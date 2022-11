NEW HAVEN, Conn. (WTNH) – Los cinco policías de New Haven, Connecticut involucrados en el incidente que dejó paralizado a Richard “Randy” Cox en junio, han sido arrestados.

El 19 de junio, Cox, de 36 años, fue arrestado por posesión ilegal de un arma de fuego. Lo esposaron y lo colocaron dentro de una camioneta de la policía que no tenía cinturones de seguridad. Cuando la camioneta se detuvo abruptamente, el video publicado por las autoridades muestra a Cox siendo lanzado de cabeza hacia el frente del área de espera de la camioneta y golpeando su cabeza contra la pared. Cox pidió ayuda y dijo que no podía moverse, pero que no recibió atención médica de inmediato.

En cambio, algunos de los oficiales se burlaron de él y lo acusaron de estar borracho y fingir sus heridas. Luego, los oficiales lo arrastraron por los pies fuera de la camioneta y lo colocaron en una celda de detención antes de su eventual traslado a un hospital.

El incidente dejó a Cox paralizado del pecho para abajo.

Los oficiales involucrados son el oficial Oscar Díaz, la sargento Betsy Segui, el oficial Ronald Pressley, la oficial Jocelyn Lavandier y el oficial Luis Rivera. Han estado en licencia administrativa pagada desde este verano.

Los cinco han sido acusados de imprudencia temeraria en segundo grado y crueldad hacia las personas por parte de la policía estatal, ambos delitos menores. Los agentes se entregaron el lunes en un cuartel de la policía estatal. Cada uno fue procesado, depositó una fianza de $25,000 y debe regresar a la corte el 8 de diciembre, según un comunicado de prensa de la policía estatal.

“Tenemos que ser transparentes y responsables. Punto”, dijo el jefe de policía de New Haven, Karl Jacobson, durante una conferencia de prensa el lunes. “No se puede tratar a las personas de la forma en que se trató al Sr. Cox”.

Tras los arrestos, el alcalde de New Haven, Justin Elicker, emitió un comunicado en el que decía:

“Como dije desde el primer día, la ciudad de New Haven está comprometida con la rendición de cuentas de todas las personas involucradas en este trágico incidente. Según los arrestos de hoy, está claro que el fiscal del estado ha determinado que existe una causa probable de que las acciones de estos los agentes violaron las leyes penales estatales y, en última instancia, el veredicto final se decidirá adecuadamente a través del sistema de justicia penal. Me complace ver que el proceso avanza para ayudar a garantizar que se haga justicia.

“La Ciudad de New Haven también sigue comprometida con la búsqueda de una resolución acelerada de la demanda civil relacionada y con continuar avanzando en las reformas policiales integrales y los cambios de política que la Ciudad ha adoptado y promulgado desde el incidente.

“Lo que le pasó a Randy fue inaceptable, y trabajaremos para asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder”.

Todos los cargos contra Cox desde el día del arresto han sido retirados desde entonces .

En septiembre, la familia de Cox presentó una demanda contra la ciudad de New Haven y los cinco oficiales involucrados en el transporte de Cox, acusándolos de negligencia, uso excesivo de la fuerza, negación de tratamiento médico e imposición intencional de angustia emocional.

La semana pasada, los oficiales involucrados presentaron documentos ante el tribunal defendiéndose a sí mismos y su participación en el caso.

Segui, Diaz, Pressley y Rivera afirman que tienen “derecho a inmunidad calificada de toda responsabilidad” en el caso. Además, Lavandier “mueve la desestimación en su totalidad”.

Jacobson emitió un comunicado diciendo que ordenó a la Oficina de Asuntos Internos del Departamento de Policía de New Haven que reanude de inmediato su investigación interna sobre el incidente. Ellos “determinarán si los oficiales violaron los protocolos y procedimientos del NHPD”.

Después de la investigación interna, Jacobson dice que revisará los hallazgos y recomendará medidas disciplinarias que “puedan ser apropiadas”. Bajo su autoridad, puede emitir una suspensión de hasta 15 días, pero cualquier cosa “más allá de eso debe remitirse a la Junta de Comisionados de Policía de New Haven , quien finalmente decidirá sobre la disciplina apropiada, hasta e incluyendo el despido”.

Los funcionarios de New Haven anunciaron una serie de reformas policiales este verano derivadas del caso, incluida la eliminación del uso de camionetas policiales para la mayoría de los transportes de prisioneros y el uso de vehículos policiales marcados en su lugar. También requieren que los oficiales llamen inmediatamente a una ambulancia para que responda a su ubicación si el prisionero solicita o parece necesitar ayuda médica.

Associated Press contribuyó a este informe.