Acusan de racismo a Walmart por una política de pago en una de sus tiendas

CENTENNIAL, Colo. ( KDVR ) – Una nueva política de pago en un Walmart en Colorado está bajo escrutinio por sus medidas de seguridad en torno a los productos de belleza para personas de color.

Las acusaciones de prejuicio racial se producen casi un año después de que Walmart cambiara su práctica de guardar productos de belleza para personas de color en sus tiendas.

“Honestamente, probablemente no volveré allí por cómo me sentí”, dijo Rachel, de Aurora, quien visitó la tienda Walmart en Centennial el domingo por la mañana.

Rachel, que no quería que se usara su apellido, dijo que estaba comprando champú en el pasillo con productos de belleza para personas de color cuando un empleado la detuvo y le dijo que tenía que pagarlo en un registro especial cerca de la parte de atrás de la tienda antes de que pudiera seguir comprando.

“Le pregunté al asociado de ventas, ‘Si estoy comprando productos caucásicos, ¿tengo que hacer lo mismo?’ Ella dijo: ‘No, puedes caminar por la tienda con esos productos’ “, dijo Rachel. “Le dije que tenía más compras que hacer, ella dijo que no importaba; todavía tenía que pagarlo allí”.

También hay claramente más vigilancia alrededor de ese pasillo de productos de belleza. Hay tres cámaras en ese pasillo y solo una sobre los otros champús y acondicionadores.

“Honestamente, me sorprendió, porque estamos en 2021, el racismo y la discriminación siguen ocurriendo”, dijo Rachel. “Es uno o el otro. Controlas todos los productos para el cuidado del cabello o no lo haces. No está bien señalar a un grupo”.

Un portavoz de Walmart respondió al presunto incidente diciendo:

“No toleramos discriminación de ningún tipo en Walmart. Atendemos a millones de clientes semanalmente, cruzando todos los datos demográficos, y estamos enfocados en satisfacer sus necesidades mientras brindamos la mejor experiencia de compra en cada tienda. Al igual que otros minoristas, contamos con políticas que permiten la seguridad de algunos artículos, como cosméticos y otros productos de cuidado personal. En el caso de esta tienda, toda la sección de productos está bajo un seguimiento adicional. Sin embargo, no queremos que esas políticas creen un entorno de compra hostil para ningún cliente individual. El objetivo es mantener en stock los productos que nuestros clientes desean y, al mismo tiempo, brindar una experiencia de compra conveniente y amigable. Hemos realizado un seguimiento con la tienda para asegurarnos de que esas políticas se seguirán correctamente en el futuro y para brindar un entorno acogedor para nuestros clientes “.

Rachel llamó a la empresa Walmart pero no recibió respuesta de inmediato.

“Cuanto más hablemos al respecto y dejemos que otras personas sepan lo que está sucediendo, tal vez cambien la división y la discriminación que tenemos en el país ahora mismo”, dijo. “Espero escuchar una disculpa. Espero escuchar que cambiarán esta política de inmediato, eso es lo que espero escuchar”.