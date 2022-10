OKLAHOMA CITY (KFOR) – El lunes, un juez del condado de Oklahoma determinó que el actor que interpretó a Buzz McCallister en las películas navideñas “Home Alone” y “Home Alone 2: Lost in New York” enfrentará un juicio por presuntamente golpear e intentar estrangular a su novia mientras estaban en Oklahoma City en 2021.

Devin Ratray, quien interpretó al hermano mayor del personaje de Macaulay Culkin, Kevin McCallister, en las películas “Home Alone”, enfrenta cargos de agresión doméstica, agresión por estrangulación y cargos de agresión doméstica y agresión.

Según la declaración jurada de causa probable, Ratray llegó a la ciudad de Oklahoma a principios de diciembre de 2021 para aparecer como una celebridad invitada durante la Pop Christmas Con de OKC. Durante su tiempo en la ciudad con su novia, Ratray supuestamente bebió mucho y se molestó con su novia por no cobrarle a un par de fanáticos por dos tarjetas de autografiadas firmadas, dice la declaración jurada.

De vuelta en su habitación de hotel, Ratray supuestamente empujó a su novia sobre la cama, presionó una de sus manos contra su garganta, presionó su otra mano sobre su boca y aplicó presión, según la declaración jurada.

La mujer le dijo a la policía que Ratray también la golpeó en la cara y la empujó contra un escritorio.

Los registros judiciales indican que la mujer sufrió múltiples lesiones, incluidos hematomas debajo del ojo izquierdo, marcas debajo del ojo derecho, marcas sobre el lado izquierdo del labio superior, un hematoma en el pecho y dolor en el brazo derecho.

“El señor Ratray niega que alguna vez le haya puesto una mano encima o haya hecho algo con respecto a algo así”, dijo Scott Adams, el abogado de Oklahoma que representa a Ratray.

Ratray volverá a la corte el 9 de noviembre para una conferencia previa al juicio.