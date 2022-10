LOS ÁNGELES (AP) — Un fiscal describió el martes las acusaciones de violación de tres mujeres contra el actor de “That ’70s Show” Danny Masterson de hace dos décadas que contenían algunos de los mismos elementos inquietantes.

Dos mujeres se marearon o se desmayaron después de un par de tragos y fueron arrojadas a su bañera de hidromasaje, dijo el fiscal de distrito adjunto Reinhold Mueller en su declaración de apertura en el juicio de Masterson. Uno de ellos dijo que la arrastró a su cama donde recuperó el conocimiento para encontrarlo teniendo sexo con ella. Una tercera mujer, una ex novia, dijo que se despertó y lo encontró encima de ella.

El abogado de Masterson dijo que la razón por la que las acusaciones tenían tanto en común es que las presuntas víctimas violaron la advertencia de un detective de no hablar entre sí y habían “polinizado” sus relatos y socavado su credibilidad.

“Si hablan entre ustedes, contaminarán este caso”, les dijeron, dijo el abogado defensor Phillip Cohen en el Tribunal Superior de Los Ángeles. “Hablar entre sí y con otros testigos es fatal para un caso”.

Masterson, de 46 años, se declaró inocente de tres cargos de violación forzada entre 2001 y 2003 en su casa de Hollywood, que funcionaba como un centro social cuando estaba en el apogeo de su fama.

Cohen instó a los miembros del jurado a no considerar la afiliación de Masterson con la Iglesia de la Cienciología y su relación con el caso, mientras que Mueller dijo que ayudó a explicar por qué las mujeres, todas exmiembros de la iglesia, esperaron tanto para denunciar los incidentes.

Dos de las presuntas víctimas primero fueron a la iglesia para denunciar lo que les sucedió y les dijeron que no era una violación y que denunciarlo a las autoridades o contárselo a otros terminaría con el ostracismo de sus amigos más cercanos e incluso familiares.

“Esencialmente te conviertes en un enemigo de la iglesia”, dijo Mueller. “Lo pierdes todo”.

Cohen dijo que el caso no tenía nada que ver con la religión y se opuso repetidamente cuando se mencionó.

La jueza del Tribunal Superior Charlaine F. Olmedo les recordó severamente a los abogados que Scientology no dominaría el juicio.

La lista de testigos del juicio está llena de miembros y ex miembros de la iglesia, que tiene una fuerte presencia en Los Ángeles y ha contado con muchas figuras famosas entre sus miembros. La lista incluye a la exintegrante Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley y exesposa de Michael Jackson, amigo de una de las presuntas víctimas.

Una de las mujeres había sido novia de Masterson durante mucho tiempo. Otra era la mejor amiga de su asistente personal, y la tercera, una actriz, era una nueva conocida.

La amiga de su asistente presentó un informe policial porque no estaba contenta con la forma en que la junta de ética de Scientology manejó su queja. No se presentaron cargos en ese momento.

En 2016 conectó y compartió historias con la exnovia que es una de las acusadoras. Cada uno presentó un informe policial ese año. La exnovia de Masterson dijo que lo hizo después de contarle su historia a su esposo, quien la ayudó a entender que había sido violada. La tercera mujer acudió a la policía en 2017.

Cohen dijo que el corazón de la defensa era un “carrete chisporroteante de inconsistencias” entre lo que dijeron inicialmente las mujeres y cómo cambiaron sus relatos con el tiempo.

Una mujer que dijo haber sido violada después de desmayarse por beber un poco de una bebida de vodka rojo con sabor a fruta que Masterson le dio le dijo a la policía que tuvo relaciones sexuales consentidas con él varios meses antes en circunstancias similares. Ahora dice que no dio su consentimiento. Masterson no enfrenta cargos por esas acusaciones.

Otra presunta víctima fue a la casa de Masterson después de que él la invitó. Estableció reglas básicas de que no tendría sexo con él y le dijo “no sexo” varias veces a medida que avanzaba el juego, dijo Mueller. Describió el presunto asalto de Masterson como tan contundente que la mujer vomitó en la boca y estaba “floja como una muñeca de trapo”.

Pero Cohen afirmó que la mujer se quedó en la cama con Masterson durante horas hablando y escuchando música y pensó “probablemente empecemos a salir” después de que ella se fuera. Dijo que estaba consternada cuando Masterson no la llamó ni le envió un mensaje de texto.

La ex novia dijo que después de romper con Masterson, tuvo relaciones sexuales consentidas con él otras dos veces.

Si es declarado culpable, Masterson podría enfrentar hasta 45 años de prisión.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual a menos que se presenten públicamente.

Masterson fue una de las primeras figuras de Hollywood acusada en la era #MeToo. El suyo es uno de varios casos de agresión sexual de alto perfil que han ido a juicio alrededor del quinto aniversario del informe de acusaciones contra el magnate de Hollywood Harvey Weinstein, que transformó el movimiento #MeToo en un reconocimiento internacional.

El segundo juicio por violación y agresión sexual de Weinstein (ya ha sido condenado en Nueva York) se lleva a cabo simultáneamente, justo al final del pasillo de Masterson. En Nueva York, comenzaron los juicios civiles contra el actor Kevin Spacey y el guionista y director Paul Haggis, quienes están siendo demandados por agresión sexual.

Haggis es un disidente de la Cienciología, y el juez en ese caso le permite argumentar que la iglesia está detrás de las acusaciones en su contra.

Desde 1998 hasta 2006, Masterson interpretó a Steven Hyde en “That ’70s Show” de Fox, que convirtió en estrellas a Ashton Kutcher, Mila Kunis y Topher Grace y tendrá un próximo reinicio de Netflix con “That ’90s Show”.

Masterson se había reunido con Kutcher en la comedia de Netflix “The Ranch”, pero fue descartado del programa cuando se reveló una investigación de LAPD en diciembre de 2017.

Siga al escritor de entretenimiento de AP Andrew Dalton en Twitter: https://twitter.com/andyjamesdalton