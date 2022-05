CPSC ( WEHT ) — Cerca de 93,000 patinetas vendidos en Best Buy ahora están siendo retirados del mercado porque podrían funcionar mal y lesionar al ciclista, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.

Se informó que los Hoverboards Hover-1 Superfly tienen un mal funcionamiento del software que no detiene el motor, dijo la CPSC, lo que hace que el ciclista continúe con su impulso cuando ya no lo controla. Este mal funcionamiento aumenta el riesgo de caídas y lesiones para el ciclista.

La CPSC dijo que se han reportado 29 informes del problema de mal funcionamiento con cuatro lesiones menores.

Los Hoverboards Hover-1 Superfly 2020 modelo H1-SPFY se vendieron en negro solo con luces LED azules en la plataforma del hoverboard cerca de las almohadillas para los pies. Hover-1 está escrito en el frente del hoverboard.

Los hoverboards retirados del mercado tienen un número de serie en la parte inferior del hoverboard que comienza con SPFY-BLK-GO-2008, SPFY-BLK-GO-2009 o SPFY-BLK-GO-2010. Puede encontrar una etiqueta de advertencia en la parte inferior de la tabla flotante junto al número de serie. La etiqueta de advertencia, en la parte inferior derecha, dice “H1-SPFY”.

2020 Hover-1 Superfly Hoverboards modelo H1-SPFY (ARCHIVO: CPSC)

Ubicación del número de serie (ARCHIVO: CPSC)

El hoverboard se vendió en las tiendas Best Buy de todo el país y en Bestbuy.com desde octubre de 2020 hasta octubre de 2021 por alrededor de $200. Si tiene uno de los hoverboards retirados del mercado, le recomendamos que no lo use y que se comunique con DGL Group para obtener instrucciones sobre cómo enviarlo a un taller de reparación autorizado sin cargo.

Puede llamar sin cargo a DGL al 888-556-8426 y haga clic en “Retiro de seguridad” para enviar una solicitud de reparación.