semanas después de que Bailey fuera diagnosticado con cáncer cerebral en etapa 4. (KDVR)

“¡Se siente bien!” exclamó Pinson. “Siento un cosquilleo en mi cuerpo. Bailey es una bendición. Decidí que me casaría con ella, y lo hice bien ante Dios. Ella ha estado allí a través de los altibajos. Ella me sacó de mis momentos más oscuros”. veces y me hizo un hombre mejor”.

Mientras Jones lucha contra el cáncer, Pinson admite que no ha sido fácil. El joven de 19 años se enteró del diagnóstico debilitante a fines de mayo después de semanas de pruebas. Pinson le propuso matrimonio el 2 de junio y la boda fue el 20 de junio.

“Ha sido difícil. No duermo. No como mucho”, explicó Pinson. “Mi objetivo es asegurarme de que esté bien y tenga una buena vida”.

Boda de ensueño con ayuda de la comunidad

Y eso es lo que prometió hacer, comenzando con una boda de ensueño. Durante las últimas 10 semanas, Bailey ha perdido la movilidad y la fuerza para caminar sola, pero se mantuvo firme en caminar por el pasillo el día de su boda. Ella hizo exactamente eso con un poco de ayuda de su padre, Ernest Jones.

“Al verla, esa es mi primera hija con la que he caminado por el altar. Fue especial. Lo principal que quiero que Bailey sepa es lo orgullosos que estamos de ella y mantenernos positivos”, dijo Ernest.

Bailey Jones camina por el altar con la ayuda de su padre, Ernest Jones, el día de su boda el 20 de junio de 2022, solo unas semanas después de que le diagnosticaron cáncer cerebral en etapa 4. (KDVR)

En un momento especial antes de la ceremonia, Ernest estaba de espaldas y Bailey estaba en su silla de ruedas y le tocaba el hombro con su vestido. Ernest lloró y abrazó a su hija, compartiendo lo hermosa que se veía y lo feliz que estaba por el momento.

La ceremonia de boda en el recinto ferial del condado de Adams se llenó de amarillo, azul celeste y blanco, los colores favoritos de Bailey. Poco después de las 4 pm, amigos, familiares y miembros de la comunidad llenaron la sala decorada mientras las damas de honor y los padrinos de boda caminaban lentamente por el pasillo, algunos llorando.

Luego, la música cambió y Bailey salió con su padre y otro miembro de la familia sosteniéndola y juntos caminaron por el pasillo. La pareja dijo sus votos y los selló con un beso, con la multitud vitoreando con entusiasmo a la joven pareja.

Los seres queridos se mantienen fuertes para Bailey

Para Bailey y Daniel, fue una boda perfecta, compartiendo que se sentía bien estar casados, pero también tener a la comunidad apoyándolos.

La hermana de Bailey, Tiffany Jones, publicó en un grupo de Facebook sobre la boda apresurada y pidió recomendaciones, pero la respuesta fue abrumadora con personas que querían ayudar. Desde fotógrafos, proveedores de catering, floristas, maquilladores, peluqueros, uñas y más, la gente se acercó y ofreció sus servicios para hacer que el día de Bailey fuera especial en poco tiempo. La feliz pareja y sus familias agradecen a todos por su generoso apoyo y oraciones.

Brillando con su vestido blanco, Bailey le dijo a KDVR que no puede describir su amor por su ahora esposo, pero que está muy enamorada y se siente bien con la boda. ¿Su momento favorito?

“Caminando por el pasillo”, dijo Bailey.

Mientras familiares y amigos ponen cara de valientes, rezan por un milagro y tienen miedo de lo desconocido.

“Estoy aterrorizada, de todo”, dijo Jennifer Jones, la madre de Bailey. “Pero ella ha sido tan fuerte”.

“Me rompió el corazón en un millón de pedazos”, compartió un amigo de la infancia. “Lo estoy tomando un día a la vez. Bailey es más que su diagnóstico”.

“Bailey, te amamos”, dijo su cuñada. “Todos rezamos por un milagro para que te cures. Eres la persona más dulce, fuerte y generosa”.

Bailey Jones y Daniel Pinson se casaron el 20 de junio de 2022, solo unas semanas después de que a Bailey le diagnosticaran cáncer cerebral en etapa 4. (KDVR)

Ayuda a Bailey a cumplir su lista de deseos

Los que asistieron firmaron un libro de visitas y cada persona colocó un lazo gris en su ropa en apoyo a la concientización sobre el cáncer cerebral. En cuanto a Bailey, comenzó el tratamiento y se someterá a quimioterapia y radiación durante al menos seis semanas y espera volar a las Bahamas después, si se siente con ganas.

Si desea continuar apoyando la lista de deseos de Bailey, la familia ha creado una cuenta de GoFundMe .