Abuelo condenado por dejar caer a una niña de la cubierta de un crucero

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) – Un abuelo que se declaró culpable de homicidio por negligencia en la caída de su joven nieta desde una ventana del piso 11 de un crucero atracado en Puerto Rico fue sentenciado el lunes a tres años de libertad condicional, según la justicia. funcionarios.

Salvatore “Sam” Anello, de Valparaíso, Indiana, se declaró culpable en el caso en octubre de 2020. El abogado defensor Michael Winkleman ha dicho que Anello cumpliría la libertad condicional en su estado natal.

Anello estaba a bordo del barco Freedom of the Seas de Royal Caribbean Cruises con su familia en julio de 2019 cuando ocurrió la muerte. Dijo que no sabía que la ventana del área de juegos para niños estaba abierta y que levantó a Chloe Wiegand, de 18 meses, para que pudiera golpear el vidrio como lo había hecho en los juegos de hockey de su hermano.

Los padres de la niña demandaron a Royal Caribbean en un caso civil que aún está en curso.