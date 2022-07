A yacht floating on the transparent and turquoise Mediterranean sea. Emerald Coast (Costa Smeralda) in Sardinia, Italy. (Getty Images)

( NerdWallet ) – El último premio mayor de la lotería Mega Millions ha superado los mil millones de dólares por tercera vez en los 26 años de historia del juego de lotería. Eso es, bueno, mucho dinero.

¿Cuánto cuesta? Aquí hay una forma de pensarlo: digamos que acaba de obtener un salario de ensueño de $ 1 millón al año. ¡Vete! Entonces, a ese ritmo vertiginoso, ¿cuánto tiempo le llevaría ganar mil millones de dólares en salario total?

Oh, sólo mil años.

Por lo tanto, no es de extrañar que cuando se nos presenta un atajo potencial hacia grandes riquezas, lo buscamos. Alguien va a ganar ese premio mayor, ¿por qué no nosotros? Y si no lo hacemos, esos $2 valieron la pena por los sueños que generó. ¿Derecha? ¿Derecha?

Quédate conmigo aquí. Si tiene problemas para soñar despierto, tengo algunas ideas iniciales para usted. La mayoría no son prácticos, ni siquiera socialmente responsables. Algunos podrían llamarse vulgares. Aún así, creo que encontrarás que es un poco divertido pensar en ellos.

Somos NerdWallet, así que permítanos un momento sobrio aquí antes de que nos dejemos llevar completamente por el país de los sueños. A continuación se explica un poco lo que realmente significa un “premio mayor de mil millones de dólares” y lo que debe hacer si una gran suma de dinero cae mágicamente en sus manos.

¿Cuánto gano realmente? Mientras escribo esto, el premio mayor de Mega Millions para el sorteo del viernes 29 de julio es de $1.02 mil millones. Pero en realidad no obtienes todo ese dinero si ganas. Oh, no. Si elige una suma global, obtiene $ 602,5 millones. O puede repartir esos mil millones de dólares en 30 años, recaudando alrededor de $15 millones el primer año y aumentando gradualmente en los años siguientes. ¿Qué será?

¿Tengo que pagar impuestos?

Por supuesto que sí. Hay un 24% en impuestos federales por encima, probablemente más en el futuro, más los impuestos estatales sobre la renta donde correspondan. ¿Cuáles son mis posibilidades de ganar? Lo siento, pero preguntaste. Son aproximadamente 1 en 303 millones.

Si gana, o se vuelve rico instantáneamente, por favor no se apresure y haga cualquiera de las cosas en esta lista sin obtener primero un consejo financiero y fiscal real y confiable. Y recuéstate hasta que averigües todo esto. Mil millones de dólares deberían durar un tiempo si juegas bien. Y si todavía tiene la tentación de gastarlo todo de una vez, lea una de las innumerables historias de terror sobre la lotería en la web. ¡Asesinato! ¡Divorcio! ¡Bancarrota! ¡Traición! ¡Procesos legales interminables y succionadores de almas! (Confía en mí, solo busca “historias de terror de lotería”).

Se ofrecen controles de realidad individuales para cada elemento a continuación. Puede protegerse los ojos si estropean el estado de ánimo.

Entonces, aquí hay cinco cosas a menudo irresponsables que podría hacer con sus ganancias del premio mayor, en caso de que gane. Pero no lo harás. (Está bien, podrías ganar totalmente. Así es como funcionan estas cosas).

1. Compra un barco grande (y digo realmente grande)

Dato interesante: los multimillonarios, en promedio, no ocupan más espacio físico que los no multimillonarios, pero requieren barcos mucho más grandes.

Pero en serio, ¿hay algo más cliché que una persona rica que posee un yate? Así que inclínate. Si alguien te causa dolor, llámalo ironía. O ignorarlos. Eres rico, ¿verdad? Consíguete uno de esos sombreros de capitán y luego compra un gran yate. Los superyates también son útiles si decides convertirte en un supervillano.

Hice algunas compras en Yachtworld.com y encontré muchos yates a la venta, y me decidí por un adorable pequeño yate de fabricación alemana, 331 pies de largo (campo de fútbol, más una zona de anotación, como referencia) y solo $ 185 millones. Es completamente nuevo; de hecho, debe pedirlo y esperar 42 meses. Pero eso le permitirá agregar sus propios toques privados, cuyos detalles, francamente, no necesitamos escuchar. Y ya que tienes que esperar de todos modos, ¿por qué no pides dos?

Verificación de la realidad: probablemente habrá algún tipo de impuesto dependiendo de dónde viva, dónde compre su bote y qué tan creativo sea su equipo de contabilidad. Además, no olvides que necesitas contratar un equipo. Estas cosas no se conducen solas. Towergate Insurance, una compañía de seguros marítimos, estima que el costo operativo anual de un yate de lujo es el 10% de su valor inicial. Apuesto a que no imaginó presupuestar casi $ 19 millones para cosas como combustible, atraque, seguro de embarcaciones, mantenimiento y reparaciones, y salarios de la tripulación en su yate de fantasía, ¿verdad?

Dato divertido multimillonario: Jeff Bezos decidió que quería el yate más grande del mundo (naturalmente), y ha estado en construcción en Róterdam, Países Bajos. El barco está casi listo, pero hay un problema: es demasiado grande para pasar por debajo de los puentes que conducen al mar abierto. Está atascado en el puerto. Twitter ama esta historia.

Consejo nerd: si realmente quieres un barco, maldita sea la lotería, puedes obtener un préstamo personal para eso.

2. Compra un jet privado

Un jet privado lleva casi el mismo equipaje, metafóricamente hablando, que un barco, aunque es más rápido. Expondré mis propios prejuicios: las personas ricas con un jet privado quieren proyectar una imagen de asaltante corporativo despiadado, las personas ricas con un yate gigantesco son inherentemente fiesteros que ganaron mucho dinero, y las personas ricas que poseen ambos son corporativos. asaltantes que quieren fingir que se divierten a veces. Obligado a elegir, sería un fanático de los botes. Sin embargo, los aviones también obtienen puntos por el potencial de supervillano.

Es difícil fijar el precio de los aviones nuevos. Los sitios web son tímidos. Básicamente, si tienes que pedirlo, no te lo puedes permitir. Así que busqué jets usados en avbuyer.com. Encontré un Gulfstream G600 2020, el único G600 actualmente a la venta, según el anuncio, por poco menos de $ 53 millones. ¿Vas a muchos lugares? ¿Necesitas llegar a ellos rápido? ¿Y solo, si es posible? Este puede ser tu billete.

Verificación de la realidad: Impuestos. Costos operativos, de nuevo. No voy a buscar las matemáticas esta vez, solo suponga que es mucho. Además, una huella de carbono indefendible. No compres un jet, en serio.

3. Compre una casa. Diablos, compra casas para todos tus amigos.

El precio promedio nacional de una casa, dicen los federales, es de $525,000. Si tuviera $ 1 mil millones, según mis cálculos, podría comprar alrededor de 1,900 casas promedio. Eso es más de lo que una persona podría vivir, presumiblemente, pero podrías dar casas a todos tus amigos y familiares y aún te quedarían casas para conocidos. Casas para todos los que conoces, o crees que conoces, o que quieren que creas que los conoces.

Pero tal vez eres nuevo en la élite y quieres vivir en una ciudad costera. El promedio simplemente no servirá. San Francisco por lo general termina en la parte superior o cerca de la parte superior de las listas de “ciudades más caras”, y Zillow dice que una casa “típica” allí cuesta $ 1,6 millones. Una vez más, según mis cálculos (y yo era un estudiante de periodismo, fíjate), podrías comprar 625 casas con mil millones de dólares. Los amigos y la familia que aún están adentro, los parásitos pueden tener que reducirse.

Si desea comprar menos casas en una proximidad más cercana, puede comprar lo que el sitio de Bohemia Realty Group llama alternativamente un “vecindario” y un “complejo” en el Bronx, “donde puede reunir a su familia extensa o compañeros de trabajo en un lugar pintoresco”. ubicación y aún estar dentro de la ciudad de Nueva York”. Me encuentro un poco asombrado por esta lista, pero si esto es lo tuyo: $ 120 millones para 15 casas de lujo nuevas que van desde 8,000 a 15,000 pies cuadrados, cada una con una piscina y un ascensor.

Verificación de la realidad: hay que considerar el impuesto anual a la propiedad y los costos de mantenimiento. Eso es cierto si compra una o varias casas. Y recuerda, en realidad no tienes mil millones de dólares, incluso si ganas.

Consejo nerd: si quiere comprar una casa, ya sea que gane la lotería o no, consulte nuestra sofisticada calculadora de hipotecas .

4. Regálalo

Realmente, si somos honestos al respecto, ¿quién necesita mil millones de dólares o las cosas que se pueden comprar con mil millones de dólares? Mil millones de dólares es una cantidad ridícula de dinero para que una persona la posea. Pero esa cantidad de dinero puede hacer mucho bien en las manos adecuadas. Ese tipo de dinero puede marcar la diferencia.

Tejeré la verificación de la realidad directamente en el artículo aquí. Ofrezca tanto como se sienta cómodo, pero déjese a sí mismo y a su círculo importante lo suficiente para vivir cómodamente. Durante el tiempo que esperas vivir, y algo más. Obtenga asesoramiento de expertos antes de darle un centavo a cualquier persona u organización. Luego, decide cuáles son las causas que realmente te apasionan.

Y si decide que quiere que dar sea una parte importante y continua de su vida, cree una fundación familiar. Eso construye un proceso alrededor de cada decisión. Deje que su dinero haga un trabajo inteligente. Las fundaciones en los Estados Unidos donaron $ 90.88 mil millones en 2021, según National Philanthropic Trust, apoyando todo, desde las artes hasta el medio ambiente y la justicia social. Bien gastado, el dinero puede construir un bien social. Pero hazlo con cuidado para no convertirte en otra historia de terror de lotería.

Consejo nerd: no tienes que ser rico para dar tu tiempo o dinero. Y, en algunos casos, tus donaciones pueden generar beneficios fiscales .

5. Compra una isla. O hacer una película.

No sabía cuál elegir para mi quinto y último artículo, así que elegí ambos. Los manejaré por separado primero.

Haga un éxito de taquilla: algunas películas generan mil millones de dólares en ganancias, por lo que, en teoría, podría recuperar su dinero y algo más. ¿Cuánto cuesta hacer un blockbuster? La nueva película de Thor de Marvel costó unos 250 millones de dólares, según Variety. La película más cara jamás realizada fue “Piratas del Caribe: En mareas misteriosas”, con un estimado de $379 millones. Entonces, ¿qué podría salir mal?

Compre su propia isla: ¿Puedo interesarle en Pumpkin Key, uno de los famosos Cayos de Florida? Diez minutos a Miami en helicóptero privado (nota personal: comprar helicóptero). Pumpkin Key tiene 28 acres y le costará $ 95 millones. Tiene una sola casa grande, pero los planes esbozan un compuesto (ahí está esa palabra otra vez) de 12 casas adicionales, según el sitio de listados, Vladi, un mercado en línea de islas para la venta o alquiler. Pumpkin Key incluye una “oficina principal de muelle y un puerto deportivo de 20 amarres capaz de acomodar un megayate”.

Y ahí lo tienes. Un lugar para estacionar el yate que compramos anteriormente en este artículo y así completar el conjunto de supervillanos.

O haz ambas cosas: escúchame: compra la isla, haz una película de piratas. El mundo está listo de nuevo.

Verificación de la realidad (película): Las películas a menudo fracasan. Además, los costos de las películas citados en la prensa (y más arriba) suelen ser solo los costos de producción y no incluyen el marketing y la distribución, que pueden ascender a decenas de millones de dólares. “Avengers: Endgame” gastó 200 millones de dólares en marketing mundial y, en serio, ¿quieres competir con Disney? Empieza pequeño. Encuentre a un niño con una cámara y una idea y vea lo que hacen. Incluso si es malo, es malo por las razones correctas.

Verificación de la realidad (isla): No olvide los impuestos a la propiedad. Además, el aumento del nivel del mar se está tragando los Cayos, gracias en parte a las personas en jets privados y superyates.

Verificación de la realidad (isla y película): Las películas de piratas nunca volverán. Sin embargo, “Our Flag Means Death” es un buen espectáculo.

Buena suerte el viernes.