(NewsNation) — ¿Se siente agotado en su trabajo, pero renunciar no es una opción?

Los Gen Z puede tener una solución, pero está generando cierta controversia. Se llama “renunciar en silencio” y significa decidir conscientemente, poner menos esfuerzo en su trabajo. La esperanza es evitar el agotamiento y trabajar lo suficiente para no ser despedido.

El TikToker @zkchillin explica “dejar de fumar en silencio” en su video viral que tiene más de 3 millones de visitas y casi 500,000 me gusta.

“No estás renunciando directamente a tu trabajo, pero estás renunciando a la idea de ir más allá”, dijo. “Todavía estás cumpliendo con tus deberes, pero ya no te suscribes a la mentalidad de la cultura del ajetreo de que el trabajo tiene que ser tu vida. La realidad es que no lo es y tu valor como persona no está definido por tu trabajo”.

La psicoterapeuta Amy Morin dijo el lunes por la noche en “Banfield” que no se trata de ser flojo.

“Estamos hablando de abandonar la cultura del ajetreo, la idea de que debe estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, que debes responder correos electrónicos a todas horas del día”, dijo Morin. “Se trata de decir: ‘Voy a establecer algunos límites saludables y trabajaré en el equilibrio entre mi vida laboral y personal'”.

Sin embargo, Ranjay Gulati, profesor de administración de empresas en la Escuela de Negocios de Harvard, dice que existen riesgos asociados con la frase “equilibrio entre el trabajo y la vida”.

“¿Qué hay implícito detrás del ‘equilibrio trabajo-vida?’ ¿Es que el trabajo y la vida están separados, lo que significa que no estoy viviendo cuando estoy trabajando? Hemos creado este tipo de… noción de que el trabajo es de alguna manera una idea abstracta de algo que haces que no es vivir”, dijo Gulati en “Banfield”.

Sin embargo, dijo, cuando se trata de un trabajo significativo, “las organizaciones y el liderazgo han fallado a los trabajadores”.

Morin también dijo que el trabajo significativo es importante.

“Muchas personas no sienten que su trabajo tenga sentido”, dijo. “Necesitamos tener sentido en nuestro trabajo para sentir que hay una razón para presentarse.