A un hombre se le niegan las ganancias de la lotería luego de perder el plazo por 3 días

DENVER, ( KDVR ) – Peter Bayley tenía grandes sueños cuando jugó la lotería Powerball la primavera pasada.

“Mi esposa y yo viajaríamos un poco”, dijo.

Si bien no ganó millones, los números que eligió generaron $ 1,500.

El estado de Colorado exige que los boletos ganadores se entreguen dentro de los seis meses. Una extensión pandémica permitió a cualquiera que comprara un boleto entre el 6 y el 30 de abril recibir 30 días adicionales para reclamar ganancias.

La oficina de lotería se cerró al público durante un breve período de tiempo y luego se volvió a abrir rápidamente. Durante ese tiempo, los boletos se pueden enviar por correo certificado y en varios otros puntos de venta. Bayley decidió esperar para entregar su boleto.

“Supongo que podría haber usado correo certificado, pero no me sentí cómodo en ese momento”, dijo.

Desafortunadamente, cuando Bayley entregó su boleto, no cumplió con la fecha límite para cobrar sus ganancias por solo tres días.

“Depende totalmente de mí. Fue mi error. Pensé que la extensión de tres días sería algo con lo que podrían vivir ”, dijo.

La portavoz de la Lotería de Colorado, Meghan Dougherty, dice que el programa mantiene reglas estrictas impuestas por el estado.

“Es muy importante que cumplamos las reglas. De lo contrario, todos querrían potencialmente cambiar las reglas ”, dijo Dougherty.

Las regulaciones de la lotería se establecen en el sitio web del programa. Dougherty enfatiza que todos deben familiarizarse con las pautas antes de jugar a la lotería.

“Queremos que tengan esos premios y obtengan ese dinero”, dijo.

Agregó que enviar su boleto por correo certificado es una opción segura, recordando un caso en el que “en realidad, tuvimos un ganador de boletos de $ 100,000 que nos lo envió por correo”.

Las ganancias, incluidas las ganancias no reclamadas, apoyan Great Outdoors Colorado, The Conservation Trust Fund, Colorado Parks and Wildlife y el Departamento de Educación de Colorado. La lotería estatal de Colorado es la única en la nación que financia programas de conservación, recaudando más de $ 3.5 mil millones.

Bayley dice que se siente bien por contribuir a la comunidad, pero tiene este consejo para cualquier otra persona que elija números ganadores.

“Adelante, llame, envíe un correo electrónico, programe una cita y tenga ese dinero en sus manos lo antes posible para que no termine así”, dijo.

Dougherty dice que si sus ganancias son menos de $ 600, puede cobrar su dinero en una de las 3200 tiendas minoristas. Si gana $ 600 o más, los boletos pueden enviarse en la oficina de la lotería, pero debe hacer una cita. Las pautas de seguridad pandémicas están vigentes.

ÚLTIMAS NOTICIAS: