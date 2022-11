MOSCÚ, Idaho (AP) — El asesino, o asesinos, que mataron a puñaladas a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho seguían prófugos el martes, lo que llevó a muchos estudiantes a abandonar el campus en el idílico pequeño pueblo a pesar de que la policía les aseguró que no había riesgo inminente para la población. comunidad.

Para el martes, tantos estudiantes habían abandonado el pintoresco campus bordeado de árboles en Moscow, Idaho, que los funcionarios de la universidad dijeron que una vigilia con velas programada para el día siguiente se llevaría a cabo después de las vacaciones de Acción de Gracias.

Los estudiantes, todos amigos cercanos, fueron encontrados muertos en una casa de alquiler fuera del campus alrededor del mediodía del domingo, y las autoridades dijeron que probablemente fueron asesinados varias horas antes. La forense del condado de Latah, Cathy Mabbutt, dijo a la estación de televisión KXLY con sede en Spokane, Washington, que su investigación preliminar mostró que los estudiantes fueron asesinados a puñaladas.

La policía no recuperó el arma, pero llegaron a la conclusión de que estaba “afilada”, según NBC News.

Los oficiales investigan la muerte de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en un complejo de apartamentos al sur del campus el lunes 14 de noviembre de 2022 en Moscow, Idaho. El Departamento de Policía de Moscú calificó las muertes como “homicidios”, pero sostiene que no existe un riesgo activo para la comunidad. (Zach Wilkinson/The Moscow-Pullman Daily News vía AP)

No hay indicios de que el uso de sustancias estuviera involucrado en las muertes, dijo Mabbutt.

El Departamento de Policía de Moscú no ha dicho si los investigadores identificaron a algún sospechoso, pero sostuvo en un comunicado que los asesinatos se produjeron en “un ataque aislado y dirigido y que no existe una amenaza inminente para la comunidad en general”. La policía también dijo que la evidencia de la escena indica que no existe un riesgo más amplio, pero no proporcionó información sobre esa evidencia ni por qué creen que las víctimas fueron atacadas.

El fiscal del condado de Latah, Bill Thompson, dijo que entiende que la afirmación de la policía de que el público no está en riesgo inminente parece contradictoria con los hechos que se han dado a conocer hasta ahora sobre los asesinatos.

“Obviamente, no hay forma de que la policía pueda decir que no hay riesgo, pero lo que están viendo indica que no hay riesgo de que esta persona ataque a otras personas al azar”, dijo Thompson, y señaló que aún no está claro si fue un atacante. o más.

Un perro policía registra una propiedad de un complejo de apartamentos al sur del campus donde las autoridades locales encontraron a cuatro estudiantes fallecidos de la Universidad de Idaho el lunes 14 de noviembre de 2022 en Moscú, Idaho. El Departamento de Policía de Moscú calificó las muertes como “homicidios”, pero sostiene que no existe un riesgo activo para la comunidad. (Zach Wilkinson/The Moscow-Pullman Daily News vía AP)

“No creo que vayan a descartar la posibilidad de que puedan ser una o más personas, pero en este momento no saben quién es el responsable”, dijo Thompson.

El departamento de policía dijo que los investigadores estaban trabajando para establecer una cronología de las actividades de las víctimas antes de que fueran asesinadas. Eso incluye revisar un video de una transmisión en vivo de Twitch que mostraba a dos de las víctimas conversando y tomando un refrigerio nocturno de un camión de comida en las horas previas a los asesinatos, dijo Thompson.

“Están en el proceso de identificar a las otras personas que estaban allí”, en el camión de comida, dijo Thompson, “y qué tipo de contacto tuvieron”.

Las autopsias programadas para el miércoles podrían brindar más información sobre los asesinatos.

Los investigadores estaban “siguiendo todas las pistas e identificando a las personas de interés” en el caso, según el comunicado de la policía.

Fuente: Canal de noticias NBC

La policía que respondió a un informe de una persona inconsciente en la casa el domingo descubrió los cuerpos de los estudiantes. Las víctimas fueron identificadas como Ethan Chapin, un joven de 20 años de Conway, Washington; Madison Mogen, de 21 años de Coeur d’Alene, Idaho; Xana Kernodle, 20, de Avondale, Arizona; y Kaylee Goncalves, de 21 años, de Rathdrum, Idaho. Las autoridades no han descrito cuál de las víctimas vivía en la casa.

La hermana de Kernodle, Jazzmin Kernodle, escribió en un mensaje de texto a la AP que su familia estaba confundida y esperaba ansiosamente actualizaciones de la investigación.

“Xana era tan feliz y amada, y me rompe el corazón”, escribió Jazzmin Kernodle. Los otros estudiantes también eran personas increíbles, dijo, y su hermana tuvo suerte de tenerlos en su vida.

“Era tan alegre, y siempre levantaba una habitación. Me convirtió en una hermana mayor tan orgullosa, y desearía haber podido pasar más tiempo con ella”, escribió. “Le quedaba mucha vida por vivir”.

Las fotos en Instagram muestran a los cuatro como amigos muy unidos desde hace mucho tiempo. Todos eran miembros de hermandades o fraternidades. Kernodle y Chapin estaban saliendo.

Esta foto de julio de 2022 proporcionada por Jazzmin Kernodle muestra a los estudiantes de la Universidad de Idaho Xana Kernodle, derecha, y Ethan Chapin en un bote en Priest Lake, en Idaho. Ambos estudiantes estaban entre los cuatro que fueron encontrados muertos a puñaladas en una casa de alquiler fuera del campus el 13 de noviembre. (Jazzmin Kernodle vía AP)

En una publicación, Kernodle le deseó a Chapin un feliz cumpleaños y escribió: “¡La vida es mucho mejor contigo en ella, te amo!”. El pie de foto iba acompañado de una foto de Chapin con un gorro de chef con Kernodle sobre los hombros y con orejas de ratón.

Hace varias semanas, Goncalves publicó una serie de fotos que la mostraban a ella y a Mogan creciendo juntos. “No hubiera querido que nadie más fuera el personaje principal de todas las historias de mi infancia”, escribió.

“¡Te quiero mas que a la vida! Mi mejor amigo para siempre y más”, respondió Mogen.

Otra foto, aparentemente publicada horas antes de su muerte, mostraba a los cuatro sonriendo y posando, aparentemente despreocupados, junto con otros dos amigos. Chapin tenía el brazo sobre los hombros de Kernodle y Mogen estaba sentado sobre los hombros de Gonclaves.

“Una chica afortunada por estar rodeada de esta gente todos los días”, escribió Goncalves.

Las señales del dolor y la incertidumbre de la comunidad estaban dispersas por todo el pequeño pueblo agrícola el martes. Moscú tiene unos 26.000 habitantes, pero esa población aumenta en unos 11.000 cuando llegan los estudiantes.

Velas y flores se dejan en un memorial improvisado en honor a cuatro estudiantes asesinados de la Universidad de Idaho afuera del restaurante Mad Greek en el centro de Moscú, Idaho, el martes 15 de noviembre de 2022. La policía descubrió los cuerpos de los cuatro estudiantes en su casa cerca del campus el domingo 13 de noviembre de 2022 y dijo que el asesino o los asesinos usaron un cuchillo o un arma blanca en el ataque dirigido. Dos de las víctimas, Madison Mogen, de 21 años, y Xana Kernodle, de 20, eran servidores de Mad Greek. (Foto AP/Nicholas K. Geranios)

Se instaló un memorial improvisado con flores, velas y notas en una mesa frente al restaurante Mad Greek en el centro de Moscú, donde habían trabajado Kernodle y Mogen. Cuatro velas blancas, cada una inscrita con el nombre de un estudiante asesinado, ardían en el centro de la mesa.

El propietario del restaurante escribió en Facebook que Mad Greek cerraría durante unos días para que el personal, los amigos y la familia pudieran llorar “esta pérdida increíble”.

“Xana y Maddie han sido camareras aquí durante varios años y trajeron tanta alegría a nuestro restaurante y a todos los que conocieron”, escribió el propietario, Jackie Fischer. “Los extrañaremos mucho. Gracias por ser parte de nuestro familia/equipo, y por ayudarme tanto a lo largo de los años”.

Una bandera ondeaba a media asta ante la fraternidad Sigma Chi, de la que Chapin era miembro, a pocos pasos de la casa donde murieron los cuatro.

La casa de alquiler de seis habitaciones permaneció rodeada por la cinta de la escena del crimen el martes, pero tenía pocas señales de actividad en el interior. Un ayudante del alguacil del condado de Latah montaba guardia cerca del camino de entrada, y los oficiales de la policía estatal de Idaho también estaban en el lugar.

El capitán de la policía de Moscú, Anthony Dahlinger, dijo que la policía estaba “tratando de identificar a un sospechoso”, pero no dijo si los investigadores tenían a alguien en mente.

“Estas cosas son dinámicas y cambian constantemente”, dijo Dahlinger.

La Universidad de Idaho canceló las clases el lunes y dijo que personal de seguridad adicional estaría disponible para guiar a los estudiantes por el campus. Aún así, la falta de arrestos y la escasez de información sobre las muertes hizo que muchos se fueran días antes de que comenzaran las vacaciones de Acción de Gracias.

Los estudiantes que se quedaron mostraron pocas señales de aprensión.

“Me siento bastante segura”, dijo la estudiante Nicole June el martes. “Creo que la policía puede hacer su trabajo”.

Esta foto de diciembre de 2021 proporcionada por Jazzmin Kernodle muestra al padre Jeff Kernodle, a la izquierda, Xana, al centro, y Jazzmin, en Puerto Vallarta, México. Xana estaba entre uno de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron asesinados a puñaladas en una casa de alquiler fuera del campus el 13 de noviembre de 2022. (Cortesía de Jazzmin Kernodle vía AP)

Nathan Lannigan, de 18 años, dijo que estaba sorprendido con los informes de que no hay una amenaza continua ya que no se ha capturado a un perpetrador.

“Eso es un juicio rápido, creo”, dijo Lannigan.

En un memorando del lunes, el presidente de la Universidad de Idaho, Scott Green, instó a los empleados de la universidad a ser empáticos y flexibles, y a trabajar con estudiantes que querían pasar tiempo con sus familias.

“Las palabras no pueden describir adecuadamente la luz que estos estudiantes trajeron a este mundo o aliviar la profundidad del sufrimiento que sentimos por su fallecimiento en estas trágicas circunstancias”, escribió Green sobre los estudiantes asesinados.

La universidad dijo que Chapin era un estudiante de primer año y Kernodle era un estudiante de tercer año con especialización en marketing y miembro de la hermandad de mujeres Pi Beta Phi. Mogen era un estudiante de último año con especialización en marketing que pertenecía a Pi Beta Phi, y Goncalves era un estudiante de último año con especialización en estudios generales y miembro de la hermandad de mujeres Alpha Phi, dijo la universidad.