COLUMBUS, Ohio ( WCMH ) – Un hombre de Ohio fue acusado el miércoles de violar y embarazar a una niña de 10 años que luego tuvo que abandonar el estado para abortar.

Gerson Fuentes, de 27 años, fue procesado en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Franklin y acusado de violación de un menor de 13 años. Se ordenó su detención con una fianza de $2 millones.

Gerson Fuentes. (Foto cortesía de la Oficina del Sheriff del Condado de Franklin)

La víctima en el caso fue identificada como una niña de 10 años en las declaraciones hechas en la audiencia de lectura de cargos y en un comunicado de prensa del Fiscal General Dave Yost. También, se afirmó que la víctima se sometió a un procedimiento de aborto en Indianápolis.

En los últimos días, después de que un medio de comunicación de Indiana informara que un médico de Ohio se había puesto en contacto con un médico para que le ayudara a abortar a la niña de 10 años, la historia se convirtió en un punto álgido en el debate sobre el aborto. Los defensores criticaron la ley de Ohio que prohíbe el aborto después de unas seis semanas de gestación, y otros comenzaron a preguntar si la historia era cierta.

“No hay una solicitud de análisis de caso que se parezca a esto”, dijo Yost en una aparición en Fox News esta semana.

Pero después de la lectura de cargos, aplaudió a la policía de Columbus por arrestar a Fuentes.

“Me duele el corazón por el dolor sufrido por esta pequeña niña”, dijo Yost en un comunicado. “Estoy agradecido por el trabajo diligente del Departamento de Policía de Columbus para asegurar una confesión y sacar a un violador de la calle”.

El grupo antiaborto Ohio Right to Life también puso inicialmente en duda el informe inicial y dijo: “Realmente necesitamos cuestionar el origen de esto”. En respuesta a los cargos, el grupo ofreció oraciones a la víctima pero calificó el aborto como una “solución de curita” que “solo aumentó el dolor y la violencia perpetuada contra ella”.

Por otro lado, un legislador estatal e incluso el presidente Joe Biden se horrorizaron de que la niña tuviera que salir del estado para abortar.

“Diez años; violada; embarazada de seis semanas; ya traumatizada”, dijo Biden la semana pasada. “[Ella] se vio obligada a viajar a otro estado. Imagínate ser esa niña”.

“¿Alguien cree que es la opinión de la mayoría más alta que eso no debería poder ser tratado, o en cualquier otro estado de la nación? ¿Una niña de 10 años debería ser obligada a dar a luz al hijo de un violador? Pues te diré algo, no lo creo. No puedo pensar en algo mucho más extremo”.

La senadora estatal Tina Maharath (D-Columbus), que ha patrocinado una legislación que permite a los habitantes de Ohio demandar por un embarazo no deseado, dijo que la ley estatal actual es devastadora.

“Estoy aliviado de que ella tuviera los recursos para salir de Ohio para someterse a un procedimiento médico necesario”, dijo Maharath.