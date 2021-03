6 elegidos para el jurado del juicio de Chauvin hasta ahora; cargo de asesinato agregado

MINNEAPOLIS (AP) – Un hombre que dijo tener una impresión “muy negativa” de Derek Chauvin, sin embargo, se convirtió en el sexto miembro del jurado seleccionado para el juicio del ex policía de Minneapolis por la muerte de George Floyd.

El hombre, que les dijo a los abogados que podía dejar eso a un lado y considerar la evidencia en el caso , fue el único jurado elegido el jueves en un día más notable porque el juez restauró un cargo de asesinato en tercer grado contra Chauvin.

Cuando la selección del jurado se reanude el viernes por cuarto día, el panel sentado hasta ahora incluirá a cinco hombres y una mujer. Tres de los que están sentados son blancos, uno es multirracial, uno es hispano y uno es negro, según el juez del condado de Hennepin, Peter Cahill.

La restauración de Cahill del cargo de asesinato en tercer grado se produjo al comienzo de los procedimientos del jueves, y les dio a los fiscales una opción más para una condena si así lo desean. Chauvin, no logró que los tribunales de apelación bloqueasen el cargo. Cahill lo había rechazado anteriormente porque las circunstancias de la muerte de Floyd no lo justificaban, pero un fallo de la corte de apelaciones en un caso no relacionado estableció nuevos fundamentos.

Cahill dijo a los posibles miembros del jurado después del fallo que aún espera declaraciones de apertura el 29 de marzo.

Floyd fue declarado muerto el 25 de mayo después de que Chauvin, quien es blanco, presionó su rodilla contra el cuello del hombre negro durante unos nueve minutos . La muerte de Floyd provocó protestas a veces violentas en Minneapolis y más allá, lo que llevó a un ajuste de cuentas en todo el país sobre la raza.

El único miembro del jurado elegido el jueves se describió a sí mismo como un fanático del fútbol extrovertido y familiar para quien la perspectiva del juicio es “algo emocionante”.

El hombre dijo que también es fanático de los podcasts y programas de televisión sobre crímenes reales. Reconoció al ser interrogado por el abogado defensor Eric Nelson que tenía una impresión “muy negativa” de Chauvin. El hombre escribió en su cuestionario que había visto el video de un transeúnte ampliamente visto de Floyd “gritando desesperadamente que no podía respirar” incluso mientras otros oficiales estaban al lado y los transeúntes gritaban que Chauvin lo estaba matando.

Sin embargo, cuando se le preguntó si podía dejar de lado sus opiniones y ceñirse a las pruebas presentadas en el tribunal, respondió: “Estoy dispuesto a ver todas las pruebas y todo, escuchar a los testigos”.

Varios otros candidatos fueron despedidos, incluida una mujer que dijo que “no puede dejar de ver el video” de Chauvin atrapando a Floyd , y un hombre que dijo que tiene dudas sobre Black Lives Matter y la forma en que el grupo persigue sus objetivos.

Nelson presionó mucho a la mujer sobre su capacidad para ser justa a pesar de sus fuertes opiniones.

Cuando se le preguntó cómo los acontecimientos del verano pasado habían afectado a la comunidad, respondió: “Afectada negativamente porque se quitó una vida. Positivamente porque de él ha surgido un movimiento y todo el mundo lo sabe ”. Cuando se le preguntó sobre los daños a la propiedad durante los disturbios, dijo: “Sentí que eso era lo que tenía que suceder para llamar la atención del mundo”.

“Mirando en su corazón y mirando en su mente, ¿puede asegurarnos que puede dejar todo eso a un lado, todo eso, y concentrarse solo en la evidencia que se presenta en esta sala del tribunal?” Preguntó Nelson.

“Te puedo asegurar, pero como mencionaste antes, el video será una gran parte de la evidencia y no voy a cambiar de opinión al respecto”, respondió.

Se han reservado al menos tres semanas para completar un jurado de 12 más dos suplentes. Las identidades de los posibles miembros del jurado están siendo protegidas y no se muestran en videos de los procedimientos transmitidos en vivo.

Chauvin y otros tres oficiales fueron despedidos. Los otros enfrentan un juicio en agosto por cargos de complicidad. La defensa no ha dicho si Chauvin testificará en su propia defensa.

